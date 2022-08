D evi fare un regalo alla tipica "cat person"? Ecco tutte le idee regalo perfette per gli amanti dei gatti

Regali per amanti dei gatti

Il gatto è un animale misterioso e sacro fin dai tempi degli antichi Egizi. Per gli amanti dei gatti si tratta di un'amicizia per la vita: sono compagni di casa, affettuosi e sfuggenti, capaci di accorrere in aiuto silenziosamente e farsi portatori di una presenza discreta. Proprio per questo se devi fare un regalo alla tipica "cat person" (o per l'amica "gattara"), fare leva sul suo amore per i gatti è un'ottima idea: ma quali sono i migliori regali per amanti dei gatti?

Se stai pensando al regalo di compleanno perfetto per chi ama i gatti, in questo articolo trovi alcune ispirazioni utili e simpatiche. Abbiamo preso in considerazione sia i regali utili alla vita con i gatti, sia i regali più "decorativi" ma ispirati alla vita dei gatti. Dagli oggetti per il gioco, come il classico tiragraffi, ai capi d'abbigliamento che ironicamente riprendono il felino in tutte le sue vesti, tutto all'insegna dell'amato gatto. Buona lettura!

Giochi per i gatti

I gatti sono incredibili giocherelloni, si sa. Noto a tutti è il talento dei felini, in grado di trasformare in spunto ludico anche i più semplici oggetti della vita quotidiana, che sia un gomitolo o una corda. Per chi ha un gatto non ci sono mai abbastanza giochi in casa, ecco un ottimo motivo per un passatempo in più che farà sorridere quattrozampe e amici umani.

Gadget all'insegna dei gatti

La tazza per la colazione, la t-shirt, una felpa o i collant... e poi che altro? L'ispirazione per chi ama gli animali è un'idea semplice ma capace di scaldare il cuore e ricordare l'amico peloso in ogni momento della giornata. L'oggetto perfetto potrebbero essere i calzini ironici a tema gatto da portare anche in ufficio: sapranno trasformare anche la peggiore delle giornate con un pizzico di ironia.

Evviva la pappa!

Un mangime di buona qualità è estremamente importante per la salute dei nostri animali, ecco perché dovremmo puntare sul fatto in casa, sulla semplicità e tutto ciò che ha un alto livello nutritivo. Un'idea regalo utile? Il dispenser automatico, ovvero la ciotola che consente di elargire il cibo per l'amico felino a tempo, ottimo per il quotidiano e nel caso di una fuga del week end.

Gatto di carta!

L'agenda, un libro fotografico con tante bellissime immagini da sfogliare o il quaderno, per prendere appunti ispirati: sono solo alcune delle idee di carta a tema. L'organizzazione delle nostre giornate prenderà forma nella cornice coloratissima dei disegni e i motivi ideati a partire dal magico felino, un pensiero divertente per affrontare il quotidiano con un sorriso. In più queste idee sono anche perfette per fare regali per gli amanti della cancelleria.

Oggetti per la casa a tema "gatto"

Che cosa ne dici di un asciugamano o uno strofinaccio a tema gatto? In alternativa, tazze in ceramiche, tazzine e servizi per il tè, barattoli per lo zucchero e chi più ne ha più metta: il nostro misterioso amico è davvero ovunque. Dai portariviste al grembiule o le formine per i biscotti è il trionfo del gatto, perché, come ha scritto la poeta Pam Brown, "un piccolo gatto trasforma il ritorno in una casa vuota nel ritorno a casa".

Idee regalo... morbide!

Come potrebbe essere un "mondo gatto"? Di certo estremamente soft, in grado di accoglierci e coccolarci alla fine di una lunga giornata stressante e... fare le fusa! Proprio come le morbide pantofole o il plaid da divano decorato a tema. A proposito, l'accessorio giusto esiste anche per l'amico gatto, dal pouf antistress alla copertina su misura morbisa e calda. L'ideale per trascorrere le lunghe serate invernali insieme al nostro amico felino, fianco a fianco.

Gioiello... felino

Il classico ciondolo, magari con l'emblema di un piccolo gatto di profilo, oppure l'anello, il bracciale o la collana. I felini diventano l'ispirazione per creazioni scintillanti da regalare come portafortuna. Del resto, il gatto è il simbolo dell'animale capace di poteri occulti e di una comunicazione profonda con l'invisibile. Chissà...

