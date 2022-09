S copri le sue passioni e punta su ciò che occupa la sua testa, il suo cuore e i suoi interessi del momento. Il regalo giusto in adolescenza è qualcosa capace di aiutarci nel nostro cammino verso la libertà e l'età adulta

Idee regalo per adolescenti

Adolescenza, la fase dell'esistenza che potremmo riassumere in: libertà, idealismo, passione. Sì, perché mai come in questo capitolo di vita si è romantici e si crede nei grandi ideali; si desidera la libertà ma ci si scontra con i limiti e le regole che ci vengono imposte e che spesso si vivono con l'ansia della costrizione. Irrequieti e bellissimi, gli adolescenti possono sembrare difficilissimi da capire anche per chi ha appena qualche anno in più, e anche per questo non è mai facile fare regali per adolescenti per il compleanno o altre ricorrenze.

Passione è una parola chiave: ogni adolescente ha uno o più interessi che gli occupano mente e cuore, importante è scoprire quali siano e aiutare a trovare modalità per approfondire, per fare il regalo giusto. Non solo. Un'altra questione intrigante è il rapporto con il proprio corpo e la moda, l'autoaccettazione, l'autostima e la voglia di esprimersi in modo originale. Anche questa può essere una chiave interessante per trovare il regalo giusto per un adolescente. Noi ti diamo una mano con le nostre idee: di seguito trovi una marea di idee regalo per adolescenti.

Regali per portare con sé la musica

Gli altoparlanti oppure le mini casse da portare ovunque sono un'ottima idea. Per ascoltare la musica in solitudine, fare festa con gli amici o rendere speciale una cena, sono il regalo che piace proprio a tutti, di cui non fare a meno.

Regali a misura di passione

Danza, musica, uno sport, il disegno, la scultura, l'universo del fumetto o persino una lingua e un Paese straniero da visitare: ognuno di noi nutre una passione nel profondo dell'anima. Se non c'è, si tratta di... scoprirla! Ciò che iniziamo da giovanissimi porta ispirazione, energia e a volte rivela un'autentica vocazione capace di seguirci per tutta la vita.

Gioco + sport

La questione non è semplicemente "fare sport", nel senso di scegliere una disciplina o entrare nell'agonistica: la vera sfida è avere una vita attiva. Sarà una rivoluzione e una filosofia di vita: per realizzarla c'è bisogno di combinare gioco e sport. Per trasformare lo sport in un approccio alla vita e una risorsa. Sì, perché giocare ci mantiene giovani... a ogni età! Non solo, praticare uno sport o un gioco insieme è un momento di condivisione familiare che ci porteremo dietro sempre, anche quando in certi momenti l'umore ci dividerà.

Un viaggio!

Andare alla scoperta del mondo è il dono più bello che possiamo fare a una persona, specie se giovanissima. Viaggiare significa godere della libertà, mettersi alla prova, sperimentare gusti e incontrare nuove culture, fare amicizia: un regalo per la vita, un'esperienza indimenticabile anche quando si tratta di pochi giorni.

Regali moda

Che sia l'accessorio, come il paio di occhiali da sole, oppure le scarpe o il vestito, tutto si gioca in "come ci fa sentire": mai come da adolescenti abbiamo voglia e bisogno di mostrarci al mondo, accorgerci della nostra bellezza. L'autostima si trova e (ri)scopre anche grazie alla connessione con il nostro corpo e la scoperta di come stiamo nella nostra pelle: è un viaggio che ci occuperà per tutta la vita e ringrazieremo chi per primo ha saputo aiutarci a farci sentire "grandi".... anche con il vestito giusto!

Lo zaino

Per la scuola, ma anche per i momenti di divertimento, dallo sport ai piccoli e grandi viaggi: lo zaino ci segue per tutta l'adolescenza, è il compagno di ogni giorno durante l'inverno. Durante la bella stagione diventa l'alleato delle prime vacanze da soli. Gli zaini tecnici, leggeri e pratici, saranno perfetti per il prossimo campeggio e per i pomeriggi a zonzo.

Lo smartwatch

L'orologio diventa smartwatch, utile perché permette di tracciare l'attività sportiva, monitorare il sonno e perfino leggere i messaggi o le mail in arrivo. Lo smartwatch ispira comportamenti positivi e solletica la curiosità, per esempio con la funzione di cardiofrequenzimetro e contapassi, l'ideale per scoprire quanto si è attivi potenziando la routine quotidiana con le buone pratiche capaci di apportare benessere.

Regali preziosi

Un ciondolo da indossare come portafortuna, una collana con le pietre, gli orecchini oppure il bracciale, da uomo o donna: il pensiero di un prezioso è un'idea regalo che fa sentire grandi e resta per tutta la vita. Osserva la persona che lo riceverà in modo da cogliere i suoi gusti, che possono andare verso l'estro barocco o le linee più essenziali. Un dono scelto con il cuore fa la differenza.

Regali per la cameretta

La camera è il piccolo territorio dove si muove la creatività e l'ispirazione di un adolescente: è il suo piccolo mondo. Rispetto al passato appare, imperioso, il bisogno di staccarsi dall'infanzia e rinnovarsi anche a partire dallo spazio. Perché non cogliere l'occasione per un oggetto di design capace di contribuire a una nuova atmosfera fra le pareti di casa?

Gift card

Che dire? Un grande classico. Quando proprio non si sa a cosa pensare ecco la carta vincente: il buono regalo accontenta tutti e permetterà anche all'adolescente più misterioso di trovare il regalo giusto di cui essere grato. L'importante è il pensiero e mai come in questo caso sarà azzeccato. Ognuno potrà sbizzarrirsi negli acquisti preferiti e tutti saranno soddisfatti (senza stress!).

