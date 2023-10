Q uali regali scegliere per colpire la sua attenzione e sostenere una crescita felice? Ecco le ispirazioni

Regali per bambini di 6 mesi

Quali sono i giusti regali per un bambino di sei mesi? Un fattore di cui tener conto è che non bisogna avere aspettative eccessive: se un'etichetta recita "a partire da sei mesi d'età" non è comunque affatto detto che i bambini che abbiamo di fronte siano realmente interessati. Fin da piccolissimi manifestiamo curiosità e interessi differenti, perciò da una parte è stimolante proporre attività e osservare le sue reazioni, dall'altra, anche se la risposta non fosse entusiasta non è affatto detto che non possa cambiare. Succede spesso che a distanza di settimane o mesi un bambino si interessi improvvisamente a un certo gioco o un'attività che in precedenza ancora non lo incuriosiva.

Un consiglio? Per fare regali a bambini e bambine di 6 mesi meglio puntare sul gioco destrutturato, che accende l'immaginazione e stimola fantasia, autonomia, capacità di assemblaggio e motricità fine. I bambini apprendono e crescono attraverso il gioco, momento cardine della giornata, in cui esercitano i sensi e mettono alla prova il loro corpo insieme all'ambiente circostante. Chi passa del tempo con i bambini sa come spesso ad attirare più di tutto sia la carta e il cartone che ricoprono il giocattolo! Sì, perché l'involucro si può rompere, modificare e si presta, quindi, all'inventare, mentre un giocattolo spesso attira l'attenzione ma solo per pochi minuti. Quando ti trovi di fronte a un giocattolo prova a ragionare come un bambino: al di là dei tasti da premere che cosa c'è da fare? Può essere smontato o trasformato? Giocare è una cosa seria per un bambino, il primo modo per conoscere ed esplorare il mondo. Ecco qualche ispirazione per un regalo per bambini dai mesi d'età.

Carillon e giochi sonori

I piccolissimi amano molto la musica e i suoni. Il carillon è senza età e può trasformarsi in un ricordo da conservare negli anni: sarà la dolce compagnia della buona notte. In alternativa, puoi puntare sui proiettori di luci e suoni, da utilizzare come suggestive lampade in grado di trasformare le camerette in cieli stellati o mondi sommersi.

Gioco destrutturato

Materiali come i blocchi, di diverse dimensioni e tipologia, possono essere assemblati, impilati o incastrati a seconda del gioco. Nel caso tu scelga una tipologia più complessa potrà essere conservata dai genitori e utilizzata a distanza di qualche mese in completa sicurezza. Ricorda che ogni bambino è diverso così come è differente il suo approccio al mondo... e comunque all'inizio il divertimento più grande sarà far crollare tutto!

Cantastorie

Anni fa si utilizzava il mangiadischi, ora le storie possono essere ascoltate attraverso i raccontastorie interattivi sviluppati per età differenti. Naturalmente non servono a sostituire la mamma, ma la voce che accompagna nelle storie può stimolare il vocabolario ed essere una piacevole compagnia per l'immaginazione durante i momenti di relax o, per esempio, in viaggio.

Giochi sensoriali

Libri di stoffa, cubi, maracas e oggetti con cui fare musica e suoni, materiali in legno di ispirazione montessoriana per l'apprendimento: i giochi sensoriali sono tantissimi e sono amati dai bambini perché permettono di sperimentare i cinque sensi scoprendo le infinite possibilità del corpo e dell'ambiente in cui viviamo.

Libri per bambini: quali scegliere?

Un libro non ha età, nel vero senso del termine. Non ha età perché a seconda dei diversi momenti dell'esistenza potreste leggere didascalie e storie o anche solo soffermarvi a osservare le immagini, inventare parole, nuove storie. Insetti, storie tratte dalla natura, miti antichi, fiabe dal mondo: la scelta è infinita, punta su ciò che ami e su ispirazioni capaci di stimolare bellezza, conoscenza, curiosità. Sarà una scoperta per i piccoli ma anche per i genitori.

Giochi a partire da 6 mesi d'età

Uno degli oggetti più ovvi e amati è... la palla! Iniziare a lanciarsi la palla è più facile con un morbido gioco di stoffa. Inoltre, una palla di stoffa è perfetta anche per giocare sul letto o sul divano e, da più grandi, scaricare tutte le energie senza farsi male o fare danni. Molto amata è anche la torre degli anelli, così come i quiet book, libri della calma fatti di stoffa, oppure i morbidi giochi per il bagnetto.

Vestiti per bambini, idee regalo

Non sai che cosa regalare? I vestitini saranno certamente utili: rifletti sulla stagione in cui verranno indossati a seconda dell'età oppure punta su capi che possono andare bene in qualsiasi tempo dell'anno, come le tute (originali e utili le antipioggia!), t-shirt o felpe e calzini, da scegliere di taglia più grande (12-15 mesi). In alternativa, potrebbe essere una buona idea un buono regalo: potrà essere speso per giochi, abbigliamento o prodotti self care per l'igiene.

Regali per bambini

