L e idee più amate di sempre da regalare o per la scrivania dell'ufficio

Regali per amanti della cancelleria

Non è detto che si debba andare a scuola per essere follemente innamorate della cancelleria. Penne, matite, quaderni e simili sono un amore di tantissime persone, e può essere uno spunto ottimo per fare regalini cute e super apprezzati, perché rendono un pizzico più colorata la vita di tutti i giorni, anche in ufficio. In questo articolo facciamo il punto su quali sono i migliori regali per amanti della cancelleria: fra i regalini per chi ama scrivere troviamo i piccoli oggetti che ci hanno fatto innamorare anche da bambini, dalle penne gel agli evidenziatori e tutto l'occorrente per prendere appunti ma in versione giocosa.

Di seguito la nostra raccolta di idee regalo a tema cancelleria che faranno felicissimi gli amanti della cancelleria, ma che sono anche un'ottima tentazione se siete in vena di autoregali.

Evidenziatori

I grandi classici o le nuove collezioni, con tanti colori pastello: tu quali preferisci? Indispensabili per la scuola e per l'ufficio.

Penne gel

Chi non ricorda la magia delle penne gel? Coloratissime, in grado di trasformare scritte e appunti con un'impronta fluo brillante, ecco l'idea per i più piccoli... e per tornare un po' bambini anche noi. L'umore durante la prossima riunione non sarà più lo stesso.

Astuccio

Non si può dire penne senza pensare all'altro elemento insostituibile: l'astuccio! Ognuno ha il suo stile, differente a seconda del periodo e della persona. Il nuovo astuccio sarà il pensiero bello con cui farsi accompagnare nel "primo giorno" di un nuovo lavoro o del periodo che inizia.

Temperino

Temperino sì, ma in versione buffa e originale, con tanto di manovella: un piccolo pensiero d'effetto da regalare per l'ufficio o per i momenti creativi di chi ama scrivere e lavorare con la carta.

Agenda settimanale

Una volta sperimentata, l'agenda settimanale potrebbe diventare un'alleata davvero insostituibile perché permette di avere la visione completa di tutti gli impegni della settimana in un unico sguardo. Quando diventa un planner da scrivania è perfetto per prendere note e contatti, utile anche in famiglia o nella gestione dei propri progetti. Un regalo ottimo in ogni momento dell'anno.

Quaderni

Indispensabile per la scuola, ma utile anche in ufficio o per chi ama tenere sempre in borsa un taccuino, un'ottima idea per creare un diario delle giornate o il luogo dei propri appunti, senza contare il vantaggio per i più piccoli. Invece di utilizzare smartphone e tablet impariamo a tenere a portata di mano colori e un quaderno dove disegnare e scrivere insieme nei momenti di attesa.

Penne a sfera

Classiche, dall'impugnatura semplice e il tratto morbido, o con un design originale: dai modelli più buffi e fantasiosi fino a quelli eleganti e seri, la penna resta la compagna di sempre, da tenere in borsa e nel cassetto dell'ufficio.

