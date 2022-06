A caccia dell'idea giusta per fare felice chi ama il grande schermo: ecco le idee regalo per amici e amiche con la passione per il cinema



Regali per gli amanti del cinema

Il cinema accompagna le nostre vite perché è un contenitore di sogni e magia. Ci fa viaggiare lontano grazie al potere dell'immaginazione e della fotografia. I film ci presentano persone e storie che rimangono nel cuore, per anni e anche per questo non è difficile che tra i tuoi amici ci siano appassionati di cinema. Se quindi stai cercando regali per amanti del cinema sei capitata nel posto giusto.

Organizzare la casa per godere dei film preferiti insieme a famiglia e amici diventa un modo per stare insieme e per arricchirsi interiormente. Non solo, il cinema arriva fra le pareti domestiche anche attraverso i libri e la cucina, tutte aree che possono diventare ispirazioni utilissime per pensare al regalo giusto per chi è appassionato di cinema. Non c'è bisogno che si tratti di un cineasta: di seguito trovi una raccolta di idee regalo ispirate al cinema adatte un po' a tutti, e che saranno perfette per chi ama andare al cinema. Quindi se sei alle prese con un regalo compleanno (ma anche regali per la mamma o per il papà) per patiti di cinema, buona lettura.

Raccolta di film

Da un classico in bianco e nero come Don Camillo e Peppone al Signore degli anelli, l'idea regalo del cofanetto con il film preferito è strategica, tanto più se si tratta di una serie o una saga a capitoli. Il prossimo cineforum con gli amici o in solitaria si potrebbe trasformare in una full immersion linguistica grazie alla visione in lingua originale.

Il video proiettore portatile

Video proiettore portatile: puoi collegarlo al tuo smartphone o interfacciarlo con il portatile e grazie alla regolazione con la rotella permette di proiettare immagini nitide in alta definizione. L'emozione del grande schermo... ovunque! Dal muro di casa a una parete esterna per il cinema sotto le stelle, sarà il protagonista di serate speciali.

Home theater

Un elemento fondamentale per apprezzare una buona visione è costituito dal suono. Con la soundbar, disponibile in diverse fasce di prezzo, è possibile godere di un autentico bagno sonoro, in alta definizione e avvolgente proprio come al cinema. Oggi l'Home Cinema offre un potente suono surround Dolby combinato con soundbar, subwoofer e altoparlanti posteriori wireless, controllabile tramite Alexa e app, per un design concepito con linee essenziali e hi tech.

Televisore o monitor?

La televisione è diventata smart, perché a differenza dei modelli di anni fa, ormai obsoleti, le smart tv offrono un'esperienza di visione ad alta tecnologia con audio surround multidimensionale, analisi e ottimizzazione dei contenuti, oltre a un assistente vocale per gestire il televisore con la voce e controllare tutti programmi disponbili tramite la schermata Home. Nel frattempo, cresce il numero di chi sceglie di fare a meno del classico televisore e optare per il computer. Sì, perché con il computer ormai è possibile fare proprio tutto. Ormai nostri compagni inseparabili di vita e di lavoro, portatili e pc offrono monitor con schermi full HD, da cui godersi tutti i film e le serie tv che amiamo.

Regali utili per amanti del cinema: accessori salvaspazio

Arriviamo alla voce regali utili. Anche tu hai problemi di spazio? Sembra che non ce ne sia mai... abbastanza! Questo è uno dei motivi per cui potrebbe migliorare la tua vita domestica un pratico supporto da parete con cui fissare televisore o monitor del computer al muro di casa. Grazie al braccio meccanico potrai estendere, inclinare e ritirare a seconda del bisogno del momento per una visione perfetta occupando il minimo spazio. Non dimenticare il raccogli cavi, disponibile in guaina o spirali di gomma colorata: utile per organizzare l'ambiente ti eviterà di inciampare sui fili. Pulire diventa più facile e comodo.

La colonna sonora della giornata

Quando un film resta nel cuore, lo è anche per le sue musiche, capaci di entrare nell'anima e trasformarsi nella colonna sonora delle nostre giornate. Ci sono colonne sonore che non dimenticheremo mai, come la compilation del film Forrest Gump, soundtrack indimenticabili firmate da grandi musicisti. Il film diventa lo spunto per ampliare il nostro archivio di pezzi preferiti e condividere musica con chi amiamo.

La macchina per popcorn

Cos'è il cinema senza... popcorn? La macchina per popcorn ti permetterà di preparare ottimo popcorn pronto in pochi minuti, da gustare caldo. Per ricreare l'effetto cinema anche a casa e divertire tutta la famiglia con il sorriso dei momenti da vivere insieme.

Libri sul cinema

Di cinema non se ne sa mai abbastanza: per chi studia questa disciplina "Il Mereghetti", dizionario enciclopedico curato dal critico Paolo Mereghetti, è un'istituzione. Ma di libri e manuali a tema ne esistono tantissimi. Puoi scegliere un volume a seconda della corrente o del regista preferito. Il libro giusto, per esempio, potrebbe aiutarti a entrare nell'universo del cinema permettendo di scoprire meglio come viene strutturato un film o il modo in cui nasce una colonna sonora. O persino offrire le dritte e spiegare le conoscenze imprescindibili per aspiranti videomaker.

Poster e locandine sulle pareti di casa

La locandina del film preferito diventa un grande classico, da tenere in cameretta o in sala: dall'infanzia all'età adulta il poster ci accompagna negli anni ricordando le nostre grandi passioni in cui abbiamo trovato ispirazione, crescita, conforto e trasformazione. Se cerchi un passatempo ecco lo Scratch off Movie Bucket Poster, l'idea regalo di un poster con tantissimi film, circa duecento, da grattare e trasformare in decorazione da appendere in salotto.

Ricette dal mondo dei film

Attraverso il cinema si dispiega un mondo intero. Ecco i ricettari tratti dai film, un'occasione per cucinare insieme e sorridere ricreando le stesse atmosfere. Buona visione e... buon appetito!

