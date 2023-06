I l perenne dilemma di chiunque debba fare un regalo è: come trovare regali che siano davvero utili? Ecco la nostra gift guide a prova di sprechi

Regali utili

Su quali idee puntare per fare un regalo utile? Sicuramente le risposta può variare a seconda della persona, al tempo stesso ci sono dei must che non passano mai di moda e che si rivelano essenziali, per esempio in casa oppure nella vita di tutti i giorni. Il bello di un regalo utile è che non resterà a prendere la polvere su una mensola o finire nel dimenticatoio di casa. Di certo il modo migliore per cogliere nel senogo è provare a fare qualche domanda e informarti oppure studiare le abitudini delle persone a cui vorresti fare un regalo.

Fra le idee regalo utili più classiche troviamo l'abbigliamento: dal cappotto importante al necessario per lo sport oppure il capo da indossare in ufficio o a casa, le ispirazioni non mancano, purché si sappia scegliere lo stile giusto e la taglia. Nel caso dei bambini punta su vestiti di almeno una o due taglie più abbondanti: cadranno in maniera più morbida e potranno essere sfruttati nel tempo. In alternativa, sì a nuovi accessori per la cucina, soprattutto per chi ama stare ai fornelli e sperimentare, o un elettrodomestico per la casa, ma anche dispositivi elettronici come la radio o le casse da portare ovunque, Ebook Reader e tutto ciò che può rivelarsi utili per le nostre passioni e gli hobby del tempo libero.

Regali utili per la casa

Cosa ne dici di un cavatappi elettrico o del set per la pulizia delle scarpe? Due idee per la casa piccole, ma estremamente preziose. In alternativa, soprattutto per chi ha appena cambiato casa o ha bisogno di aiuto per le pulizie il robot aspirapolvere e la scopa elettrica di nuova generazione, potente e facile da maneggiare, leggerissima.

Qual è lo sport a cui stai pensando? Per la piscina ottimi occhiali, costume nuovo oppure la borsa per l'allenamento. Nel caso degli sport outdoor perfetta l'idea regalo che si trasforma in un'ispirazione per tutti i giorni, dalle scarpe trekking ottime anche per camminare durante i percorsi dal lavoro a casa, a cappelli o giacche, ideali per fare sport e non solo.

Regali utili: lenzuola e asciugamani

Lenzuola e asciugamani morbidissimi e belli: la qualità fa davvero la differenza, ecco perché un regalo ben scelto può davvero rivelarsi utile. Punta sulla microfibra, perfetta anche per l'allenamento perché asciuga e si asciuga velocemente, oppure sui tessuti naturali ottenuti da lavorazioni sostenibili. A seconda della stagione un'idea regalo che può rivelarsi utile è un piumone nuovo, la classica borsa dell'acqua calda per un piccolo dono simpatico, oppure il set copripiumone e i dispositivi per scaldare il letto.

Idee regalo per chi ama viaggiare

La classica guida di viaggio, per ispirare e sognare ancora prima di partire, ma anche mappe e cartine, perfette per orientarsi e organizzare gli spostamenti: per chi ama viaggiare ci sono idee piccole e smart come i detergenti mini e il sapone solido, perfetto anche da trasportare in aereo, l'impermeabile da tenere nello zaino o i calzini di scorta, la tazza da viaggio e la borraccia, da personalizzare con il nome. In alternativa, un regalo importante è la nuova valigia o lo zaino, anche se spesso non vengono cambiati con facilità proprio perché diventano compagni di viaggio che seguono negli anni: attenzione, in questi casi la scelta potrebbe essere difficile. Eventualmente è possibile pensare a un buono di modo che sia la persona a scegliere di che cosa c'è davvero bisogno per la prossima partenza.

Abbigliamento: idee regalo

La giacca o il cappotto per l'inverno rappresentano uno di quei regali importanti capaci di durare nel tempo. Ma l'ispirazione giusta può essere dietro l'angolo anche con un budget piccolissimo: cosa ne dici di un vestito per l'estate o del prendisole? Leggings, tute, pantaloni yoga e maxi camicia saranno perfetti da indossare sia in casa sia nel tempo libero, senza contare gli accessori che possono tornare sempre utili, come il foulard o una cintura, perfetti per un'idea regalo smart.

Regali utili per il tempo libero

Fra le idee utili nell'ambito della tecnologia troviamo le mini casse da portare ovunque, il dispositivo per la lettura degli ebook e piccoli oggetti smart come le cuffie o gli auricolari bluetooth. La persona a cui stai pensando ama stare ai fornelli? Un'idea regalo perfetta da gustare insieme può essere la cena stellata da preparare direttamente a casa, il manuale per andare alla scoperta di tradizioni culinarie lontane o un nuovo elettromestico con cui sperimentare ricette inedite, come il mini barbecue da tavolo. Per chi ama il bricolage l'idea regalo potrebbe essere la cassetta degli attrezzi o un nuovo strumento, come il kit per l'incisione su vetro e legno o la pistola per la colla a caldo: l'ispirazione per il tempo libero grazie a un regalo capace di rivelarsi utile.

