C he cosa regalare a chi ha un amico peloso? Ecco alcune idee per far felici quattrozampe e amici umani

Regali per gli amanti dei cani

In generale, chi ha un cane lo sa: è il migliore amico e fratello, fa parte della famiglia a tutti gli effetti. Ecco perché presentarsi al prossimo invito con un pensiero per l'amico quattrozampe può essere un'idea davvero dolcissima. Ma quali sono i migliori regali per gli amanti dei cani?

Uno degli oggetti che fa sempre piacere ricevere in regalo è il classico gioco, e in effetti è la perfetta idea regalo per cane e padrone. Per i cuccioli esistono i giocattoli congelabili da dentizione, da mettere in freezer proprio come quelli dei bimbi oppure il tappeto interattivo, particolarmente utilizzato per l'addestramento dei cani. Un'altra idea regalo per cani estremamente semplice ma molto utile riguarda materassino e ciotole da viaggio oppure piccoli gadget come il pulisci-zampe, da utilizzare durante le passeggiate per chi ama immergersi nella natura senza stress.

Una vita all'insegna del gioco

Giocare, giocare, giocare... i nostri amici pelosi ci insegnano questo: una vera filosofia di vita. Il valore del gioco ha una potenza incredibile: mantiene attivi, stimola i sensi, combatte la depressione e contrasta l'invecchiamento, ispira una qualità di vita migliore e riesce a cambiare l'umore di una giornata. Stiamo parlando di noi umani o dei nostri amici cani? Entrambi, ovviamente!

La cuccia del cuore

Cuscino, materassino o modelli a divanetto con imbottitura in memory foam: la cuccia è il suo rifugio ed è il suo spazio... che a volte gli contenderanno persino i piccoli di casa, provare per credere! L'importante è che la cuccia sia grande a sufficienza per il tipo di cane e aggiunga comfort, soprattutto per i più anziani è importante. L'amico peloso ringrazierà!

Il collare personalizzato

Bello, ma non solo: il collare con la targhetta personalizzata, dove aggiungere indirizzo e numero di telefono, può diventare una salvezza. Grazie a una sana dose di creatività e ironia il collare diventa anche un accessorio di design e si trasforma in un vezzo con mille colori e fantasie.

Il cappottino per l'inverno

Soprattutto per i cani a pelo corto e i più anziani il capotto impermeabile è utile perché protegge dal freddo e dalle intemperie. Ha il pelo lungo? Potrebbe rivelarsi una vera scoperta la tuta impermeabile concepita per i cani perché eviterà di passare ore a lavarlo e districarlo in caso di pioggia e neve.

Pacchetto pappa

C'è chi prepara personalmente la pappa all'amico peloso, di solito pasta o riso con carne e verdure, e chi di preferenza usa le crocchette, certamente comode. La cosa migliore va sempre nel segno di un'alimentazione variata, equilibrata e naturale, evitando alimenti che fanno male ai cani, per esempio le cipolle: non tutti lo sanno ma sono da evitare. Gli ingredienti per la pappa, di qualità, costituiscono la gustosa idea per un regalo utile.

Il beauty canino

Un oggetto come il pulitore per le zampe in silicone fino a una manciata di anni fa era impensabile. Invece, una volta sperimentato potrebbe diventare il compagno di passeggiate a cui non rinunciare più. Si tratta di un barattolo da riempire con l'acqua: grazie al tappetino di setole morbide in silicone e la salvietta le zampe saranno subito pulite da sabbia e fango. Semplice ma indispensabile per l'amico peloso (e per la famiglia di umani!) il rullo spazzola con cui eliminare il pelo in eccesso. Un'idea regalo per il cane di casa? Lo spazzolino da denti! Sì, come per gli umani serve un po' di impegno e pazienza, ma, soprattutto se allenati fin da piccoli, questo momento diventa una piacevole e salutare abitudine estremamente utile per preservare i denti.

Ciotola da viaggio

Alcuni modelli sono dotati anche di borraccia, in modo da versare direttamente nella ciotola i liquidi tramite la bottiglietta. Altrimenti la ciotola da viaggio classica, pieghevole e in silicone, facile da pulire: andrà benissimo per l'acqua ma anche per la pappa ed è facile da portare in auto o riporre ovunque.

Regali per cane e padrone coordinati

Abbigliamento coordinato con il cane: se pensavi non esistesse devi ricrederti. Può diventare una bellissima ispirazione per ridere tutti insieme e scattarsi una foto ricordo indimenticabile... a misura di tutta la famiglia! Al prossimo giro non passerete inosservati, è garantito.

