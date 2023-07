F are regali per bambini non è sempre semplice, soprattutto se non sappiamo nulla di bambini: ecco la guida definitiva alle idee regalo per tutte le occasioni e per tutte le tà

Regali per bambini

Cosa regalare a un bambino? Se hai già a che fare con bambini piccoli la domanda sicuramente non ti mette in imbarazzo, ma se di bambini non sai proprio niente ecco che il compito diventa più complesso. I regali per bambini sono davvero un universo a sé, nel quale non tutti sanno orientarsi, anche perché i giocattoli da regalare possono cambiare molto a seconda dell'età e dell'occasione.

Insomma, se devi fare un regalo a un bambino e non sai che pesci prendere di seguito abbiamo la guida che fa per te, con tante idee regalo adatte ai bambini di tutte le età, e con i link alle guide specifiche per ogni tipo di regalo. Buona lettura!

Regali per bambini 2023

Quando si fanno regali (per bambini e non solo) dare un'occhiata alle tendenze del momento può sempre regalare grandi ispirazioni. Per questo abbiamo dato un'occhiata ai più venduti su Amazon: questi sono i giocattoli più trendy del momento:

Regali per il baby shower

Non dimentichiamo che quasi sempre i regali ai bambini si comincia a farli ben prima della loro nascita, e in particolare in occasione del baby shower. Si tratta comunque di un evento in cui spesso ci si concentra anche sulla futura mamma, mentre per il bimbo spesso si realizza la torta di pannolini o qualche altro regalo piccolo e simpatico. Se cerchi idee puoi dare un'occhiata alla nostra guida sui regali per il baby shower.

Regali per neonati

Decidere cosa regalare a un neonato può risultare un po' più semplice, anche senza spendere cifre folli. Di solito l'ideale è scegliere qualcosa di utile, oppure piccoli giochi adeguati alle caratteristiche di un neonato. Attenzione però: è importante tenere conto di quanti mesi ha il piccolo, perché nei bambini così piccoli le esigenze cambiano in maniera repentina. Per trovare qualche idea dai un'occhiata anche alla nostra guida ai regali per neonati.

Regali nascita

Discorso molto simile per i regali nascita: in questi casi va bene un regalo piccolo e simbolico, a meno che non ci troviamo nella posizione di dover fare regali importanti (esempio: amici molto stretti, parenti).

In questi casi in genere a toglierci dall'impaccio c'è la lista nascita, oppure saranno proprio i neo genitori a far conoscere le loro esigenze, specie se il rapporto è molto stretto.

Regali battesimo

Se la famiglia è credente con ogni probabilità a qualche mese dalla nascita verrà celebrato il battesimo, e anche qui fare il regalo giusto non è sempre semplice. I regali per il battesimo in genere sono un po' più solenni e più preziosi, sebbene con gli anni le tradizioni si stiano ammorbidendo.

L'ideale di solito è fare un regalo di valore, ma allo stesso tempo non troppo serioso, ecco qualche esempio

Regali per bambini di un anno

Man mano che il bambino cresce fare regali diventa gradualmente più semplice, se non altro perché spesso i giocattoli sono specificamente pensati proprio per fasce di età. Starà a noi fare qualche piccolo sondaggio per evitare doppioni e per scegliere l'opzione più adatta al bimbo destinatario del regalo.

Per quanto riguarda i regali per bambini di un anno la scelta è davvero ampia, ecco qualche esempio:

Regali per bambini di due anni

I due anni sono l'età attorno alla quale i bambini cominciano ad affermare le loro prime piccole forme di indipendenza, per questo tutto ciò che li aiuta a esprimersi o a suscitare la loro curiosità è un'ottima idea.

Di seguito abbiamo selezionato alcuni giocattoli perfetti per il secondo compleanno, ma ti consigliamo di consultare anche la nostra guida più approfondita sui regali per bambini di due anni.

Regali per bambini di tre anni

I regali per bambini di 3 anni sono sempre più complessi e stimolanti. Del resto anche le abilità dei bambini a quest'età diventano più complesse, si sviluppa il linguaggio, la curiosità è davvero insaziabile. Per questo i regali per bambini di tre anni o che si aggirano attorno a quell'età devono tenere conto di questa inarrestabile evoluzione.

Regali per bambini di quattro anni

A 4 anni la creatività comincia a scatenarsi più che mai, e tutto è una meravigliosa scoperta. Si comincia a familiarizzare con gli oggetti tecnologici e con costruzioni e simili sempre più complessi. Tutte le idee le trovi nella nostra guida ai regali per bambini di 4 anni, ma se vai di fretta ecco qualche veloce ispirazione:

Regali per bambini di 5 anni

A 5 anni i bambini hanno già sviluppato numerose competenze, spesso si stanno già avvicinando al mondo della scrittura e della lettura e dei numeri: gli stimoli devono essere sempre più complessi, tutto ciò risponde alle loro numerose curiosità è un'ottima idea. Trovi tante idee nella nostra guida ai regali per bambini di 5 anni.

Regali per bambini di 6 anni

A 6 anni i bambini affrontano il passaggio nella scuola primaria, ed ecco che anche i loro interessi cominciano ad andare oltre il mero gioco e i giocattoli. Anche fare regali potrebbe diventare più complesso, e diventa necessario conoscere i gusti. Nulla a cui non abbiamo pensato nella nostra guida ai regali per bambini di 6 anni.

Regali comunione

Come per il battesimo la prima comunione è un momento da celebrare, ma per cui non sempre è semplice trovare il regalo giusto. Bisogna ricordare la solennità del momento, ma anche non dimenticare che dobbiamo fare un regalo a un bambino o una bambina di 8 o 9 anni, quindi anche tenere conto dei gusti non è una cattiva idea. Trovi tutte le idee giuste nella nostra guida ai regali per la comunione.

