S copri le idee per rendere più veloci e facili le pulizie di casa, ecco le ispirazioni da regalare

Regali per amanti della pulizia

Che cosa regalare per rendere più veloci e facili le pulizie di casa? Per gli amanti delle pulizie (e anche per i meno appassionati) sono disponibili tante ispirazioni, in grado di trasformarsi in un'idea regalo utile per la casa. Dai classici indispensabili, come spugne e strofinacci magari in versione innovativa, ai detergenti, i prodotti della casa di nuova generazione sono più attenti all'ecologia e al rispetto dell'ambiente. Inoltre, spesso diventano gadget ironici e coloratissimi, l'ideale per affrontare anche le pulizie di casa con il sorriso.

Fra gli elettrodomestici da regalare troviamo il robot aspirapolvere, perfetto perché lavora in autonomia aiutando a mantenere la casa pulita: potrebbe risultare molto utile, per esempio, a chi ha poco tempo o possiede animali domestici. Al ritorno sarà bellissimo trovare tutti i pavimenti di casa già puliti! Un'altra caratteristica da considerare è che molti "aiutanti" delle pulizie sono finalmente più leggeri e facili da maneggiare, un vantaggio per chi soffre di mal di schiena. Di seguito abbiamo messo insieme un po' di regali perfetti per l'amico o l'amica col pallino delle pulizie, con idee per tutti i budget.

Pulitore a vapore

Piastrelle, finestre, ma anche piani cottura e forni: grazie al pulitore a vapore sarà possibile pulire a fondo e più facilmente vecchie incrostazioni e grasso, o persino divani e tessuti, igienizzando con il potere dell'acqua. Oggi esistono pulitori a vapore professionali a prezzi concorrenziali.

Idee per detersivi eco fatti in casa

Tante ricette della nonna e ingredienti utili per dare una svolta alle pulizie con un'ispirazione eco. Ecco un'idea per veri amanti dell'ecologia, attenti all'ambiente: tutto ciò che serve sapere per creare ottimi detersivi naturali da fare direttamente a casa.

Strofinacci e spugne per le pulizie di casa

In cotone, microfibra, eco, colorati, ricamati o perfino personalizzati: gli strofinacci, presenti in ogni cucina, diventano l'idea per fare un pensierino utile in casa, o da tenere in auto, originale se scelto con una dedica o un disegno divertente.

Spugne piatti eco

Fra le spugne di nuova generazione troviamo quelle in microfibra: coloratissime, antigraffio, durano più a lungo e hanno un minor impatto inquinante. Sono lavabili in lavatrice. Consentono di risparmiare ed aiutano a diminuire il problema dei cattivi odori.

Accessori per lavare i vetri

Hai mai sentito parlare del robot lavavetri? Grazie all'acqua e alle morbide spazzole consente di pulire in modo più efficace facendo meno fatica. Un aiuto decisivo per chi vuole risparmiare tempo e... stare solo a guardare! Vetri, piastrelle e specchi brillanti assicurati.

Robot aspirapolvere

Chi l'ha sperimentato non tornerebbe indietro: il robot aspirapolvere piace perché lavora in autonomia e risulta molto pratico come valido aiuto per la pulizia di pavimenti e tappeti, specialmente per chi ha un amico quattrozampe fra le pareti domestiche.

Kit per la cura delle scarpe

Un regalo piccolo ma d'effetto: il kit per la pulizia delle scarpe. Confezionato in un elegante cassetto, magari in legno, da riporre e usare all'occorrenza, sarà un pensiero utile e bello decisamente originale.

Spazzola elettrica

La spazzola elettrica rotante è utile per pulire piccole porzioni di spazio in modo specifico, per esempio gli interni dell'auto, le fughe delle piastrelle, la doccia o la zona cucina e il forno, dove combattere lo sporco difficile. Alcuni modelli sono impermeabili e funzionano anche a contatto con l'acqua.

