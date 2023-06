S copri le ispirazioni per far felici i piccoli e aiutarli a crescere con curiosità: ecco quali sono i regali giusti per bambini di 5 anni

Regali per bambini di 5 anni

Quali sono i regali giusti per bambini di 5 anni? Come sempre se non si hanno figli o nipoti non è sempre facile entrare nell'ottica giusta per scegliere un regalo davvero adatto.

Che cosa regalare a un bambino di cinque anni? Entusiasmo e curiosità, ecco una componente magica: la chiave capace di aprire ogni porta e destare meraviglia aiutando la crescita. Non sarà mai superfluo ricordare che ognuno di noi è una persona differente e unica: fin da piccoli dimostriamo il nostro carattere e le nostre propensioni, certi interessi e passioni. Osservare chi abbiamo di fronte è il primo passo per colpire nel segno con un regalo azzeccato.

Ci sono bambini che mostrano un forte interesse verso i numeri o la scrittura, anche da piccolissimi; altri interessi potrebbero essere il legame con la natura, uno sport, la musica e uno strumento musicale, o i colori, l'esplorazione del mondo, la lettura, le costruzioni. Importante è attuare un piccolo esercizio di attenzione e fare caso a ciò che smuove realmente l'entusiasmo e la curiosità del bambino, o della bambina, a cui è destinato il regalo. Vedere i suoi occhi brillare sarà il dono più grande.

I giochi preferiti dai bambini di 5 anni

A cinque anni la manualità e la coordinazione hanno conquistato un livello di grande abilità e precisione: è il momento di imparare a fare nodi e fiocchi. Fra i giochi preferiti troviamo costruzioni e puzzle, da completare da soli o insieme a tutta la famiglia, e ciò che stimola la creatività, dal primo approccio con l'uncinetto o la maglia fino alla creazione di braccialetti e bijoux. Un classico intramontabile? Il pallone.

Macchina fotografica digitale per bambini

Diventare la fotografa o il fotografo ufficiale di casa può essere straordinariamente emozionante, senza contare la possibilità di trasformare ogni passeggiata attraverso l'osservazione. Fotografare aiuta a diventare più consapevoli, esercita calma e riflessione perché significa imparare a fare un passo indietro, osservare se stessi e gli altri, scegliere una scena, sentire le vibrazioni e le emozioni nel momento.

La prima bicicletta, il monopattino o i pattini

La prima bicicletta "da grandi" (e il momento in cui si impara ad andare senza pedali!) non si scorda mai, fa parte dei primi grandi amori dell'infanzia. L'alternativa? Il monopattino, oggi sempre più diffuso, oppure un paio di pattini con cui iniziare a sperimentare i primi volteggi e l'arte dell'equilibrio.

Idee regalo per disegnare

Tutto l'occorrente per disegnare e colorare, un regalo semplice ma utilissimo e versatile. Via libera a pennarelli, album, fogli, tempere formato maxi, pastelli. Un'idea regalo originale? La tavoletta grafica LCD per disegnare e cancellare subito: dotata di penna e batterie, non deve essere connessa ad alcun dispositivo e può essere divertente da utilizzare durante i viaggi o tenere in borsa.

Idee regalo per giocare con tutta la famiglia

Fra le idee regalo a partire dai tre anni d'età ci sono i giochi da sperimentare con tutta la famiglia, da fratelli e sorelle a genitori e nonni. Si tratta di piccoli passatempi per la sera o per i momenti liberi insieme capaci di instaurare nuove abitudini e scardinare la routine grazie a una ludica ventata di buon umore.

Strumenti musicali per bambini

Come consigliano gli esperti è importante che sia un autentico strumento musicale. Meglio scegliere un oggetto di questo tipo, di materiale abbastanza resistente e budget non troppo elevato, anziché la versione giocattolo. Generalmente i bambini amano la musica e possiedono un naturale senso del ritmo: anche i dischi e una valigetta giradischi potrebbero trasformarsi in un regalo davvero elettrizzante e rendere tutti felici (inaugurando una passione a misura di tutta la famiglia!).

Idee regalo per imparare a leggere e scrivere

Attualmente sul mercato sono presenti tantissime proposte: le idee per imparare a leggere e scrivere vanno dalle lavagne di sabbia o magnetiche con numeri e lettere in gomma da attaccare fino a libri, flashcards e laboratori creativi che propongono la composizione delle prime frasi. Va tutto bene, purché, come detto, il materiale venga scelto con spirito di curiosità e scoperta, non perché "si deve imparare". Ogni bambino è un piccolo saggio e sa che si impara ogni istante: tocca a noi adulti adesso imparare la fiducia, verso il tempo e verso i più piccoli.

Guarda anche:

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.