N on è mai facile fare regali a chi ha un'età piuttosto lontana dalla nostra: ecco tutte le idee regalo per chi compie 60 anni

Regali per i 60 anni

Compiere 60 anni è un traguardo importante e meraviglioso, che merita di essere festeggiato. Che cosa regalare a chi compie i 60? Si tratta di un compleanno e di un momento della vita speciale, in cui si inizia (finalmente!) ad avere più tempo per se stessi. Spesso i figli sono grandi e gli impegni di lavoro meno onerosi così per qualcuno arriva l'occasione per riscoprire le proprie passioni e trovare nuovi hobby o soddisfare un sogno, per esempio quello di viaggiare. Non è semplice trovare i giusti regali per chi compie 60 anni, soprattutto se si è ancora molto lontani da quell'età.

Bisogna tener presente che mai come a sesssant'anni ci si rende conto dell'importanza delle persone, della propria famiglia e degli amici che si hanno intorno: questa potrebbe essere l'ispirazione giusta per una festa di compleanno a sorpresa. In fondo, ecco il dono più essenziale e felice, ovvero rendersi conto di quanto amore ci circonda. Di seguito abbiamo raccolto un po' di idee per i regali di compleanno per i 60 anni: buona lettura!

Idee regalo: pacchetto week end

Fra le idee più apprezzate per il compleanno c'è il pacchetto week end, un'ispirazione perfetta anche per un regalo collettivo perché a seconda del budget possono variare molto sia la destinazione, sia la tipologia del viaggio. Per chi compie 60 anni ricevere in dono un week end, da condividere con la persona del cuore o un amico, sarà un'autentica sorpresa all'insegna del relax e della scoperta.

Regali per i 60 anni tecnologici

Che cosa ne dici di regalare un computer o un dispositivo, per esempio per leggere eBook? Un regalo tecnologico potrebbe essere l'inizio di una nuova appassionante scoperta, anche per i più critici. Fra le idee regalo per la casa puoi puntare su un oggetto come Alexa: sarà divertente chiedere la musica e tante informazioni, dal tempo alle ricette di cucina, sognando la casa tecnologica del futuro.

Regali per il papà che compie 60 anni

Per il papà che compie 60 anni il regalo giusto va intercettato fra le sue passioni: che cosa ama fare di più? Per chi ha la passione per il vino una bottiglia speciale (magari con un'etichetta personalizzata!) potrebbe essere un ottimo modo per fare gli auguri, ma anche, per esempio per gli amanti del giardinaggio, un nuovo albero da piantare insieme in giardino: avrà un valore speciale, altamente simbolico.

Festeggiare i 60 anni: le idee

Certe volte il vero regalo... sono le persone! Puoi organizzare una bellissima festa a sorpresa contattando familiari e amici di una vita: sarà un'autentica emozione passare un pomeriggio o una serata tutti insieme. Ti serviranno piattini, bicchieri in quantità, posate e tanti palloncini, magari con le lettere gonfiabili in modo da comporre il nome del festeggiato o della festeggiata. Non dimenticare le magliette da personalizzare con una frase scherzosa e il proiettore: il carosello con tante fotografie indimenticabili scelte dall'archivio degli anni passati sarà un momento indimenticabile.

Regali per la mamma che compie 60 anni?

Una dedica speciale, magari incisa su un piccolo gioiello da portare tutti i giorni con sé: il pensiero dell'amore che ci circonda è il portafortuna più grande. Il ciondolo o un bracciale, a seconda dei gusti, oppure un anello rappresentano un'idea regalo classica e intramontabile. Per le mamme che amano i viaggi ottima anche l'ispirazione per un week end o un pomeriggio di svago ed esplorazione. Spesso il relax è proprio ciò di cui le mamme hanno più bisogno, perché non puntare su una fuga alle terme?

Regali 60 anni per chi ha già tutto

Che cosa regalare a chi ha già tutto? Per esempio, un appuntamento al ristorante da condividere con chi si ama. Oppure, per chi ha la passione per i fornelli, un pacchetto speciale con una cena gourmet da preparare direttamente a casa. Fra le idee per il compleanno anche un gadget personalizzato o un regalo simbolico come la guida con i viaggi da fare nella vita possono costituire l'ispirazione per fare gli auguri in modo speciale.

Idee regalo relax per i 60 anni

Riposo e relax sono due fra i bisogni principali di cui avremmo bisogno proprio tutti (e non solo a sessant'anni!). Che cosa ne dici di un massaggiatore plantare shiatsu? Dalla poltrona massaggiante a un relax davvero speciale come l'idromassaggio spa gonfiabile o il rullo in giada per il massaggio del viso, le piccole e grandi idee per un coccola rilassante sono moltissime. Perché mai come a 60 anni diventiamo consapevoli di una cosa: prenderci cura di noi stessi è uno stile di vita che fa bene all'anima.

