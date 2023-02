C he cosa regalare in occasione di una nuova nascita soprattutto se non sappiamo niente di maternità e bambini? Ecco 10 idee regalo per il baby shower

Regali per il baby shower

La tradizione statunitense e britannica del baby shower è ormai un classico anche in Europa: organizzare una festa per la nascita è un modo per festeggiare mamma e nascituro, o nascitura, con tanti amici e regalini utili. Il significato, infatti, richiama una vera e propria "doccia di doni" prima del lieto evento. Tutto bello se non fosse che potresti avere la più pallida idea di cosa regalare a un baby shower. Ci sta: non sapere nulla di maternità e di bambini non è un reato, e poi ad aiutarti ci siamo con noi con la nostra guida ai regali per il baby shower.

Uno dei must per il baby shower è la torta di pannolini (potrebbe far sorridere, ma in effetti sono utili al 100%). A questa di solito si affiancano ispirazioni colorate come il peluche con le musiche della ninna nanna o il cesto con tanti saponi e oli naturali, una coccola per mamme e bambini.

Un consiglio? Nel caso di regali particolarmente importanti è utile chiedere prima. Riguardo a passeggini, lettini e armadi spesso i genitori hanno idee ben precise e in più questi regali sono spesso appannaggio dei parenti più stretti. A proposito, non dimentichiamo le mamme! Non esiste solo il bimbo, è un bel gesto anche fare un regalo all'amica incinta. Basta anche un piccolo regalo utile come un olio profumato per il massaggio, la crema specifica, la borsa per le future passeggiate o una camicia da notte carina, per esempio per l'ospedale, sarà un'idea vincente ed estremamente utile. Attenzione ai vestitini: tantissimi doni in arrivo sono per piccolissimi, pensati per il primo mese. Ottima soluzione, invece, andare controcorrente con qualcosa che potrà essere comodamente indossato nei mesi successivi.

Cornice per le impronte... o classica?

Un piccolo oggetto che di solito viene molto apprezzato dai neogenitori: è la cornice da utilizzare per registrare le impronte dei piedini dei piccoli, un ricordo per sempre. Insieme a questi formati speciali un'idea classica è quella della cornice dove inserire le fotografie: i materiali possono variare moltissimo a seconda dei gusti, dal legno all'argento o in versione digitale, con tante immagini che scorrono momento per momento.

Per la cura del bambino

Quando sono di buona qualità i prodotti per l'igiene possono essere utilizzati sia dalla mamma, sia dai piccolissimi e verranno apprezzati perché delicati sulla pelle. Oli naturali per il massaggio, utili per idratare in profondità e aiutare la compattezza cutanea, shampoo, creme contro l'arrossamento e bagnoschiuma saranno una dolcissima coccola. Attenzione: il consiglio di base è utilizzare quantità minime e solo occasionalmente. Come raccomandano le ostetriche, per i lavaggi quotidiani più volte al giorno, al neonato è sufficiente... l'acqua! Creme e saponi non vanno utilizzati sempre.

Accappatoio e asciugamani: set per il bagno

Asciugamani e teli da bagno non sono mai abbastanza, torneranno utili quando meno te lo aspetti. Morbidi e avvolgenti, quando sono in tessuto naturale diventano un lusso a prova di pelle sensibile. L'accappatoio? Per i piccolissimi è un buffo cappuccio ideale per avvolgersi dopo il bagnetto, da portare anche in piscina o al mare.

Marsupio e zainetto

Il marsupio, con una struttura tipo zainetto, può essere una strategia davvero vincente, sia per le prime, lunghe passeggiate, quanto da indossare in casa. I neonati lo amano perché permette il contatto pelle a pelle: addormentarsi è facile e le mamme potranno fare tutto portando il loro cucciolo sempre avvolto in un abbraccio stretto stretto. A distanza di tempo, anche lo zaino trekking diventa un oggetto estremamente utile per quando i bambini saranno un po' più grandi. Ergonomico e ideale per sostenere senza affaticare la schiena, darà modo alla famiglia di avventurarsi in camminate più lunghe alla scoperta del mondo.

La borsa giusta per la mamma e il bimbo

La borsa di una donna, si sa, non è mai abbastanza capiente: ancora di più quella di una mamma! La borsa diventa tecnica, per esempio con una doppia allacciatura, sia a zainetto, sia da portare a tracolla. Opta per un modello con tante tasche, che aiuteranno a organizzare suddividendo oggetti utili da portare in giro in sezioni diverse. La borsa fasciatoio, o il fasciatoio portatile in versione astuccio, si riveleranno estremamente funzionali per cambiare il piccolo agevolmente ovunque.

Set per l'igiene e il bagnetto

Forbicine con punta arrotondata, morbida spazzola e pettine in miniatura, lima per l'unghie (consigliata anche nella valigia per l'ospedale!): un piccolo set da viaggio con tutto l'occorrente per l'igiene e la cura del neonato, un dono prezioso da conservare nel cassetto del bagno pronto per l'uso o da portare con sé anche in vacanza. Perché non aggiungere piccoli accessori utili come le spugne e gli animali di gomma per il bagnetto? Un pensiero semplice e gradito che diverte grandi e piccini.

Da utilizzare sempre

Le mussoline, che all'occorrenza si rivelano utili per coprire il neonato durante il sonno, riparare dal vento e dal sole, o persino come foulard e da stendere sul prato, ecco un accessorio strategico da tenere in borsa, immancabile con i piccolissimi. Altro regalino ideale per il baby shower è il ciuccio e il paio di calzine o scarpine in tessuto, classico portafortuna che un tempo veniva confezionato a mano. Calzine e body semplici in cotone naturale nei primi mesi costituiscono un altro accessorio essenziale, sempre utile e gradito, da tenere in borsa per un cambio sempre pronto.

Per la cameretta

L'amico di pezza che riproduce musica e si aziona al pianto del bambino è un'idea dolcissima. Dal classico teddy bear ma in versione gigante alla lampada da posizione di fianco al letto, regalare un oggetto capace di contribuire a un'atmosfera soft per la cameretta aiuterà mamma e bambino a creare un rituale della buona notte e rilassarsi con una coccola. L'oggetto che fa scattare il sorriso? Una luce soft, come il proiettore con il cielo stellato o che ricrea le onde sulle pareti della stanza.

Regali utili per il neonato

Un classico: i pannolini! Certamente verranno utilizzati, senza contare il vantaggio di non doversi precipitare in un supermercato appena usciti dall'ospedale. Se dall'altra parte c'è sufficiente curiosità si può pensare anche a un piccolo set di pannolini lavabili con cui mamme e papà potranno sperimentare anche questa modalità. Attenzione a oggetti come sterilizzatori e simili, che spesso ingombrano e non vengono utilizzati a lungo, la cui funzione in realtà può essere ricoperta da semplici oggetti di casa che già si possiedono.

Regali utili per la mamma

Un olio naturale con cui massaggiarsi che non sia solo nutriente, ma anche dolcemente profumato; l'olio essenziale, per esempio al mandarino o agli agrumi, che con qualche goccia sa svegliare e riportare energia; una crema per il contorno occhi capace di dare sollievo dopo la stanchezza di una notte insonne; il diario dove annotare tutto di questi primi attimi di nuova vita familiare o persino una stampante da connettere allo smartphone per stampare subito i ricordi, giorno per giorno... quante piccole cose possono far felice una "quasi mamma"? Buon baby shower!

