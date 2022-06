C elebrare la vita di una nuova nascita è bellissimo, ma per chi non è pratico né di bambini né di sacramenti potrebbe essere difficile scegliere il regalo di battesimo giusto

Idee regalo per il battesimo

Cosa si regala a un battesimo? Se non ti è mai capitato di partecipare a una cerimonia di questo tipo te lo stai probabilmente chiedendo: i regali battesimo (proprio come i regali per la comunione e per la cresima) sono spesso sottovalutati, ma anche in questi casi trovare l'idea giusta è fondamentale.

Del resto il momento è solenne. La nascita segna l'ingresso di una nuova vita nel cerchio familiare e nella rete degli amici. Per chi sceglie di battezzare il proprio figlio c'è un significato ulteriore, che vede la decisione di aderire alla comunità cristiana. Il sigillo spirituale del battesimo tramite l'immersione in acqua ricorda il battesimo nel fiume Giordano e, ancora prima, un rito ancestrale che da sempre ci lega all'acqua come simbolo di vita, (ri)nascita e purificazione.

Che cosa regalare per il battesimo? In questo articolo trovi una carrellata idee regalo per il battesimo adatte un po' a tutti i gusti. Dai piccoli regali classici, come la medaglietta da appendere alla culla, ai regali più creativi degli ultimi anni, come la cornice con il kit per le impronte, le idee regalo sono moltissime. Per un ricordo che resti nel cuore di chi lo riceverà accompagnando negli anni.

Segno di protezione

La medaglia per la culla o il passeggino di solito raffigura la Madonna con il bambino o i tratti delicati di un angelo, figure antiche di protezione e cura. Una volta più grande potrà essere conservata come ricordo o appesa al muro della cameretta, vicino al letto.

Scatola dei ricordi

Fra le più apprezzate idee regalo per la neomamma c'è la scatola dei ricordi, dove custodire i primi oggetti, un ricciolo di capelli, la scarpetta o in futuro il primo dentino. Da grande sarà bello avere una scatola con tante foto e ricordi di sé che qualcuno ha avuto premura di raccogliere. In occasione del battesimo esistono scatole dedicate, da personalizzare con l'incisione di nome e data dell'evento.

Regali di battesimo che restano: la medaglietta

Un grande classico è cercare regali di battesimo "che restano", vale a dire un piccolo oggetto di valore che sia anche simbolico e che funga da ricordo. Si tratta di un dono che pensa al futuro: la medaglietta a tema sacro, con il profilo di un angelo o un santo, potrà essere indossata da bambini e bambine una volta più grandi, oppure custodita con amore in un cassetto, come ricordo dell'atto di fede nel battesimo, primo sacramento della vita cristiana.

Regali di battesimo Montessori

Un'idea ottia, soprattutto se si sa che i genitori del bambino possono essere interessati al metodo Montessori, è regalare dei giochi educativi appunto di tipo Montessori. Si tratta di giochi appositamente pensati per contribuire allo sviluppo sensoriale e intellettivo del bambino, e ce ne sono per tutte le età (anche per neonati): insomma un vero e proprio regalo utile. Ecco qualche idea:

Regali di battesimo Thun

Un brand perfetto per regali di battesimo? Sicuramente Thun: nel vastissimo catalogo di questo brand di oggetti artigianali troviamo statuine super carine, cornici e tanto altro. Di seguito abbiamo raccolto qualche idea

Album del battesimo

Un posto per far rivivere su carta tutte le emozioni del momento, intatte. Ecco il diario della nascita o l'album dei ricordi del battesimo, due idee che in modo diverso possono concorrere nel racconto di vita dei bambini. Insieme alle fotografie più belle, potresti chiedere ai presenti una piccola dedica e un pensiero da appuntare su queste pagine: rileggerli un giorno sarà un tuffo al cuore.

Il kit per le impronte

La cornice da appendere con il kit per l'impronta della mano e del piedino sospende un momento felice e lo trasforma in un dolcissimo souvenir per la vita. Nel caso la famiglia ne possieda già uno la cosa bella è che potrà essere comunque utilizzato a distanza di qualche mese e si vedrà lo scorrere del tempo attraverso le nuove impronte da imprimere nell'argilla fresca.

Il carillon

Il carillon è un grande classico e non è amato solo dai genitori. I primi ad amare i carillon sono i bambini perché incredibilmente attratti dalla musica e dai meccanismi segreti di questo oggetto antico che resiste nel tempo. Da posizionare vicino al letto e azionare insieme, il carillon diventa un compagno capace di evocare i sogni e il momento della buona notte.

Una luce per i bambini

I piccoli amano tutto ciò che sa portare sogno, magia, stupore. Un oggetto che non deve mai mancare in una cameretta è la luce capace di fare compagnia e creare un'atmosfera ovattata. Oggi l'abat-jour prende la forma di animaletti magici e proiettori di stelle. Non importa se ce ne sono altre, l'idea di una lucina capace di scaldare il cuore crea incanto e verrà accolta con un sorriso.

La cornice digitale o classica

La cornice è un'idea regalo classica che piace perché ci permette di custodire i ricordi più cari, in particolare per i genitori alle prese con un bambino, abituati a scattare tantissime foto. Ci sono istanti che non dimenticheremo mai: stampare una foto e incorniciarla significa non perderla. Ma per chi non sa scegliere uno fra tutti, basterà selezionare tanti scatti e optare per la versione hi-tech: con la cornice digitale l'immagine dei momenti felici cambia continuamente e tiene compagnia.

Albero della vita

L'albero della vita è un simbolo sacro antichissimo, che attraversa la saggezza di ogni luogo del mondo. Perché non regalarne uno vero? Sarà bellissimo veder crescere il proprio albero insieme, anno dopo anno, e raccoglierne i frutti. Se manca lo spazio verde è possibile optare per un bonsai, un'avventura altrettanto meravigliosa, capace di donare pace e insegnare ai bambini la prima forma di cura verso il mondo.

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.