S copri le ispirazioni per far felice chi ama la stagione autunnale e le atmosfere comfort: dalle teiere alle ghirlande, passando per decorazioni, portacandele e stampi per biscotti

L'autunno è hygge, celebre parola danese che indica un'attitudine profondamente connessa alla stagione fredda: la capacità di apprezzare le piccole cose che fanno la felicità, il comfort e il calore di casa, di quello che sentiamo come un posto sicuro. Alleniamoci alla semplice bellezza di ciò che ci fa stare bene e cogliamo l'occasione dell'autunno per ritrovare legami importanti, con gli altri, ma anche con noi stessi e ciò che amiamo. In autunno la stagione trasforma tanti luoghi, lontani e vicini, con il meraviglioso spettacolo del foliage: è tempo di uscire e sfruttare le ore di luce, in lenta diminuzione, per fare incetta di vitamina D. Secondo gli studi basta camminare in un bosco per sperimentare immediatamente effetti positivi per l'organismo, un ottimo spunto per cercare spazi verdi e passeggiate anche in città. Ecco i regali per gli amanti dell'autunno.

Regali per amanti dell'autunno

Che cosa regalare a chi ama l'autunno? Per esempio la teiera in ghisa, utile per gustare al meglio le proprietà del tè verde, una bevanda da riscoprire nel tempo autunnale, insieme agli infusi di erbe e fiori, benefici per la salute. O magari lo zaino tecnico per la ricerca dei funghi, che sostituisce il vecchio cesto di vimini. Non solo: lucine e lanterne per la casa, piante con cui creare un angolo verde e stampi per i dolci. Per riscoprire il piacere di coccolarci.

Zaino per i funghi

Necessario per la salvaguardia dell'ambiente, lo zaino per i funghi si rivelerà utile e bello, un compagno di passeggiate insostituibile, soprattutto per i cercatori che amano le passeggiate nei boschi.

Cofanetto con gli infusi

Impossibile affrontare l'autunno senza una collezione di tisane e infusi: perfette per scaldare il cuore e i pomeriggi autunnali, le giuste miscele si trasformano anche in una dolcissima buona notte. Il regalino perfetto anche per il collega di scrivania.

Teiera

Perché scegliere una teiera in ghisa? Resistente e pratica da utilizzare in qualsiasi situazione, dal campeggio alle stufe di montagna, mantiene a lungo il calore e va sciacquata semplicemente con acqua. In Giappone si tratta di un oggetto di casa importante, da preservare con cura, che a volte viene passato di mano in mano attraverso le generazioni.

Ghirlanda autunnale

Che meraviglia la ghirlanda che si ispira all'autunno, un'idea regalo piccola ma d'effetto capace di scaldare il cuore, perfetta per chi ama questa stagione. Se vuoi cimentarti nel fai da te potresti anche realizzarla tu con una base per ghirlande, per esempio in legno di vite, nastri colorati e rami di bacche rosse.

Lanterne portacandela

Durante le settimane della stagione autunnale la luce rapidamente muta e diminuisce: si tratta di uno dei cambiamenti più intensi a cui assistiamo in natura, fenomeno che in diversi Paesi del mondo è celebrato con lanterne e feste della luce. Un pensiero speciale per portare anche fra le pareti di casa una luce beneaugurante.

Stampi per i biscotti

I pomeriggi piovosi e le serate più fredde rendono l'inizio dell'autunno uno dei periodi migliori per giocarsi la carta del laboratorio di cucina, da sperimentare anche con i più piccoli. Perché non divertirsi a giocare con pasta frolla e tanti stampi ispirati al periodo autunnale?

Decorazioni per la finestra a tema autunno

Una caratteristica delle case del Nord Europa ha a che fare con grandi finestre del soggiorno, che di solito si affacciano sulla strada del quartiere, e sulla piacevole abitudine di abbellirle, quasi che ognuna possa diventare una piccola opera d'arte. Funghi e lampade, decorazioni a forma di foglia per il vetro e piccole idee a tema autunno, cosa ne dici di decorare le tue finestre? Sarà divertente.

Giochi di società

Burraco, dama, scacchi, gioco delle carte e tombola: un passatempo per tutta la famiglia, da riscoprire perché in grado di mettere tutti a sedere intorno a un tavolo e unire, coinvolgendo a ogni età. In più, la magia delle confezioni preziose, da custodire negli anni e aprire insieme ai nipoti: Dal Negro esiste dal 1928, un'azienza italiana che attraverso i suoi giochi ha raccontato e documenta la nostra storia, di generazioni di italiani.

Piante autunnali per la casa

Fra le piante dell'autunno troviamo il ciclamino, splendido con i suoi colori sgargianti, aster, crisantemi, ortensie e dalie, ma anche zucche e cavoli ornamentali, oltre all'erica, con cui creare cesti e composizioni floreali dalle sfumature intense.

Decorazioni luminose autunnali

Decisamente particolari le lucine a forma di foglia d'acero, uno degli alberi che in questo periodo prendono parte all'intensa magia del foliage: l'ispirazione originale per creare un angolo dall'atmosfera autunnale.

