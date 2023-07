C he cosa regalare per accendere la fantasia? Ecco le idee che li faranno sentire "grandi": tutti i regali per bambini di 8 anni

Regali per bambini 8 anni

Quali sono i migliori regali per bambini di 8 anni? Uno dei desideri più comuni dei bambini è "sentirsi grandi": essere grandi significa sentire di essere capace, guadagnare autonomia, fare cose "da grandi". Questo può essere tradotto nei regali di compleanno in grado di stimolare la fantasia e favorire la crescita puntando su curiosità ed entusiasmo verso le nuove scoperte. Evviva la sperimentazione!

Dal monopattino o la bicicletta, con cui esplorare il quartiere dove si vive, agli esperimenti scientifici o l'orologio, un dono classico, fino al telescopio e il microscopio, il viaggio si traduce nella scoperta del mondo, un universo da svelare nei suoi piccoli e grandi misteri giorno dopo giorno. I libri accompagnano questa inesauribile curiosità e diventano compagni di viaggi quotidiani: un consiglio? Non esiste chi non ama leggere: ciò che dobbiamo affinare è semplicemente l'ascolto perché ci porterà a trovare il libro giusto per ognuno di noi, capace di rispecchiare i nostri interessi.

La macchina fotografica per i bambini

Sono insospettabili le doti dei bambini in fatto di osservazione della realtà: scattare foto non è solo un bellissimo modo per imparare l'arte dei dettagli e dell'inquadrare ciò che è al centro del proprio interesse, diventerà un modo per creare un diario di famiglia da stampare, scrivere e custodire negli anni.

Giochi per bambini 8 anni

Gli spazi lo consentono? Il calciobalilla potrebbe essere un'idea regalo davvero speciale. Fra le ispirazioni da sfruttare fra le pareti di casa per un bambino o una bambina che compiono 8 anni ci sono i giochi di società, un grande classico per divertirsi insieme a tutta la famiglia, ma anche tanti spunti creativi, per esempio il kit per creare braccialetti, i giochi con la pittura, trucchi e colori speciali per il viso, senza contare i laboratorio della ceramica o per lavorare la creta.

Idee regalo per piccoli viaggiatori

Esplorare il posto in cui si vive è il primo dei grandi viaggi per un bambino: non dimentichiamolo mai, è la curiosità il vero stimolo a cui lasciare libertà. Dimentichiamo la macchina e via.. a piedi, con lente di ingradimento e blocco per gli appunti, in bicicletta, monopattino, skate o roller. Il mondo è nelle mani di chi sa esplorare inseguendo il proprio entusiasmo.

Idea regalo classica per bambini: l'orologio

Si tratta di un'ispirazione classica. Spesso l'orologio viene regalato in occasione dei doni pensati per la prima comunione, che spesso avviene intorno agli otto anni d'età. Imparare a leggere l'ora e "avere il tempo" al polso è una cosa da grandi: scegli un modello con i suoi personaggi preferiti o coloratissimo, diventerà un accessorio insostituibile con cui tenere d'occhio la giornata.

Scienza, storia e non solo: regali stimolanti per gli 8 anni

C'è chi ama le storie (un ottimo spunto anche per apprendere la Storia!), chi prova una sfrenata curiosità per la scienza e chi è attratto dal mondo della natura, dagli animali o i minerali. Lasciati guidare dall'istinto e dalla curiosità: anche un'attività che in precedenza non è mai stata considerata potrebbe diventare un nuovo spunto interessante in grado di appassionare il bambino o la bambina a cui stai pensando. Non c'è limite all'immaginazione.

Cosa regalare a un bambino o una bambina di 8 anni?

Bambole, trattori e macchinine, palloni sono fra le ispirazioni classiche, ma anche una semplice scatola di colori o una super valigetta di pennarelli e pastelli, può colpire la sua attenzione e tornare utile in qualsiasi contesto. Cosa ne dici delle racchette per il ping pong? Un gioco divertente per grandi e piccoli. In alternativa sì a libri dei suoi interessi preferiti, il kit per imparare l'uncinetto, un puzzle 3D o le borse di cotone da colorare per realizzare lavoretti creativi insieme a parenti e amici. Non passano mai di moda le idee regalo classiche e importanti, come il microscopio e il telescopio, per appassionarsi di osservazione e coinvolgere tutta la famiglia.

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.