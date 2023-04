L 'idea regalo per chi ama il fai da te? Ecco tante ispirazioni per la casa e per l'hobbistica

Regali per amanti del bricolage

Che cosa regalare a chi ama il fai da te? Fra i perfetto regali per gli amanti del bricolage ci sono le piccole cose utili capaci di fare la differenza. La cassetta degli attrezzi è un must: dal martello al cacciavite e le pinze, sarà utile da tenere in casa o nell'auto. Un'altra ispirazione capace di incuriosire gli appassionati del fai da te è un multiutensile come gli accessori presenti sul mercato che consentono di incidere e intagliare: si tratta di oggetti di piccole dimensioni e facili da maneggiare, saranno l'occasione per imparare a incidere e diventare abili con le decorazioni da realizzare su vetro e metallo.

Un'idea regalo adatta a tutti? Oltre alla scatola di attrezzi compatta da tenere in casa per ogni necessità e i set di piccoli accessori per il bricolage dotati di righelli, forbici, spatole e coltelli, può rivelarsi utile la levigatrice di precisione. Può sempre capitare di dover fare dei lavori in casa: levigare il legno può anche essere l'inizio di un nuovo hobby. Non dimenticare pennelli, pennarelli e tutto l'occorrente per disegnare e dipingere, senza contare i kit per tutti i lavori creativi. Andiamo a vedere allora un po' di idee regalo per amanti del bricolage.

Kit Multiutensile

Un multiutensile è l'oggetto ideale per chi ha bisogno di tagliare, levigare e segare il legno. Nella categoria multiutensili troverai anche strumenti come Dremel, piccolo e facile da maneggiare, perfetto per realizzare intagli e incisioni sui materiali più disparati, dal vetro al metallo.

La cassetta degli attrezzi

Da tenere in casa, si rivela essenziale per chi ama passare il tempo libero con le gioie del bricolage, ma può essere utile anche in caso di necessità. Può sempre capitare di dover imparare a risolvere un piccolo guaio, vero? Grazie alla valigia con il set di attrezzi avrai tutto l'occorrente a portata di mano.

Il kit per lavori creativi

Dagli scampoli di tessuto, feltro e lana ai kit per la creazione di gioielli, le ispirazioni possono essere tantissime e diventare l'idea regalo giusta per chi ha già tutto. Sarà l'occasione per aggiungere nuovi accessori per chi è già appassionato oppure permettere di scoprire un nuovo hobby.

Il kit per la pirografia

Hai mai utilizzato un pirografo? Il pirografo è un utensile dotato di una punta metallica che viene resa incandescente tramite l'alimentazione elettrica. Consente di incidere una traccia permanente, ecco l'occasione per iniziare a disegnare sul legno e sul cuoio, realizzando decorazioni e bracciali personalizzati per gli amici.

Idee regalo per creare gioielli

Un'arte bellissima e antica quella di saper creare gioielli: diventeranno un dono unico, pensato con il cuore e con il tocco inconfondibile della personalità di chi li ha realizzati. Fra le idee regalo per chi ama realizzare bijoux saranno gradite perline, pietre naturali e tutto ciò che può diventare materia prima per la prossima creazione, senza contare i manuali capaci di spiegare e ispirare.

Cera d'api, stoppini, tinture, ma anche oli aromatici e recipienti: l'occorrente per realizzare candele fai da te è un'idea regalo originale e può diventare un passatempo in cui coinvolgere tutta la famiglia.

Idea regalo per il bricolage: la pistola per colla a caldo

Con l'adeguata supervisione di un adulto, la pistola per colla a caldo è perfetta anche per i lavoretti dei bambini. Sarà l'aiuto giusto con cui realizzare braccialetti, spille, bijoux e decorazioni per la casa: mai più senza. Per chi ama il bricolage è un must.

Tutto per il cucito

A seconda del budget un regalo all'insegna del cucito potrebbe essere un'idea davvero interessante. Che cosa ne dici di una macchina per cucire? Anche i piccoli di casa rimarranno incuriositi e affascinati all'idea di poter imparare una cosa nuova, senza contare l'utilità: saper cucire è sempre un vantaggio e un'abilità che rimarrà utile per tutta la vita.

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.