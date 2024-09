Riordino e cambio armadio: i prodotti che ti servono

Q uando scatta il cambio di stagione, è il momento di riorganizzare l'armadio. Ecco qualche ispirazione utile per non soccombere al caos

Il passaggio dalla stagione calda ai mesi più freddi, e viceversa, segna sempre un momento di cambiamento e - necessario! - riordino. Si vorrebbe avere spazio illimitato, ma in attesa di possedere cabine armadio stile "Sex and the city" bisogna fare i conti con l'armadio. Un lato positivo c'è: si presenta un'occasione preziosa per fare spazio, rivedere, riordinare (nonché, eliminare!) accessori e vestiti, nostri e dei bambini. Ecco come fare un perfetto riordino e cambio armadio, con i prodotti giusti.

Quali prodotti per il riordino e il cambio armadio?

La verità è che abbiamo bisogno di molto meno, perciò impariamo ad aver cura dei nostri abiti. Abbinare colori e stili sarà un gioco capace di rivoluzionare il look senza bisogno di spendere: per farlo è necessario aiutare l'organizzazione dell'armadio in modo da migliorare praticità e velocità. Ecco alcuni suggerimenti per evitare di soccombere al disordine e trovare i prodotti in grado di fare la differenza nella grande impresa del cambio di stagione.

Scatole

Di cartone rigido, colorate o plastificate, le scatole si rivelano davvero utili. Possono raccogliere i vestitini dei bambini in attesa di sorelle e fratelli più piccoli, ma anche gli accessori. Per esempio, le scatole salvaspazio saranno il posto perfetto per le borse o gli accessori, dalle cinture ai cappelli invernali, guanti e scarpe, oppure per la biancheria.

Sacchi per sottovuoto vestiti

Hai già provato a utilizzarli? Questo genere di sacchi riduce il volume degli indumenti più ingombranti, quali felpe e piumini (ma anche coperte!) in modo da proteggere i tessuti, evitare l'eventualità di tarme o cattivi odori e, al tempo stesso, ottenere più spazio nell'armadio. Esistono modelli di sacchetti per il sottovuoto dotati di pompa a mano, una soluzione molto pratica ed estremamente semplice per riporre nell'armadio con il minimo ingombro indumenti e biancheria, funzionale per il cambio di stagione.

Contenitori sottoletto con ruote

Se combatti con lo spazio ma storci il naso all'idea di utilizzare posti come gli angoli non visti sotto il letto, è tempo di ricrederti. Sai che oggi sono disponibili soluzioni molto eleganti e... addirittura dotate di ruote per il riordino e cambio armadio! Stiamo parlando dei contenitori sottoletto con ruote: efficienti, facili da aprire e chiudere quando serve, comodi da spostare quando scatta l'ora delle pulizie. Potrai utilizzarli per avere la biancheria del letto a portata di mano, ma anche per maglioni e indumenti che di solito nell'armadio tendono ad occupare spazio.

Scatole portascarpe

Non solo nella scarpiera di solito posta all'ingresso: grazie alla scatola portascarpe è possibile custodire le nostre calzature - soprattutto i modelli più speciali - anche nell'armadio o in uno spazio sottostante. Il motivo in più per utilizzarle? Riposte nelle scatole è più facile conservare le nostre calzature al riparo da polvere e usura del tempo. Bellissima e strategica la versione impilabile delle scatole portascarpe, in plastica trasparente coloratissima, simpatica e funzionale per vedere subito quello di cui abbiamo bisogno.

I sacchettini della nonna

Per chi ama la lavanda si tratta molto di più che un antitarme naturale: i sacchettini di lavanda, che una volta si confezionavano ogni estate con scampoli in cotone e i fiori di lavanda raccolti, erano un vero e proprio rito. Oggi li trovi anche già pronti, da mettere qua e là nell'armadio, per aprile le ante e ritrovare gli stessi aromi di un tempo.

Ordine nell'armadio: organizer di tutte le misure

Uno dei problemi principali degli armadi di casa è che di solito abbiamo a che fare con uno spazio unico. Si sa, le pile di pantaloni e maglioni che si fanno con molto impegno al cambio di stagione in meno di una settimana... tenderanno a crollare senza speranza! Ecco perché l'organizer è l'accessorio imprescindibile per fare ordine. Valuta con attenzione il modello più adeguato per l'armadio di cui sei in possesso: ne esistono di ogni tipologia e materiali, dai più rigidi, quasi come cassetti, fino a quelli morbidi da appendere.

Cedro contro le tarme

Naturali e belle per le forme essenziali, le palline insieme ai cubi in legno di cedro possono essere posizionate nell'armadio come antitarme. Possono essere conservati e utilizzati a lungo nel tempo. Inoltre, bagnandoli con qualche goccia di olio essenziale, si trasformeranno in un meraviglioso e semplice rimedio utile per profumare il tuo guardaroba.

Oli essenziali per profumare gli armadi

Conosci il potere degli oli essenziali? Sono estratti puri dell'anima delle piante: impara a leggere bene l'etichetta e punta sugli oli naturali certificati, saranno 100% naturali. Le fragranze sono tantissime, dagli agrumi, quali bergamotto, arancio o mandarino, fino ai profumi più complessi, come camomilla blu, preziosissima, incenso o ylang-ylang e Neroli, intensissimo. Basterà qualche goccia su un fazzoletto, o sugli appositi dischetti, per esempio in feltro o materiale poroso, per lasciare nell'armadio la scia della tua essenza preferita.

Divisori per cassetti

Un altro accessorio utile è ciò che ti permetterà di suddividere agelvolmente slip e calzini, cravatte o accessori di dimensioni ridotte. Di solito i divisori sono realizzati in tessuto o materiali morbidi: potrai posizionarli nell'armadio oppure in un cassetto, in modo da ritagliare dallo spazio totale porzioni più piccole. La soluzione per avere subito a portata di mano tutto migliorando l'organizzazione.

Antitarme

Spray, foglietti, da appendere: tu quale versione preferisci? L'antitarme si rivela salvifico e soprattutto quando riponiamo per lunghi mesi gli abiti a cui teniamo di più ci fa stare più tranquilli. Inoltre, scelto attentamente può rivelarsi un'ottima soluzione per aggiungere un'essenza profumata all'armadio.

