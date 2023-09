S copri le ispirazioni felici per festeggiare un compleanno speciale con il regalo giusto

Regali per i 30 anni

Quale regalo scegliere per i 30 anni? Quello dei trenta è senza alcun dubbio un compleanno speciale, ecco perché tutto ciò che avrà a che fare con un dono simbolico da custodire negli anni può essere un'ispirazione interessante, insieme, ovviamente all'opportunità di fare un'esperienza, un regalo che resta nel cuore perché tutto ciò che abbiamo il coraggio di osare e sperimentare resta parte di noi nel profondo.

Fra i classici regali per i 30 anni troviamo un gioiello o l'orologio, da scegliere fra i modelli importanti e ideale sia per lei, sia per lui. Un ciondolo, il braccialetto o l'anello possono diventare un'ispirazione da rendere speciale grazie a un'incisione su misura. Le idee regalo personalizzate colpiscono nel segno, infatti, perché riescono a trasmettere affetto: commuovono con eleganza e ironia. Ecco alcune idee regalo per festeggiare i 30 anni.

Che cosa regalare a chi compie 30 anni e ha già tutto?

Un pacchetto viaggio può essere la risposta giusta, perché a seconda del budget o del numero di partecipanti con un regalo di gruppo potrete scegliere qualcosa di estremamente diverso: l'offerta è ricchissima, dal week end in una città europea o il pomeriggio in spa fino alle esperienze di guida speciali o l'emozione di uno sport estremo. In alternativa, il buono regalo, che permetterà alla persona interessata di scegliere il dono che preferisce o una cosa utile.

Regali classici per i 30 anni

Cosa ne dici di un orologio importante? Se la persona a cui stai pensando abitualmente lo indossa potrà diventare un simbolo da custodire con affetto negli anni. Fra le ispirazioni classiche per un compleanno speciale come quello dei 30 troviamo anche orecchini, bracciali e anelli, magari con una pietra incastonata da scegliere fra le tonalità preferite o come portafortuna. Attenzione al gioiello, da valutare secondo lo stile che caratterizza il festeggiato, o la festeggiata, facendosi consigliare da chi conosce bene.

Una stampante portatile per smartphone, il taccuino digitale o un Ebook Reader, l'idea regalo per chi ama leggere e scrivere, ma anche le mini casse da portare ovunque, il drone per divertirsi a fare video dall'alto, una nuova macchina fotografica o un obiettivo speciale: quante ispirazioni! Sarà lo spunto per un regalo utile capace di entrare nella vita di tutti i giorni.

Regali per amanti dell'happy hour

Sei in cerca di un'idea originale? Il kit ufficiale Campari o il set per la preparazione di un cocktail Negroni o magari, ancora, tutto l'occorrente per la preparazione della birra a casa, ecco l'ispirazione per i veri amanti dell'aperitivo, ovviamente da scegliere a seconda del proprio drink preferito.

Regali personalizzati

Fra i regali personalizzati troviamo i grandi classici come la coperta, un cuscino da personalizzare con un'immagine speciale o una dedica, il grembiule, un bijoux o le idee regalo per la casa, dallo zerbino alla lampada. I 30 anni sono anche l'epoca dei traslochi e, a volte, della voglia di creare un nido per sé: perché non scegliere un oggetto per la casa capace di portare atmosfera e intimità? L'idea giusta potrebbe essere una lampada creativa, un servizio di bicchieri con un'incisione su misura o, per esempio, una tela con una fotografia da scegliere fra le più belle e intense.

Un regalo speciale per i 30 anni

L'album di foto sì, ma.... da compilare, scrivere e donare come un vero e proprio libro pensato su misura per la persona che lo riceverà: sfogliarlo insieme sarà una vera emozione. Cosa ne dici di una festa a sorpresa, a proposito? Aprire la porta e scoprire che tutte le persone a cui vuoi bene sono lì per te è un'altra delle magie indimenticabili capaci di lasciare il segno nel cuore, per esempre. Potreste pensare a una festa a tema, per esempio hawaiana, con ghirlande di fiori per gli invitati, cocktail di frutta e macedonia: per stare insieme con sorriso e rendere speciale la giornata con un pizzico di buon umore.

