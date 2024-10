Regali per il compleanno di un’amica, ecco i più originali 

S copri le idee regalo originali per il compleanno di un'amica Dal gioiello al regalo divertente, l'ispirazione perfetta per sorprenderla

Quando dobbiamo fare un regalo a qualcuno importante per noi a volte il compito si complica, soprattutto se ci si conosce da tanto tempo, senza contare il timore più grande: l'effetto delusione. Con un'amica non vogliamo proprio sfigurare... e allora? Ecco una decina di regali originali per il compleanno di un'amica.

10 regali di compleanno per un'amica

Anche se non sarà facile abbiamo collezionato tante ispirazioni, a portata di ogni budget. Ricorda che per scegliere un regalo originale per un'amica non hai bisogno di grandi cifre, bensì di un pizzico di intuito e un po' di sana voglia di osare: punta su ciò che ama o che è capace di strapparle un sorriso, sarà una scelta vincente (anche per ridere di complicità insieme!).

Da cuore a cuore

Un bijoux è un dono che non passa mai inosservato e il motivo è semplice: può essere indossato ogni giorno diventando un piccolo talismano portafortuna capace di seguirci ovunque. In questo caso si aggiunge la magia del celebre fiorellino blu, myosotis, o non ti scordar di me. Un simbolo di affetto al di là del tempo.

Antistress

A volte bisogna proprio... lasciarsi libere di esprimere tutte le emozioni che abbiamo dentro! Ecco il colouring book per adulti che ci insegna a prendere la vita con un po' più di ironia. E farci una risata.

Per fermarsi (e sorridere)

La verità è che il bagno è uno dei pochi - forse l'unico - luogo in cui riusciamo a trovare un attimo di calma e di privacy, al riparo da sguardi indiscreti e dalla frenesia delle giornate. Un ottimo motivo per portare con sé una lettura edificante: il libro racchiude tanti aforismi e riflessioni filosofiche.

Effetto coccola

Impossibile resistere al caldo abbraccio della maxi felpa in versione panda: morbidissima, l'idea perfetta per l'inverno.

Per lei che sogna sempre il mare

Il movimento delle onde e le sfumature dell'acqua direttamente fra le pareti della stanza: se vuoi fare una sorpresa carina all'amica che ama il mare puoi puntare sulla lampada proiettore, sarà una piacevole scoperta in grado di creare un'amosfera bellissima.

Piccola, superflua e... utilissima!

Sai che la classica borsa dell'acqua calda come usava la nonna ha dei benefici effettivi? Si tratta di uno di quei piccoli oggetti di casa di cui si può fare benissimo a meno, ma... una volta che la si ha, diventa indispensabile! Ideale per dare un dolce e caldo sollievo ai dolori cervicali, schiena e mal di pancia, è imbottita con chicchi di cereali e può essere scaldata facilmente in forno.

Tutto è gioco

Anche la cucina diventa un fatto ludico: accade grazie ai progetti di design capaci di tradurre l'utile con il senso del buon umore che ci fa sentire un po' bambin* alle prese con un'eterna voglia di sperimentare (e divertirci!).

Per lei che ama i gatti e le candele

Decisamente buffo questo portacandele a forma di gatto: dedicato a chi ama la luce soffusa delle lanterne, la calda atmosfera delle candele e le piccole cose romantiche che ci fanno assaporare il lato sorridente della vita.

Gioco sexy

Hai già valutato, e cerchi un regalo originale di compleanno, l'idea di regalare all'amica un sex toy? Non scandalizzarti, potrebbe essere divertentissimo: scommettiamo che non resterà inutilizzato? Il bello è che sarai tu a rompere il ghiaccio: a lei non resterà che lasciarsi coinvolgere dalla curiosità e partire alla scoperta di tutto ciò che ancora non sa sul piacere.

Un libro per crescere

Ogni anno diventiamo più grandi, ma questo non implica necessariamente un salto in avanti nella nostra consapevolezza: per quello abbiamo bisogno di tutto l'impegno... ed è lì che arrivano le amiche. A dirci - e ricordarci - quali sono le nostre potenzialità, che cosa abbiamo bisogno di tenerci sul cuore, qual è la strada da cercare.

