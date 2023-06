S copri le idee per far felici i bambini di 6 anni con giochi intelligenti e creativi

Idee regalo per bambini che compiono 6 anni

Cosa scegliere come regalo per un bambino di 6 anni? Quella fra i cinque e i sei anni è un'età magica che coincide con un territorio di confine fatto di nuove scoperte e senso dell'avventura. L'età dei sei anni è l'ingresso in una nuova scuola insieme alla sensazione di diventare più grandi, anzi di essere "già grandi": le competenze diventano più specifiche e la curiosità si trasforma trovando stimoli differenti. E in base a questo vanno scelti i regali per bambini di 6 anni.

Per scegliere il regalo giusto per i sei anni osserva chi hai di fronte: non tutti i bambini sono uguali, naturalmente! Per esempio c'è chi non sta mai fermo un attimo e possiede un forte interesse verso lo sport: in questo caso potrebbe riscuotere interesse la scoperta di una nuova attività, dallo skateboard ai pattini, per esempio, una disciplina da sperimentare. In altri casi al centro dell'interesse del bambino possono esserci la natura, gli insetti, i dinosauri, le costruzioni: spesso si tratta di periodi che variano a seconda dell'età e della persona, ecco un ottimo motivo per regalare qualcosa che possa accendere la sua curiosità e al tempo stesso rientrare nella sfera delle sue passioni. Di seguito abbiamo raccolto alcune idee regalo pensate per i seienni.

Passione per la natura: idee regalo per 6 anni d'età

Piccoli esploratori crescono! Cosa ne dici di un kit per le uscite nel bosco o al parco? Binocolo, quadernino per tracciare appunti e schizzi, torcia (bellissime le camminate al buio!) o un libro a tema: le ispirazioni sono infinite e permetteranno di vivere la prossima passeggiata con un'attrezzatura da veri esperti, soprattutto per chi ama osservare fiori e catturare insetti da disegnare e studiare da vicino (poi vanno liberati, attenzione!).

Bambole e peluche: idee regalo

Prendersi cura è un processo che si impara: si tratta di un istinto fondamentale, un'avventura che accade giorno per giorno. Questo è uno dei motivi per cui considerare le bambole un gioco "da femmina" è quanto mai lontano dalla realtà, oltre a essere un commento superficiale. L'amico di pezza diventa un compagno di avventure con cui si superano lontananza, paure e piccole sfide della vita. Non solo: la bambola è un modo per avvicinarsi al prendersi cura trasferendo sull'altro le competenze che il bambino stesso apprende dagli adulti, come mangiare o cullare, cantare una ninnananna, fare il bagnetto.

Dinosauri: idee regalo

Per i bambini che amano i dinosauri si tratta di una vera e propria passione capace di investire ogni ambito, dai robot ai film preferiti o l'arredamento della cameretta, tutto può diventare l'ispirazione giusta per un incredibile viaggio nella preistoria. Un regalo per gli appassionati da custodire negli anni? Un libro come un'enciclopedia dei dinosauri e delle epoche preistoriche, da farsi leggere dai genitori e, in futuro, esplorare da soli.

Puzzle: idee regalo

Un'altra grande passione è rappresentata dal puzzle. Fra i cinque e i sei anni d'età le competenze in fatto di precisione, velocità e complessità crescono al punto che comporre un puzzle può trasformarsi in un gioco all'insegna della velocità: un passatempo divertente, utile come ispirazione anche per le serate e i giorni di pioggia. Che sia 3D o il modello classico, un puzzle più complicato diventa l'idea regalo per coinvolgere tutta la famiglia.

Idee regalo: giochi per la motricità età 6 anni

Anche allacciarsi le scarpe o saper fare un nodo (una piccola azione apparentemente banale e invece indispensabile per la vita quotidiana!) può diventare un gioco, per esempio con uno strumento come la valigetta Montessori contenente tanti materiali da esplorare e usare, perfetta anche come passatempo durante una cena o in viaggio. Uno dei problemi dei bambini di oggi è l'arrivo a scuola con molte competenze in fatto di scrittura e poche per quanto riguarda la vita pratica: proprio su questo puntano i giochi in grado per sviluppare e potenziare la motricità fine.

Giocare a costruire

Costruire è un hobby per tutta la famiglia. Sì, diventerà l'occasione per scatenare la fantasia di tutti e inventare nuovi giochi. Che cosa regalare a un bambino che compie sei anni? Puoi puntare su un modello specifico da costruire oppure tanti mattoncini "generici" da aggiungere alla sua collezione, che potranno diventare materiale utile per nuove realizzazioni. Oltre ai classici mattoncini puoi lasciarti tentare anche da ispirazioni alternative, come i blocchi magnetici o i kit per costruire animali e ambienti in cartoncino.

Giochi da regalare per i 6 anni d'età

Insieme al monopattino e ai rollerblade attira molto l'attenzione dei più scatenati lo skateboard. Puoi scegliere un modello adatto per i più piccoli: all'inizio basterà sdraiarsi e muoversi in orizzontare, o semplicemente mantenersi in bilico; sarà un modo per sperimentare le possibilità del proprio corpo e percepire in modo nuovo l'equilibrio. Buon divertimento!

