S punto imperdibile per chi non ha idea di cosa regalare ai bambini: ecco i regali educativi di ispirazione montessoriana, suddivisi per fascia d'età

Giochi montessoriani da regalare

Regalare giochi Montessori è un gran colpo di classe che fa contenti genitori e bambini in un solo colpo. Per te che sei lontana anni luce dai bambini e dall'idea di maternità, ma devi pur sempre fare regali a nipoti, figli di amici, cuginetti e via dicendo.

Quali sono i giochi montessoriani migliori da regalare? A seconda dell'età le scelte possono essere molto differenti. Maria Montessori nell'arco della sua vita sviluppò il suo approccio all'educazione grazie al contatto e all'esperienza continua con bambini di tutto il mondo. Quelli che chiamiamo giochi sono ispirazioni in grado di seguire la crescita e stimolare le abilità, un modo per divertirsi e al tempo stesso cogliere l'opportunità per allenare motricità e coordinazione, stimolare l'immaginazione e lavorare con l'elemento da cui i più piccoli sono maggiormente incuriositi: l'incredibile mondo che li circonda, ovviamente.

Ecco alcuni spunti per i giochi montessoriani perfetti per regali a bambini a seconda della fascia d'età.

Giochi montessoriani per neonati: 0-1 anno

Alcuni giochi non stati menzionati direttamente da Maria Montessori, ma sono stati pensati su ispirazione in base alle sue ricerche. I silent book, morbidi libri da sfogliare e toccare, o le valigette in stoffa con tanti nastri da slegare e zip, possono piacere anche a bambini molto piccoli, che in un secondo momento ci ritorneranno, per esempio per imparare a fare nodi. A seconda del momento il gioco potrà accendere l'attenzione in modo differente e crescere insieme ai piccoli. Di seguito qualche idea di regali per neonati e bambini di un anno.

Giochi montessoriani: 1-3 anni d'età

Che cosa regalare a un bambino di 1 anno? I giochi sensoriali presentano incastri e pannelli con geometrie differenti, manopole da avvitare e svitare o tirare oppure, a seconda dei casi, interruttori: favoriscono manipolazione ed esplorazione permettendo di esercitare la motricità fine. Inoltre, piacciono moltissimo a bambini e bambine, la cui curiosità sarà naturalmente attratta da questi pannelli magici, perfetti da portare anche al ristorante o trasportare in viaggio come passatempo.

Giochi montessoriani: 3 anni

Nell'arco dei primi 20 mesi di vita le abilità diventano sempre più complesse. Insieme a valigette e telai con cui imparare ad allacciare fiocchi e nodi, può essere un'idea regalo interessante per i 3 anni il telaio da tessitura. Cucire forme fondamentali o il proprio nome sarà divertente oltre a diventare un'incredibile scoperta a livello sensoriale: il piacere tattile e cromatico di manipolare fili di lana colorata risveglierà l'entusiasmo anche nei grandi.

Giochi montessoriani: 4 anni

Per qualcuno può iniziare già a 2 anni, nella maggior parte dei casi è fra i 3 e 4 anni d'età che inizia a manifestarsi l'interesse verso le parole e i numeri. "Che cosa c'è scritto lì?" chiedono i piccoli; la lettura dei libri contribuisce a porre attenzione al magico mondo delle parole. Le prime maestre formatesi con Montessori realizzavano semplici cestini in vimini con parole ritagliate nella carta e lettere smerigliate, che oggi possiamo trovare anche già pronte, disponibili in cofanetto.

Giochi montessoriani: 5 anni

Un'altra idea che piace molto, soprattutto fra i 2 e i 6 anni, è il gioco degli incastri, anche in versione magnetica. A seconda dell'età e dell'interesse progredirà la capacità di creare costruzioni sempre più complesse e ricche di fantasia: piccoli mondi da abitare con l'immaginazione, con cui coinvolgere tutta la famiglia nel gioco. Gli incastri sono anche l'occasione per sviluppare il pensiero logico matematico, perché sviluppano la capacità di ordinare, raggruppare e misurare grandezze.

Giochi montessoriani: da 6 anni

Nel suo libro "Come educare il potenziale umano", Maria Montessori si sofferma sulla storia del mondo, per età e popoli, affinché la naturale curiosità di bambini e bambine possa trovare una porta attraverso cui accedere e sperimentare la conoscenza. Le stelle e il sistema solare insieme al corpo umano accendono l'entusiasmo dei più grandi e saranno un'avventura tutta da scoprire: sul tema troviamo schede, figurine da attaccare o modellini da appendere.

