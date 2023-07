T rova l'idea giusta con un regalo capace di stimolare la curiosità e aiutare la crescita

Idee regalo per bambini che compiono 7 anni

A sette anni ci si sente persone importanti: la scuola materna è ormai un capitolo del passato ed è trascorso anche l'anno della prima classe elementare. Che cosa regalare a un bambino che compie 7 anni? I dinosauri e la passione per la scienza, insieme ai libri scelti su misura pensando alle sue passioni, giochi di società e puzzle da fare insieme a tutta la famiglia ma anche i kit creativi per la realizzazione di braccialetti e bijoux oppure il necessario per dipingere o fare musica: le ispirazioni per un regalo per bambini intelligente stimolano a mettere in azione le mani e il pensiero.

Fra i regali per bambini di 7 anni che piacciono sempre il necessario per colorare. Per un regalo personalizzato e originale puoi scegliere tanti materiali diversi e confezionare una cassetta a sorpresa dove inserire bottiglie in formato maxi di tempera (utilissime!), album e fogli di differenti dimensioni, pennelli, pennarelli e pastelli, spugnette, tele (piaceranno molto ai bambini!) e tutto ciò che potrà stimolare la loro (e tua!) fantasia. Continua a leggere per scoprire tante idee regalo.

Giochi di magia

La fantasia dei più piccoli si nutre di magia. Fra trucchi e l'atmosfera di un segreto, quale migliore occasione per sperimentare un gioco che sappia stimolare nuove abilità e stupire gli adulti? Imparare i trucchi dell'illusionismo e mettere in scena un piccolo spettacolo potrebbe diventare molto divertente per i bambini.

Passione per la scienza: idee regalo 7 anni

Gli esperimenti, che passione! La scienza diventa un'occasione per manipolare elementi, andare alla scoperta del mondo e dei materiali, esercitare la curiosità, senza contare la sfera della natura che a sette anni d'età si trasforma in un universo da osservare durante passeggiate e gite. Diventare piccoli esploratori e piccole esploratrici è un gioco, ma anche un'incredibile avventura che può durare tutta la vita.

Giochi per tutta la famiglia

Puzzle e giochi di società riescono a coinvolgere tutti trasformando la solita serata all'insegna dell'allegria, lontano da schermi e tv. La scelta è vastissima e gradualmente potrà diventare l'occasione per costruire una piccola collezione da condividere in famiglia e con gli amici, anche da adulti!

Regali per piccoli musicisti

Ukulele e armonica possono essere strumenti tradizionali semplici ed efficaci da regalare a un bambino attratto dalla musica. L'obiettivo è semplicemente sperimentare il potere del suono e la capacità di produrre differenti tonalità, semplicemente esplorando. Un'altra idea regalo è un piccolo lettore dove caricare la musica preferita per ascoltare tante canzoni ovunque. In alternativa la valigia giradischi per i dischi: i bambini la adoreranno (e non solo loro!).

Giochi creativi per i 7 anni

Dalla Diamond Painting al laboratorio dei tatuaggi o il kit per i braccialetti, la creatività stimola fantasia e nuove risorse: una conquista per i più piccoli. Sentire di essere riusciti a creare qualcosa con il proprio ingegno e le proprie mani è un vero traguardo e fa bene all'autostima, senza contare il piacere che in genere i bambini provano nel poter regalare le loro creazioni alle persone che fanno parte della loro vita.

Le idee regalo per colorare

Un oggetto che può entusiasmare i bambini è la tela. In genere, piccole tele hanno prezzi modici e possono costituire l'idea regalo creativa da inserire in una confezione personalizzata con tutto l'occorrente per scatenare la fantasia. Pennelli, matite, album: non c'è limite all'immaginazione. Buon lavoro!

