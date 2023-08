T rova l'ispirazione giusta per festeggiare con un regalo utile e divertente

Idee regalo per bambini che compiono 9 anni

Che cosa regalare a chi sta per compiere 9 anni? Spesso per le idee più semplici sono quelle che riscuotono maggior successo. Per esempio, i set per la creatività, come l'occorrente per realizzare bracciali e collane, l'uncinetto (sì, piacerà anche asi maschi!), la pittura diamantata o il necessario per modellare la creta, dipingere, colorare, materiale che potrà tornare utile anche a scuola.

A nove anni mettere le mani in pasta significa osare, sperimentare e accedere a territori nuovi che non hanno a che fare solo con lo sviluppo delle abilità, ma anche con la sensazione che "possiamo farcela": è così che si costruisce l'autostima. Con fiducia, giorno per giorno, affacciarsi a passatempi e attività mai provate prima è un modo per esplorare i propri interessi. Di seguito trovate tante idee regalo per bambini di 9 anni, catalogate in base ai loro interessi.

Regali per bambini che amano disegnare

Fra le ispirazioni dedicate a chi ama il disegno la tavoletta grafica (che piacerà anche gli adulti di casa), il manuale per andare alla scoperta del fumetto, idea regalo originale per chi è affascinato dal Giappone e dalla sua cultura millenaria, oppure un classico: la valigetta con tanti colori, tele e blocchi per gli schizzi. Dalla botanica al ritratto o le illustrazioni, esercitarsi nell'arte del disegno sarà un'avventura bellissima.

Regali per bambini che amano le stelle

Il telescopio o un libro per osservare le stelle, ma non solo: per i bambini e le bambine affascinati dal cielo e dai misteri dell'universo le idee sono tante. Dalla lampada a forma di luna, ricaricabile via usb, al proiettore per la cameretta, in grado di cambiare scenario e dipingere un mondo alternativo fantastico, potrebbe essere l'ispirazione giusta per portare un tocco di magia fra le pareti di casa.

Idee regalo cucito per bambini

Cucito, lavori a maglia e uncinetto aumentano la concentrazione e le abilità legate alla motricità fine, infatti dimostrano di avere successo anche nei casi di iperattività. C'è un ulteriore aspetto e riguarda le risorse per la vita: essere capaci di cucirsi un bottone o addirittura realizzare qualcosa per sé sarà un tesoro, anche da adulti.

Fiducia e autostima: libri per bambini di 9 anni

Accettazione e coraggio verso le proprie potenzialità sono la chiave di una buona relazione con se stessi. Si tratta di risorse che vanno sviluppate giorno per giorno, imparando dalle cadute e dai propri errori; imparando a guardarsi allo specchio con simpatia e scoprendo che ognuno di noi è diverso. Regalare un libro capace di far riflettere i bambini sulla crescita, sulla loro meravigliosa unicità, sulle emozioni (non sempre facili!) è un dono che arriva al cuore perché spesso i più piccoli sopportano con coraggio situazioni complesse, dalla scuola alla famiglia, senza contare la difficoltà del crescere, per questo hanno bisogno di sostegno e di abbracci confortanti elargiti con generosità.

Mani in pasta: idee regalo per bambini

Cosa ne dici del kit per lavorare l'argilla o il laboratorio per la ceramica? Mettere le mani in pasta è un atto sensoriale oltre che un modo per conoscere nuovi materiale e forme d'arte inedite. Divertirsi con colori e forme potrebbe essere l'inizio di un nuovo hobby da coltivare.

Puzzle e giochi da casa

Che cosa fare nei momenti a casa? Quando il maltempo imperversa e nelle serate insieme è un'ottima idea spegnere la tv e trovare nuove ispirazioni. Per esempio, un puzzle gigante, classico o in versione 3D. Fra i passatempi da fare in casa il calciobalilla, se lo spazio lo consente, il set portatile per il ping pong, mattoncini per le costruzioni e giochi di società, come la caccia al tesoro o Scarabeo, perfetto anche per imparare la grammatica.

Idee regalo per bambini che amano la natura

Fra le ispirazioni che potrebbero piacere ai giovani naturalisti e naturaliste i kit per creare l'orto e crescere farfalle, bachi da seta o addirittura grilli domestici. Enciclopedia della natura illustrata nel formato per ragazzi e lente di ingrandimento potrebbero completare l'impresa, insieme a taccuini e diari per l'osservazione botanica, o una macchina fotografico, idea regalo evergreen che piacerà proprio a tutti.

