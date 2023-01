C he cosa si dovrebbe regalare a chi compie 50 e dintorni? Se non hai idea ecco la guida utile

Regali per i 50 anni

Stai cercando un regalo per i cinquant'anni? Probabilmente non hai idea di cosa regalare: fare un regalo a una persona molto distante da noi per età non è sempre facile, ma nel caso in cui si festeggiano mamme, papà, zii o simili è doveroso.

Per scegliere il regalo giusto per compie 50 anni o giù di lì vale la regola ferrea di ogni regalo: puntare sulle passioni del festeggiato o della festeggiata. Bonus: a 50 anni c'è bisogno di riconoscere la strada percorsa fino ad ora e ricordare le piccole cose della vita in grado di aggiungere felicità all'esistenza. Che cosa ama? Quali erano i suoi sogni di gioventù? Fra i regali più belli e capaci di stupire i viaggi e le idee per passare tempo insieme, senza contare i simboli classici, come un gioiello speciale.

Ecco alcune ispirazioni per festeggiare i 50 in modo speciale e le idee regalo giuste.

Regalo per i 50 anni da donna

Che cosa si può regalare a una donna per i suoi 50 anni? Bellezza e salute si racchiudono in un'unica parola: benessere. Mai come fra i quaranta e i cinquant'anni iniziamo a comprendere che prenderci cura di noi stessi è la base: abbiamo più pazienza e vogliamo essere belle. Ci perdoniamo. E piano piano iniziamo ad amarci. Dalle terme al cofanetto con tanti prodotti per lo skincare, l'ispirazione per il corpo e per la mente.

Regalo per i 50 anni da uomo

Cosa ne dici di una Lamborghini? Il modellino da collezione potrebbe essere l'idea giusta per l'appassionato di motori. Pensa alle sue passioni, piccole o grandi, e sorprendilo con un regalo ispirato a un hobby del cuore, dal bonsai di cui prendersi cura giorno dopo giorno (il budget può essere estremamente vario) al kit per fare la birra a casa dedicato agli estimatori. Il tempo da dedicare a se stessi è la vera conquista dei 50.

Idea regalo personalizzata per i 50 anni

Anche una semplice t-shirt o la felpa da indossare nel tempo libero non potranno passare inosservate, soprattutto se sono state pensate con una dedica speciale. Il regalo personalizzato è perfetto da condividere con un gruppo, familiari e amici di una vita, perché è l'idea dietro ciò che conta davvero. Un'ispirazione che farà sorridere? La lampada da personalizzare con incisione e immagine.

Idee regalo per sportivi

Il movimento è la ricetta per una vita più lunga e felice: gli esperti confermano e ormai lo abbiamo capito anche noi perché ne sperimentiamo quotidianamente gli effetti benefici sulla pelle. Dunque, per gli appassionati di sport ma non solo: stiamo parlando delle idee per il movimento. Sono le soluzioni capaci di solleticare la voglia di una vita più attiva, come il monopattino o la bicicletta elettrica, ideale per macinare distanze più lunghe e viaggiare in modo differente anche nel contesto urbano.

Idee regalo sopra i 100 euro

Pensare a un regalo insieme ad altre persone significa condividere un'ispirazione che potrà trasformarsi in un budget decisamente importante. Può rivelarsi il dono perfetto se il festeggiato ha parlato a lungo di un certo desiderio che vorrebbe realizzare, ma nascondere anche un'idea inattesa capace di sorprenderlo, dalla console di gioco al gioiello.

Regalare un viaggio

Che sia il biglietto per partire o una semplice guida, il viaggio in sé ha un'attrazione magnetica: è il simbolo capace di ricordarci il fascino dell'altrove, una destinazione non ancora vista e una nuova sfida con se stessi. In fondo, racchiude tutti i sogni che non abbiamo ancora realizzato. Per festeggiare i 50enni che non hanno mai tempo: la cena romantica, il pomeriggio alle terme, o una fuga di 48 ore per trovare, finalmente, un attimo per sé da condividere con una persona speciale.

Regalo enogastronomico

Che cosa ne dici di una cena stellata? L'ispirazione per un'esperienza che, a seconda del budget, può trasformarsi in una serata divertente alle prese con i piatti più celebri degli chef o in un regalo condiviso indimenticabile da gustare insieme. In alternativa, fra le idee regalo classiche per i 50 anni la bottiglia d'annata, da stappare... o lasciar invecchiare fino alla prossima data importante.

Idea regalo per la casa

Mai come fra i quaranta e i cinquant'anni scopriamo ogni volta di più il fascino di casa: Casa è il nostro rifugio, comfort e riposo, il luogo dove ritrovarci disegnato esattamente secondo le nostre esigenze. Un'idea originale e funzionale è il proiettore, perfetto per godersi il prossimo film con un'esperienza coinvolgente. Curiosi dei dispositivi per una casa intelligente? Da provare Alexa a cui chiedere canzoni, meteo e tante informazioni ogni giorno.

