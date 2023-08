C osa regalare a un bambino o una bambina di 10 anni per colpire nel segno? Scopri le ispirazioni per crescere e divertirsi

Idee regalo per bambini che compiono 10 anni

Quali sono le più indovinate idee regalo per un bambino o una bambina di 10 anni? Se per te fare regali a bambini è un vero e proprio rompicapo, questa è la guida di cui avevi bisogno. Cominciamo col dire che le idee più stimolanti per bambine e bambini intorno ai 10 anni possono riferirsi a tutto ciò che riguarda la scienza e gli esperimenti, senza contare i giochi di società, perfetti per trasformare le serate e i pranzi in famiglia, oppure le idee per lo sport, dai pattini a rotelle o la bicicletta fino a ispirazioni evergreen come le racchette per il ping pong o i racchettoni per la spiaggia.

Muoversi, esplorare ed esercitare la curiosità sono molto importanti e nella fascia d'età intorno ai dieci anni gli stimoli sono tantissimi. Si tratta del momento della vita in cui si passa un confine perché termina il ciclo delle primarie e si va verso una nuova scuola, che coincide con nuovi interessi ed amici, il cambiamento degli insegnanti e di tante abitudini. Un ottimo motivo per trovare nuovi spunti che diano coraggio e fiducia.

Idee per giochi all'aperto per bambini di 10 anni

Per chi ha spazio verde in giardino, ma non solo. Fra le ispirazioni per giocare all'aperto troviamo piscine gonfiabili, ideali per il periodo estivo, racchettoni, il set da croquet, da portare ovunque, o grandi classici dimenticati, come il tiro alla fune e il salto della corda.

Giochi di società per bambini di 10 anni

L'idea regalo per tutta la famiglia? I giochi di società, da scegliere con attenzione a seconda del bambino. Fra le ispirazioni che potrebbero coinvolgere davvero tutti Scarabeo, Twister o giochi di abilità come shangai e Jenga, perfetti anche da portare in viaggio.

Idee regalo sport per bambini

Ci sono i grandi classici, fra cui bicicletta, pattini a rotelle e monopattino, ma anche le piccole idee regalo come skateboard, il pallone o le racchette da ping pong, che possono essere l'inizio di un nuovo passatempo da sperimentare insieme, genitori e figli. In alternativa, se hai in mente un regalo sportivo puoi puntare sull'abbigliamento tecnico, dai pantaloncini e la t-shirt al cappellino, o le scarpe nuove.

Giochi per fare esperimenti

La curiosità va esercitata giorno per giorno, è questa la nostra grande scuola: la meraviglia. Per un bambino o una bambina curiosi del cielo potresti puntare su un telescopio con cui iniziare a osservare le stelle. Un'altra idea regalo capace di stimolare e ampliare le conoscenze riguarda gli esperimenti scientifici, che potrebbero trasformarsi in un momento alternativo per divertirsi e coinvolgere anche il resto della famiglia.

Idee regalo: giochi telecomandati

Robot, macchine e veicoli telecomandati riscuotono successo. Attenzione, però: oggetti come i droni devono essere utilizzati con attenzione e sotto la supervisione di un adulto altrimenti è facile rischiare di romperli o perderli.

Idee regalo creative per bambini 10 anni

Cosa ne dici della macchina fotografica? Si tratta di un regalo importante che piace a ogni età. Inoltre, sarà un modo per imparare a inquadrare e uscire alla scoperta del posto in cui si vive. Fra le ispirazioni per sviluppare creatività e scoprire nuove passioni troviamo i kit per il giardinaggio, con attrezzi e tutto l'occorrente per far crescere tante piantine dando vita a un piccolo orto (anche indoor!), diamond painting, set per realizzare bracciali e lavorare il feltro, l'uncinetto e la lana.

Libri per bambini di 10 anni

Non esistono bambini che amano leggere e altri che no. Semplicemente, si tratta di individuare ciò che è in grado di accendere l'entusiasmo di chi abbiamo di fronte. Ci sono libri per chi ama la musica e libri per gli amanti della scienza; manuali sugli insetti, romanzi per ragazzi, grandi classici fantasy o dell'avventura, volumi per chi è curioso del mare o della storia, diari segreti per scrivere di sé e perfino manuali tecnici sul bricolage o per imparare qualcosa. Ricorda che ognuno di noi è una persona diversa, fin da piccolo.

Leggi anche:

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.