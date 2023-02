Q uali sono le ispirazioni capaci di far volare la fantasia? Le idee per farti (o regalare!) una cultura su questo incredibile universo

Regali per amanti dei fumetti

In gergo "fumetto" indica la ben nota nuvoletta che, all'interno delle immagini, veicola il discorso diretto e appare a fianco ai personaggi. A partire dagli anni dopo la seconda guerra mondiale le "storie con le nuvolette" si diffondono in tutto il mondo, dall'Italia agli Stati Uniti. I comic books rappresentano un genere con una storia e un'evoluzione incredibile: oggi quelle che chiamiamo graphic novel, letteralmente "romanzo a fumetto", possiedono illustrazioni meravigliose e trame straordinarie, in cui ravvisare la mano, unica, degli autori. Si tratta di un genere autonomo, coraggioso e capace di attingere da fonti e matrici diverse. Insomma un universo ricchissimo che potrebbe rendere difficile capire cosa regalare a un appassionato di fumetti.

I regali per amanti dei fumetti non sono semplici da fare, esattamente come i regali per gli amanti dei libri? Per gli appassionati del genere può essere un pensiero gradito un grande classico, magari in un'edizione integrale o speciale: se desideri un'idea originale il fumetto, o la serie, in lingua originale, potrebbe essere l'ispirazione per immergersi ancora di più nella cultura che l'ha creata o anche solo per il piacere della collezione. Da non perdere, inoltre, tutto l'universo che circonda i personaggi: i gadget, dalla cucina all'abbigliamento o i giochi, per vivere a fianco ai nostri eroi giorno dopo giorno. Superpoteri compresi. Di seguito abbiamo raccolto un po' di idee

Dal Giappone i manga

Per tutti i curiosi e, in particolare per gli amanti del giappone, ecco un regalo che permetterà di approfondire la storia del fumetto in Asia. Manga e anime possiedono una lunghissima tradizione che arriva fino ad oggi. Chi non conosce Dragon Ball e le avventure del pirata One Piece, Ranma, Devilman, Sailor Moon, i Cavalieri dello Zodiaco? Le avventure di carta s sono trasferite sullo schermo: i bambini degli anni Ottanta e Novanta hanno conosciuto la cultura nipponica proprio attraverso questi disegni e le ambientazioni. Un esempio fra tutti? "Lady Oscar, le rose di Versailles", disegnato da Riyoko Ikeda e ispirato alla biografia della regina di Francia Maria Antonietta, nacque in Giappone fra il 1972 e il 1973: oggi i suoi personaggi sono un classico indimenticabile.

Un classico del fumetto: Corto Maltese

Il personaggio è stato inventato da Hugo Pratt nel 1967. Marinaio di mestiere, Corto Maltese è nato a Malta, figlio di un marinaio inglese e una gitana di Siviglia, ama le donne e una vita libera. «Non sono un marinaio, sono un pirata», replicherebbe lui, che nelle sue avventure ci trascina per il mondo dal Mar dei Caraibi al Mediterraneo con la sua yawl. Un mito letterario. Uno dei fumetti, al pari di "Valentina", a essere diventato cult.

T-shirt a tema

La maglietta rappresenta il capo d'abbigliamento che davvero riesce a mettere d'accordo tutti e accordarsi con ogni stile, perché è versatile, semplice e al tempo stesso capace di fare la differenza. Un'idea regalo che piace a tutti e che potrebbe colpire nel segno se saprai scegliere l'ispirazione più adatta per la persona che la riceverà.

I supereroi Marvel

Dalla casa editrice statunitense sono usciti personaggi diventati spunto per infinite altre opere, dal cinema alla televisione: parliamo della serie X-Men, Hulk, Devil, Capitan America, l'Uomo Ragno, I Fantastici Quattro. Il primo numero della serie X-Men venne pubblicato nel 1991 e detiene il record di vendite a livello mondiale (ben otto milioni di copie vendute!). Per le idee regalo per gli appassionati non c'è solo il fumetto, ma tutto ciò che ruota intorno a questo universo: a grande richiesta le collezioni dei personaggi riprodotti in resina, piccoli (o, talvolta, grandi!) statuine a cui dedicare uno scaffale speciale fra le mensole di casa.

Per imparare a disegnare fumetti

Perché non cogliere l'occasione per trasformare la passione del fumetto in un impeto creativo? Grazie a qualche dritta mirata potresti scoprire come mettere a frutto abilità nascoste a cui non avresti mai pensato. Disegnare è qualcosa a cui tutti dovremmo aspirare, anche solo per essere capaci di creare un breve schizzo e riuscire a ritrarre una situazione sapendo utilizzare linee e immagini, non solo parole: da proporre anche a figli e nipoti, in futuro ne saranno grati.

Zaino cartoon

Per l'inizio della scuola e non solo: lo zaino può essere utilizzato in tutti i contesti in cui serve essere pratici e ben organizzati, ma al tempo stesso sa restituire l'aroma dei sogni. Dentro lo zaino portiamo il nostro universo immaginario ed è per questo che sceglierlo con gli eroi e i fumetti del cuore sarà come portare con sé tutti i superpoteri che gli eroi ci ispirano.

Un classico del fumetto: Valentina

ll suo taglio: basta il caschetto e la frangia, fatti così, per riconoscere ovunque chi desidera ispirarsi ai suoi tratti. Valentina riprende gli enigmatici tratti dell'attrice degli anni Venti Louise Brooks; è fotografa ed è nata a Milano il giorno di Natale, proprio come la moglie dell'autore. Contestato dal regista stesso, "Baba Yaga", scritto e diretto da Corrado Farina, è il film che ha portato il celebre personaggio della serie sul grande schermo. Un cult e un personaggio indimenticabile Valentina, fra eros, follia e sogno, di un geniale Guido Crepax, pubblicitario e autore di adattamenti in versione comics di numerose opere letterarie.

Il mondo inventato da Walt Disney

All'anagrafe Walter Elias Disney, la sua biografia è avvincente al pari dei personaggi che nacquero dalla fantasia sua e dei collaboratori di quegli anni magici. Anni che continuano perché i protagonisti Disney abitano il nostro immaginario e continuano a moltiplicarsi, anno dopo anno, traendo spunto dai miti e dalle storie di ogni angolo del globo. Insieme ai fumetti, come gli albi storici da (ri)leggere e regalare magari scegliendo un anno speciale, il mondo dell'abbigliamento e dei gadget, dai peluche a plaid e cuscini da usare nei momenti di relax. Per un dolce abbraccio con i personaggi più amati di sempre.

Gli imperdibili

Tintin esordisce il 10 gennaio 1929: la serie, Les Aventures de Tintin, disegnata dal fumettista belga Hergé, arriverà fino al 1983, anno della morte dell'autore. La figura di Tintin e del suo fedele compagno di avventure, Milou, diventa celebre in tutto il mondo. Per un regalo originale perché non cogliere lo spunto di un fumetto non ancora letto? I grandi classici sono tantissimi, da Tex ai Peanuts (magari in lingua originale) o Sandman, da cui ha preso ispirazione la serie tv Netflix. Per una nuova lettura... e avventure inedite da immaginare.

