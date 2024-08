C he cosa acquistare in vista del trasferimento nella nuova abitazione? Fra regali utili e piccoli portafortuna, ecco le idee da regalare... e regalarsi

Il trasloco è sempre sinonimo di rinnovamento e spesso questo cambiamento è l'occasione per buttare, lasciar andare e circondarsi di nuove energie. Dopo tutto, una casa è anche il simbolo del rapporto che abbiamo con noi stessi e di come desideriamo nutrire questa relazione. Che sia tu a dover affrontare un trasloco o qualcuno fra i familiari e gli amici, cogli l'occasione per fare un regalo beneaugurante.

Regali per la casa nuova

Quale regalo scegliere per la casa nuova? Potrebbe essere un oggetto utile, per esempio un apribottiglie elettrico o un accessorio capace di fare la felicità di chi ama il vino e le degustazioni. O magari un piccolo portafortuna divertente, come lo zerbino personalizzato, funzionale e al tempo stesso simpatico, perfetto per augurare l'inizio dell'avventura al nuovo indirizzo. Ecco le ispirazioni che abbiamo collezionato per voi.

Regalini per la colazione

Cosa ne dici di un set per la colazione? Tazze, tovagliette (anche in versione personalizzata!), cestino per il pane: le idee potrebbero essere tantissime. Per un buon giorno con il sorriso.

Pensierini per chi ama il caffè

Ci sono le macchine per preparare il caffè come al bar, ma anche piccoli pensieri come il montalatte elettrico, la nuova moka o il caffè di qualità in grani, magai da abbinare a un macinacaffè: le idee regalo per chi ama l'insuperabile profumo delle miscele saranno sfruttate e decisamente apprezzate.

Portafortuna per la casa nuova

Ovviamente fra i regalini per la casa nuova non può mancare il portachiavi dove inserire le nuove chiavi di casa! Ce ne sono per tutti i gusti, anche di coppia o da personalizzare con l'iniziale: un pensierino semplice ma d'effetto.

Zerbino personalizzato

Ecco uno degli oggetti a cui non si pensa mai e che, invece, potrà fornire lo spunto per un simpatico regalo per la casa nuova. Cosa ne dici dello zerbino personalizzato? Le idee regalo personalizzate sono simpatiche e colpiscono al cuore perché rendono ogni oggetto unico.

Lampada

Per quale motivo regalare una lampada? Semplice: perché la luce riesce a regalare magia e trasformare persino una stanza completamente vuota. La lampada giusta riuscirà a creare subito la calda atmosfera di casa: fra le idee regalo capaci di stupire trovi anche i proiettori di cieli stellati, aurore boreali e mondi sommersi, bellissimi anche per la cameretta dei più più piccoli (ma apprezzati anche dagli adulti!).

Piccole idee regalo per la cucina

Quale miglior occasione per regalare le posate e i piatti nuovi se non il trasferimento nella nuova casa? Punta sullo stile in grado di evocare le forme e i colori preferiti della persona a cui stai pensando, sarà una meravigliosa sorpresa.

Set lenzuola e strofinacci

Un tessuto di qualità fa sempre la differenza: perché non scegliere un morbido paio di lenzuola come regalo per la casa nuova? Se desideri fare un pensierino punta sugli strofinacci: eco, simpatici, sempre utili.

