Regali 18 anni per lei

Stai cercando un'idea regalo per una ragazza che compie 18 anni? Indimenticabile, il compleanno dei 18 segna un vero traguardo: la maggiore età, l'automobile, l'ingresso nel mondo adulto, l'epoca in cui si inizia ad avere sempre più autonomia e la voglia di esplorare è al massimo. Fra le ispirazioni in grado di smuovere l'entusiasmo il viaggio, ma anche nuove esperienze che abbiano a che fare con lo sport o una passione che incuriosisce: ci sono cose che potremmo aver voglia di sperimentare solo a 18 anni!

Tutto ciò che si impara e si osa sperimentare in questa fase è un'eredità che resta per tutta la vita, ecco un'ottima occasione per trasformare un'esperienza in un'idea regalo originale perfetta per gli adolescenti. Fra i regali classici, inoltre, i bijoux e i piccoli gioielli: saranno un simbolo e un portafortuna da indossare con gioia e custodire negli anni. Ecco alcune idee regalo per il compleanno dei 18 dedicate a lei.

Idee regalo per una ragazza spericolata

Lei è una che non teme nulla e ama sperimentare il brivido? Dalle l'occasione per sfidare i suoi limiti in modo sano: dal bungee jumping a un volo in parapendio, un regalo a tema sport estremo potrebbe essere un'ispirazione originale e tagliata su misura per i fantastici 18.

Idee regalo per amanti del cinema e della fotografia

Il proiettore (anche in versione mini!), una macchina fotografica importante o il supporto giusto per realizzare video con una qualità differente: se la sua passione sono video, fotografia e cinema perché non offrirle la possibilità di esplorare i suoi interessi? I diciotto anni sono il momento giusto per dare fiducia alla curiosità e investire sulle proprie passioni: a proposito, non necessariamente devono diventare un lavoro. Abbiamo bisogno di andare alla scoperta delle nostre passioni per il semplice fatto che ci rendono più felici!

Regali classici per i 18 anni

Fra le idee per il regalo di compleanno dei 18 troviamo orecchini, anelli, bracciale o collana: il gioiello può avere una pietra, magari associata al colore preferito o al mese di nascita. L'importante è scegliere un piccolo gioiello fra quelli che ama portare abitualmente e puntare sullo stile giusto, che sia classico o più stravagante.

Idee regalo per chi parte in Interrail

L'Interrail è uno dei grandi sogni dei 18 anni. La possibilità di un biglietto con cui girare in treno per tutta l'Europa fa girar la testa, dopo tanti anni è ancora un simbolo della libertà e scoperta, un'esperienza capace di cambiare la vita perché saranno tantissimi gli incontri e i posti visti. Guide di viaggio, ma anche sacco a pelo, tenda, zaino: per chi parte una splendida sorpresa, capace di dare fiducia e autostima. Se cerchi altre idee guarda anche le nostre idee regalo per viaggiatori.

Idea regalo per gli indecisi

Indecisione sull'idea regalo giusta? Punta su un bel biglietto e un buono regalo: puoi sceglierlo diverso a seconda del budget previsto e sarà un modo per dare alla festeggiata la possibilità di acquistare ciò che davvero le interessa.

Accessori per lei da regalare a 18 anni

Che cosa ama? Potresti puntare su un nuovo paio di occhiali da sole, un capo d'abbigliamento, il cappotto che desidera da molto o una borsa: l'importante è che sia qualcosa per cui manifesta un'attenzione speciale. Fra gli accessori anche astucci, portadocumenti e zaini oppure un nuovo portafoglio magari con una mancia, l'occasione per un regalo originale da parte di genitori e familiari in cerca di un'alternativa alla solita busta.

Regali beauty

Cosa ne dici di un'idea regalo per la sua beauty routine? Ombretti (magari in un kit professionale), rossetto e tutto il necessario per il trucco, ma non solo: dalla piastra per i capelli al detergente delicato sulla pelle o un prodotto eco per struccarsi nel rispetto dell'ambiente, la linea giusta può fare davvero la differenza... per la pelle e per il futuro!

