Regali 18 anni lui

Che cosa regalare a un ragazzo che compie 18 anni? Le idee che potrebbero piacergli non mancano. Fra le ispirazioni più originali troviamo la possibilità di fare un'esperienza, per esempio a tema sport, oppure il viaggio, che rappresenta uno dei desideri più grandi di questa magica età, quando c'è la voglia di sperimentare, partire all'avventura e alla scoperta.

Stai pensando a un'idea regalo di compleanno classica? Punta su un oggetto simbolico, come un bracciale, magari da personalizzare con una dedica speciale. Ecco alcune idee per festeggiare il compleanno dei 18 con un regalo azzeccato.

Regali di compleanno tecnologici

Potresti unire l'idea del portachiavi, simbolo della patente che lo aspetta, a un'ispirazione utile come la chiavetta USB dove conservare foto, documenti o addirittura caricare musica e film: alcuni dispositivi hanno figure buffe, altri sono estremamente potenti. A seconda dei suoi interessi altri regali interessanti per un adolescente possono essere macchina fotografica, videocamera, taccuino digitale, action cam o un drone.

Idee regalo: un'esperienza

Regalare un'esperienza significa donare la possibilità di sperimentare un'attività nuova, dal parapendio a uno sport che incuriosisce e che non si è magari mai provato, ma anche mettere alla prova i propri limiti, scoprire passioni. Sarà un regalo importante capace di entrare nel cuore e stupire, soprattutto se di fronte a noi c'è un ragazzo curioso e un po' spericolato.

Idee regalo classiche per il compleanno

Dai classici gemelli, un tempo regalo importante, o l'orologio (classico o in versione smart?) fino al bracciale, le ispirazioni per un regalo classico si trasformano in un simbolo da custodire nel tempo e indossare come accessorio elegante, un portafortuna per questa nuova età che inizia.

Idee regalo per l'hobby preferito

Qual è la sua passione? Calcio, basket, pittura, la musica, il fai da te... quante sono le cose che amiamo e che ci fanno stare bene! Da giovanissimi è importante andare alla scoperta di un nuovo hobby e coltivare le attività capaci di stimolare l'entusiasmo perché saranno una risorsa per tutta la vita. Con un'idea regalo azzeccata potrai contribuire a dargli sostegno in ciò che ama e, al tempo stesso, far passare un messaggio importante: sono con te, credo in quello che fai.

Regali per viaggiatori

Con i 18 anni inizia l'epoca dei grandi viaggi, da soli e con gli amici. Cosa ne dici di pensare all'occorrente? Dalla tenda e il sacco a pelo allo zaino, futuro compagno di tanti vagabondaggi, ecco un'idea che colpirà nel segno.

Se non sai che cosa regalare

Quando le idee proprio non arrivano o l'indecisione è molta, perché non puntare su un'ispirazione che non passa mai di moda? Potrai scegliere il budget che più desideri e puntare su un voucher: sarà lui a scegliere il regalo giusto.

