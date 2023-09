Regali per colleghi e colleghe

T rova l'idea giusta per fare una piccola sorpresa a chi condivide la giornata con te: ecco le migliore idee regalo per colleghe e colleghi

Idee regalo per colleghi e colleghe

Stai cercando un pensiero per le persone che lavorano con te? I regali per i colleghi e le colleghe sono un pensiero gentile da fare in varie occasioni: dal compleanno alla pensione, oppure per Natale se ci fa piacere fare un regalo piccolo alle persone con cui passiamo le nostre giornate lavorative.

Dall'infuso e il bollitore ai dolcetti da gustare insieme il tema della pausa caffè potrebbe essere un'ottima ispirazione per un piccolo dono utile e goloso. Se volete migliorare la qualità dei vostri break e sostituire il caffè delle macchinette con una bevanda più salutare sarà l'occasione per sperimentare tanti gusti profumati a base di erbe e fiori.

Un altro ambito è quello della cancelleria e le idee regalo per scrivere, perfette in ufficio e negli ambienti scolastici. Pennarelli, colori, quaderni e taccuini o calendari perpetui, ma anche mappe e poster da appendere, capaci di trasformare l'ambiente con un tocco di fantasia. Tutto ciò che è in grado di donare al posto in cui lavoriamo un pizzico di buon umore riuscirà a rendere più colorate e creative le giornate: un pensiero bello per sorridere insieme anche quando la routine è grigia. Ecco le idee regalo per colleghe e colleghi.

Giardino zen

Cosa ne dici di un giardino zen da posizionare sulla scrivania? Dotato di rastrellino, sassi e sabbia, il piccolo vassoio ricrea l'atmosfera di un giardino in miniatura. Non sarà solo una deliziosa decorazione all'insegna della natura, ma un simpatico antistress. Per ritrovare i momenti creativi e lasciar correre i pensieri.

Calendario

All'inizio dell'anno e non solo: il calendario perpetuo si trasforma in uno spunto per un pensiero a misura di scrivania. In alternativa sì a organizer da compilare giorno per giorno, piccole lavagne (anche in vetro!) dove prendere nota degli obiettivi giornalieri e calendari da scrivania.

Idee regalo per scrivere

Fra gli spunti utili per l'ufficio e la cancelleria troviamo quaderni e blocchi per appunti, gli immancabili post it colorati, penne e occorrente per scrivere, ma anche i pannelli dove appendere fotografie e appunti oppure i set da scrivania con i piccoli oggetti dal design accattivante e ironico. Tutte le idee regalo per scrivere, evidenziare, tagliare, incollare.

Oli essenziali per l'ufficio

Mandarino, limone, bergamotto, menta, geranio, pompelmo: grazie al potere degli oli essenziali rinfrescare l'aria dell'ufficio con l'aromaterapia andrà a beneficio del corpo e della mente. Essenziale è scegliere oli essenziali 100% naturali. Aggiungi un diffusore o il bruciaessenze e il gioco è fatto.

Idea regalo: poster e mappa

Un grande classico? Il planisfero, da appendere sulle pareti di casa o dell'ufficio: per sognare un po' e portare l'immaginazione nelle nostre giornate. Fra le ispirazioni da appendere ci sono le vecchie locandine dei film, i poster motivazionali e le mappe di viaggio. Diventeranno una finestra mentale, la fuga di un attimo per ricaricarsi di energia e trovare nuova ispirazione.

Idee regalo golose per la pausa

La macchina per l'espresso potrebbe fare la differenza in ufficio, soprattutto per gli amanti della pausa caffè che proprio non saprebbero rinunciare alla calda miscela profumata. Stai pensando a un piccolo dono per il break? Punta su pistacchi, mandorle, cioccolato (magari con una dedica personalizzata!) e dolcetti da condividere con colleghe e colleghi.

Idee regalo per chi ama gli infusi

Le idee regalo per gli amanti del tè sono tantissime, dal cofanetto di infusi alla tazza personalizzata, un piccolo dono d'effetto per il collega o la collega di scrivania. Non solo: molto utile è il bollitore, che vi permetterà di avere acqua calda all'istante, o il servizio da tè da tenere direttamente al lavoro.

