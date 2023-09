D esideri fare un pensiero a una persona cara senza spendere troppo? Ecco le idee per un regalino perfetto

Regali sotto i 10 euro

Su quali idee puntare per fare un regalo con un piccolo budget? Per trovare regali economici ci vuole una discreta abilità che va coltivata, perché le occasioni in cui ci serve fare un dono piccolo ma d'effetto sono tantissime: dai regali di Natale ai regali di compleanno. In questa guida trovi le idee per regali sotto 10 euro, perfette per quando ti serve un'idea per un pensiero piccolo ma super cute e che sarà apprezzato da chi lo riceve.

Quelle che trovi di seguito sono perfette idee regalo per l'amica, la zia, la mamma ma non solo. L'idea di base è trovare un regalo piccolo ma capace di portare il buonumore: piccole cose che ci fanno stare bene e portano un raggio di felicità nella giornata. Buona lettura!

Borsa shopper di cotone

Ecco un piccolo regalo unisex e utile: la borsa shopper arcobaleno Pride, in R-pet Riciclato, ottenuto dal recupero e dalla lavorazione di materiali plastici. Perfetta da tenere sempre a portata di mano, pronta per l'uso, dai luoghi di vacanza alle piccole commissioni quotidiane sarà una compagna di spesa coloratissima.

Regalo beauty sotto i 10 euro

Il materiale di cui è composta questa speciale spugna struccante è il Konjak. Si tratta di una pianta perenne originaria dell'Asia: questa radice, che in Cina e Giappone viene sfruttata in moltissimi modi, lavorata e arricchita ai carboni di bamboo, diventa un accessorio beauty da portare con sé anche in viaggio, ideale per detergere la pelle in maniera semplice ed ecologica.

L'album da colorare per adulti

Chi ha detto che colorare è solo per i bambini? Chi ha figli sa quanto possa essere incredibilmente rilassante tornare a usare pennarelli e pastelli, seguire i contorni, scegliere il colore e lasciare che la mente voli. La bella notizia è che non serve avere figli per tornare a farlo: l'album da colorare per i grandi sarà un'idea regalo antistress originale, da portare in viaggio o da fare nei percorsi in treno: un'ottima occasione, per i pendolari, di abbandonare lo smartphone e trovare nuove attività più colorate.

Un'idea regalo originale a tema anni Novanta

Fra le idee regalo anni Novanta dedicate agli amici nostalgici c'è anche lui, il libro con tanti giochi e passatempi tutti a tema... da tenere direttamente in bagno. Per ripercorrere i ricordi di gioventù nei momenti di privacy e scherzarci un po' su.

Regalo sotto i 10 euro per una coppia

Un blocchetto con tante affettuose richieste per sorridere e giocare insieme, un piccolo dono simpatico da regalare a una coppia o al partner. Perché, in fondo, lo sappiamo, il vero tesoro è il tempo insieme e la capacità di continuare a divertirsi, giorno dopo giorno, trovando il modo per sorridere, stare insieme, combattere le tempeste e affrontare la vita con lo spirito giusto.

Regalare un libro

Perché non un libro? Dall'autore di "Belli e dannati" e dalla moglie Zelda Fitzgerald, scrittrice e donna dal talento multiforme quanto dalla vita drammatica, le loro lettere d'amore. Ma ci sono anche i versi di Catullo, le poesie d'amore di Saffo, Emily Dickinson, Shakespeare, Ovidio, Pavese: non è un regalo per chi ama leggere. Le poesie d'amore colpiscono tutti al cuore.

Tisane e infusi

Un'idea regalo per chi ama il tè e non solo: una miscela speciale, come il tè verde bio, sarà un dolcissimo regalo per una pausa all'insegna del benessere, da sorseggiare con calma durante il pomeriggio, anche al lavoro.

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.



Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.