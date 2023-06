D agli oggetti utili alle idee per decorare, scopri le ispirazioni più belle per il bagno per un regalo originale

Regali per il bagno

Il bagno rappresenta la stanza della casa votata al relax e all'intimità, e per molti rappresenta uno spazio domestico da trasformare in un piccolo tempio dove rilassare il corpo e la mente. Insomma, se hai un'amica che ama ricreare la spa in casa, i regali per il bagno possono essere una idea perfetta. Fra le ispirazioni capace di portare buon umore e colore ci sono le piante. Per esempio, il pothos, resistente e semplice da coltivare, oppure l'orchidea. Grazie alla magica combinazione fra luce, vapore acqueo e calore piante come le orchidee nel bagno di casa hanno ottime probabilità di trovare le giuste condizioni dove crescere.

Un'idea semplice ma estremamente gradita di regali per il bagno riguarda bombe da bagno, petali di fiori oppure oggetti come il cuscino per la vasca da bagno e il cestino portaoggetti da appoggiare sui bordi. Invece per chi ha la doccia potrebbero risultare divertenti faretti e soffioni led con cromoterapia. L'ispirazione perfetta per tutti? Gli oli essenziali e il diffusore, per creare l'atmosfera soft con profumi e luci sognando una piccola spa fra le pareti di casa. Continua a leggere tutte le idee regalo che abbiamo scovato. Se stai cercando ispirazioni simili dai un'occhiata anche alla nostra guida sui regali per la casa.

Bagno: idee per l'arredamento

Cosa ne dici dello sgabello in legno o di un ripiano dove posizionare libri da mescolare ad asciugamani e saponi? Grazie ai giusti complementi d'arredo, all'insegna dell'originalità, il bagno può diventare uno spazio non convenzionale capace di accogliere tutto ciò che serve

per prendersi cura di sé, dal corpo alla mente. Per un piccolo dono utile punta su cesti in vimini e contenitori, che potranno essere utilizzati in tanti modi a seconda della necessità.

Regali per chi ha la doccia

Quale idea scegliere per la doccia? Soffioni LED o faretti dotati di telecomando per cambiare colore e comando vocale possono diventare un'ispirazione divertente per trasformare la doccia godendo dei piacevoli effetti di una seduta di cromoterapia. Fra le idee per la doccia anche la cassa altoparlante impermeabile da doccia Bluetooth: per cantare sotto la doccia senza limiti.

Idee regalo self care

Cosa ne dici di una morbida spugna con cui massaggiare la pelle? Perfetta sia per la vasca, sia per chi usa la doccia, le spugne esistono in moltissime varianti e materiali, dalla versione classica naturale ai guanti esfolianti del tipo utilizzato negli hammam tradizionali. In alternativa, puoi optare su un pacchetto con detergente profumato, bagnoschiuma, shampoo e crema oppure un olio naturale idrante da massaggiare sotto la doccia. Basta un solo prodotto self care ma di qualità: la differenza si sente... e la pelle ringrazia.

Regali per chi ha la vasca da bagno

La vasca da bagno è il simbolo del relax: amata da chi non può farne a meno durante i momenti liberi o per sciogliere le tensioni di fine giornata, è il posto giusto dove sperimentare tante piccole coccole all'insegna della cura di sé. Un esempio? Le bombe da sciogliere in acqua, ricche di oli essenziali, i petali e i fiori (ottima la lavanda!) da sbriciolare e disperdere nell'acqua oppure i fanghi, ottimi per un ciclo detox, ideale per rassodare e tonificare. In alternativa, potresti puntare sul vassoio da appoggiare sulla vasca o il cuscino per il bagno, utili e dal tocco originale.

Piante per il bagno

Quali piante scegliere per il bagno? Aloe vera, ornamentale e curativa; Aglaonema e orchidea, che amano il caldo, o pothos, decisamente bello anche da coltivare in acqua oppure all'interno di un vaso sospeso da appendere a una mensola. Grazie al vapore, alla luce e al caldo il bagno è uno dei posti migliori di casa per crescere le piante, senza contare la bellezza di circondarsi del verde anche in un momento come quello della doccia: per un attimo sembrerà di essere trasportati nel magico altrove di un viaggio tropicale.

Guarda anche: Regali per chi ama le piante

Piccoli regali utili per il bagno

Dalla tenda per la doccia, coloratissima e magari con una decorazione originale, al dispenser per il sapone ironico o il bicchiere in stile vintage dove inserire lo spazzolino da denti, il bagno diventa uno spazio ludico dove prendersi tempo per giocare e trasformare l'intimità all'insegna della fantasia seguendo il proprio stile preferito. Ecco un po' di regali utili.

Tessuti: idee regalo per il bagno

L'accappatoio con cappuccio, magari personalizzato con le iniziali, oppure il telo da bagno, morbidissimo e colorato, in microfibra per asciugarsi velocemente: tu che cosa preferisci? Fra le idee per posizionare gli asciugamani in bagno puoi puntare su su un grande cesto in vimini oppure una mensola dove lasciare tutto a vista. Lasciati guidare dai colori e dalla morbidezza per un caldo abbraccio rilassante.

