U n'idea per fare regali semplice e adatta a tante occasioni diverse: regalare un album di foto (magari già riempito di foto)

Album fotografici da regalare

Quale album fotografico scegliere per un regalo speciale? Regalare un album fotografico è un'idea bellissima perché non saranno solo pagine da comporre con le immagini più belle: può diventare un luogo dove custodire i ricordi e costruire la memoria familiare. Pennarelli, colori, scontrini e cartoline o ricordi da fissare con una goccia di colla vinilica: l'album è l'occasione per dare sfogo alla propria creatività e chiedere l'aiuto di tutti per realizzare una piccola opera in divenire. In più un'idea davvero è bella è regalare l'album già riempito di foto che hanno un significato particolare per la persona che riceve il regalo.

Ai bambini piacerà moltissimo contribuire con disegni e scritte. Oggi facciamo moltissime foto, ma spesso lasciamo tutto questo materiale nella memoria di un computer o di un telefono (con il rischio che finisca per perdersi!). Stampare su carta è emozionante, anche quando riguarda le normali giornate della vita quotidiana. Ecco alcune idee regalo per un album fotografico speciale.

L'album fotografico per occasioni importanti

Copertina in tessuto e pagine con divisori in pergamena: lo stile classico di questa tipologia di album fotografico può costituire un'idea regalo per un momento speciale o una cerimonia importante. Per esempio, l'ispirazione per un compleanno da ricordare o l'idea regalo per chi va in pensione, da comporre con immagini più belle del giorno di festa.

L'album fotografico a tema religioso

Se dobbiamo fare un regalo a una persona credente possiamo scegliere album fotografici a tema, l'occasione per ricordare in modo speciale un giorno importante, come la prima comunione o il regalo per il battesimo. Le varianti sono tantissime. Un'idea regalo originale? Puntare su un album che abbia lo spazio necessario per scrivere e chiedere a tutti gli invitati di lasciare una dedica o un pensiero: per il piccolo o la piccola sarà emozionante rileggere questi messaggi a distanza di anni.

L'album fotografico di viaggio

Grande, con la copertina rigida (oltre al modello in tessuto ne esistono anche in legno!) e tante fotografie da stampare in grande formato oppure uno scrapbook da utilizzare come diario e taccuino per gli appunti, che al termine del viaggio potrà essere arricchito con le immagini da affiancare ai pensieri e ricordi: l'album fotografico è una bellissima ispirazione da regalare agli appassionati di viaggio in vista di una nuova partenza.

L'album fotografico botanico

Gli studenti di botanica utilizzano speciali album dove fissare gli esemplari dei fiori raccolti tramite spilli. Per i bambini può essere un'avventura emozionante seguire il progredire delle stagioni fotografando piante e fiori, di cui aggiungere nomi e usi. L'idea di un album fotografico botanico interessante per chi ama la natura.

L'album fotografico per la nascita

Le idee regalo in occasione della nascita di un bambino sono tantissime, ma una cosa che certamente non passa di moda è l'album fotografico da corredare con tante immagini e ricordi, oltre a peso, lunghezza e piccoli dettagli delle prime settimane che nel tempo diventeranno un viaggio a ritroso e un emozionante memoria da custodire con cura.

L'album fotografico per il matrimonio e l'anniversario

Un'idea regalo per l'anniversario? L'album fotografico, che potrà essere personalizzato con una copertina da incidere con il nome dei festeggiati. Potresti regalarlo ancora da scrivere, oppure... trasformarlo in un vero e proprio libro su misura, da comporre nei giorni precedenti la festa. Chiedi ai familiari e agli amici più cari di lasciare un pensiero sulla coppia, un ricordo o un augurio; aggiungi tante fotografie, dalle più belle agli scatti buffi o di momenti particolari. Scartare il pacchetto e sfogliare queste pagine sarà un momento commovente e indimenticabile.

