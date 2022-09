N ostalgia anni Novanta, scopri le ispirazioni per te che hai ancora nel cuore gli anni Novanta

Idee regalo anni '90

Che cosa facevi negli anni Novanta? Per qualcuno epoca di cartoni animati e sapore di infanzia, per altri le scorribande dell'adolescenza e la vita universitaria: ricordi indelebili sono legati all'ultimo decennio prima del fatidico capodanno Duemila, la fine del secolo attesa con trepidazione e incancellabile emozione. Quindi se devi pensare un regalo di compleanno per un amico un po' nostalgico, perché non fare un regalo anni '90?

Emblema degli anni Novanta? Festivalbar e i concerti dell'estate, le cassette da sparare a tutto volume nei viaggi e l'arrivo del cd, senza contare oggetti magici che raccontano un'epoca intera: lo yo-yo, la moda dei ciucci colorati (li ricordi?) da appendere ovunque, lo zaino di scuola rigorosamente Invicta, o i giochi come Crystal Ball e gli Scooby Doo, intrecci di filo colorato. Ecco alcune idee regalo per tornare con il cuore a quel tempo magico della tua vita.

L'invenzione dell'audiocassetta

L'audiocassetta è stata inventata da un ingegnere olandese: Lou Ottens sviluppa l'idea nel 1962 e l'anno successivo viene registrato il brevetto. La "Compact Cassette" dell'azienda olandese Philips farà la storia e fino al Duemila sarà il modo per ascoltare e (registrare!) musica capace di conquistare gente di ogni età. Oggi chi ha ancora cassette può utilizzare un convertitore per trasferire il contenuto da nastro al formato mp3.

Crystall Ball

Sai che è ancora in commercio? Ritirato per un periodo dal mercato perché sospettato di essere tossico, in realtà la pasta necessaria per il gioco è stata oggetto di studi e valutata come innocua da parte dell'Istituto di Farmacologia Applicata dell’Università Statale di Milano. Crystal Ball è stato ideato in Brianza da Claudio Pasini e Carlo Alberto Colombo: un modo fantasioso per trasformare le bolle di sapone in... “Bolle Fatate", come vengono chiamate da Claudio, una pasta speciale da soffiare con cui dare vita a creazioni coloratissime.

Giochi anni Novanta

Il magico Waterful è stato uno dei giochi popolari all'inizio degli anni Novanta, di cui poi si è persa traccia. Si trattava di un gioco ad acqua e tramite il pulsante bianco la corrente permetteva di spostare i cerchi. Fra i giochi made in Italy un grande classico: "Grillo Parlante" (oggi fuori produzione) dell'azienda Clementoni: un modo per divertirsi e imparare estremamente popolare grazie alla tastiera e le domande da ripetere. Anni di gioco in cui lo smartphone non esisteva e le ricerche online erano ancora lontane. E poi come dimenticare "Sapientino", nato negli anni Sessanta, e "L'Allegro Chirurgo"?

Musica anni Novanta

L'estate degli anni '90 ha avuto come colonna sonora la musica del Festivalbar, ideato dall'autore televisivo Vittorio Salvetti, in onda per tutta la stagione insieme ai cantanti del momento. In questi anni nascono gli Articolo 31 con J-Ax e DJ Jad; in radio e sul popolare canale musicale Mtv si ascoltano le boy band, come i Take That e i Backstreet Boys. Ci fanno scatenare Luciano Ligabue, Vasco, i Red Hot Chili Peppers, gli Oasis, The Verve, Blur, Madonna, Cher. Nel 1994 se ne va Domenico Modugno e con lui il sapore della fine di un'epoca, quella della generazione precedente, dei nonni e dei genitori. L'anno successivo si spegne la cantante Mia Martini, anche se la sua voce profonda continua a emozionare ancora oggi attraverso il tempo. Regalare musica è un tuffo nelle vibrazioni dell'anima capace di riportarci a quegli anni.

Lo zaino

C'è stato il modello giallo e blu, semplicissimo, poi quello estensibile con una zip, a doppio scomparto, ma in realtà è il modello a renderlo inconfondibile, la forma. Grazie alle tante fantasie e la scelta cromatica lo zaino Invicta diventava ogni volta diverso. Ed è ancora così. A scuola è stato il compagno di mille giornate e avventure, ma sa essere amico anche sul posto di lavoro, in gita e in viaggio. L'azienda Invicta esiste dal 1926 e proprio negli anni Novanta ha acquisito il marchio Diadora per poi passare a Seven, altro storico marchio italiano di borse e zaini che ci ricorda gli anni passati sui banchi di scuola. Uno zaino quando è ben fatto, bello e pratico è sempre utile... e non solo in classe!

Cinema anni Novanta

Nominarli tutti sarebbe impossibile: Pretty Woman (1990), Tremors (1990), Basic Instinct (1992), Ghost - Fantasma (1990), Mamma, ho perso l'aereo (1990), Sister Act (1992), Salvate il soldato Ryan (1998), senza contare i personaggi Disney ormai classici per bambini (e non solo!): una lunga galleria di volti, situazioni e luoghi capaci di colpire al cuore e restare dentro il nostro immaginario, vivere nei suoi meandri segreti e abitare le nostre fantasie per sempre. Il cinema che abbiamo amato è l'occasione per regalare un film in versione Dvd oppure per un gadget come il poster o la locandina, da appendere in casa o in ufficio per sorridere ogni giorno ai nostri amati.

Passione videogame e fumetti

Ricordi i Pokemon? Sono stati creati nel 1996 da Satoshi Tajiri: ispirandosi alla sua infanzia e agli animali domestici delle nostre case, immagina dei piccoli simpatici mostri e in un attimo scoppia la Pokemon mania. Gli animaletti diventano videogioco, cartone animato e carte collezionabili. I bambini degli anni Novanta si innamorano del Giappone anche grazie a Dragon Ball Z, la serie televisiva iniziata nel 1996 tratta dal manga Dragon Ball del fumettista nipponico Akira Toriyama.

