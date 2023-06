C ucina? Il cuore della casa: idee per un regalo utile e originale perfetto per chi ama stare ai fornelli

Regali per la cucina

Il fuoco della casa è lì, fra le pareti della cucina. Non importa la bravura ai fornelli, la vera questione è che la cucina rappresenta anche un luogo di passaggio e il luogo di casa in cui ci si ritrova, tutti insieme a condividere il tempo, sognare e (pre)gustare nuove avventure (culinarie e non solo). Per questo i regali per la cucina sono in realtà adatti un po' a tutti, mentre se cerchiamo davvero regali per appassionati di cucina ci servirà andare un po' più sullo specifico.

Quali regali scegliere per la cucina? Certamente un nuovo elettrodomestico sarà il perfetto regalo per chi ama cucinare: ovviamente bisognerà puntare su oggetti che il nostr* amic* potrebbe non avere, come la macchina del gelato, perfetta per il periodo estivo, l'estrattore o il frullatore.

L'idea regalo per gli amanti del tè e della pausa potrebbe essere anche un piccolo dono semplice ed essenziale come la teiera con infusore, la selezione di tisane o la tazza personalizzata con cui iniziare la giornata. Da non dimenticare gli oggetti e accessori per la cucina capaci di contribuire all'arredamento e aggiungere un pizzico di buon umore fra le pareti domestiche, per esempio la cassa audio o la radio: cucinare ascoltando musica è bellissimo e ispira molto. Un'altra ispirazione è quella di puntare ai regali ecologici per la cucina, perfetti per chi è molto attento all'eco sostenibilità.

Continua a leggere per scoprire la nostra gift guide.

Regali per chi ama cucinare

Un oggetto che non può non piacere? Il set di coltelli: quando sono di buona qualità fanno la differenza, soprattutto per gli esperti in cucina. Fra le idee regalo per chi ama cucinare troviamo gli elettrodomestici per la cottura, come piastre in ghisa, vaporiera o la friggitrice ad aria, una piacevole scoperta perché permette di realizzare gustose ricette in una versione più leggera. Decisamente originale la macchina per la cottura sous vide per la cottura sottovuoto.

Regali utili per la cucina

Apparentemente potrebbe sembrare superfluo, invece un piccolo forno elettrico si rivela molto utile in cucina, infatti permette di scaldare o preparare egregiamente moltissimi piatti, persino torte e lasagne. Un altro piccolo regalo per i prossimi esperimenti culinari? Il kit di misurini per misurare in "cup". Non solo: fra gli oggetti indispensabili troviamo padelle, teglie, tegami e utensili, dal set di cucchiai in legno alle spatole. Un nuovo accessorio potrebbe rivelarsi un dono perfetto, specialmente per chi si è appena trasferito in una nuova casa.

Idee regalo simpatiche per stare in cucina

Che cosa ne dici del cappello da chef e del grembiule per ogni componente della famiglia? Le idee regalo personalizzate possono diventare l'ispirazione giusta per un dono fuori dal comune in grado di strappare un sorriso perché trasformano un oggetto del quotidiano in un pensiero unico.

Guarda anche: Idee regalo divertenti

Idee regalo per la tavola

Dal set di posate al nuovo servizio di piatti o i calici incisi con le iniziali, le idee per chi ama apparecchiare la tavola con un gusto speciale sono tantissime. Punta sul colore: nuove sfumature cromatiche porteranno una ventata di allegria e rinnovamento al prossimo pasto.

Idee regalo per la colazione

La nuova moka e il servizio di tazzine da caffè, la macchina per l'espresso come al bar oppure, per chi lo preferisce, tutto l'occorrente per preparare un buon tè: quante sono le piccole e le grandi idee per la colazione! Un regalo che si rivela utile è il bollitore, perfetto per preparare l'infuso in un attimo (ma che all'occorrenza può rivelarsi salvifico anche per l'acqua della pasta!).

Idee per cambiare abitudini in cucina

Al posto del televisore la radio o un dispositivo per trasmettere musica, dalla cassa da collegare con lo smartphone a uno strumento come Alexa, a cui è possibile chiedere canzoni ma anche farsi guidare nella preparazione della cena, andando alla scoperta di nuove ricette. Fra gli elettrodomestici da sperimentare per trovare nuove e più salutari abitudini in cucina troviamo la vaporiera e il mulino per macinare cereali e semi. Produrre a casa al momento le proprie farine è un'operazione che si rivela capace di incidere sul risparmio e secondo diversi studi ha effetti benefici per la salute perché si otterranno prodotti con maggiori quantitativi di nutrienti.

Idee regalo per la cucina in estate

Cosa ne dici di fare il gelato direttamente a casa? A differenza dei modelli più semplici ed economici, le macchine per il gelato presentano un budget più elevato tuttavia permettono di preparare il gelato senza attese. In alternativa, via libera a succhi di frutta e fresche verdure grazie a centrifughe ed estrattori. Per un'estate coloratissima e piena di buon umore.

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.