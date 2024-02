T roviamo insieme un'idea regalo da appendere al muro, perfetta per amanti dell'arte, dell'arredamento e del design

Poster e quadri da regalare

Ti piacerebbe regalare un quadro o un poster da appendere? Si tratta di un'idea regalo adatta a tutti, perché a seconda dei gusti e della circostanza potrai personalizzare l'ispirazione nel modo più adatto per la persona a cui stai pensando. L'importante è scegliere un tema o un soggetto capace di far breccia nel cuore dell'altro e appassionare.

Per gli appassionati di arte potresti puntare sulla riproduzione di un quadro celebre, da appendere fra le pareti di casa. Un altro soggetto riguarda le fotografie, dai ritratti famosi ai paesaggi o un angolo della propria città preferita: sarà un modo per viaggiare con la mente, l'idea per sognare anche in ufficio. Locandine di film, attori o il cantante preferito saranno un piccolo regalo perfetto anche per un adolescente (e non solo, ovvviamente!). Appendere un poster alla parete crea ispirazione e dona energia alla giornata, ecco un ottimo motivo per arredare anche uno studio o il posto di lavoro con un'idea da appendere che crei autostima e grinta. Qui trovi un po' di idee su poster e quadri da regalare e appendere.

Quadri per amanti dell'arte

Quali sono i suoi soggetti preferiti? Ideale per lo studio o da appendere in casa, il quadro con le riproduzioni degli artisti preferiti o di un'opera celebre può trasformarsi in una piacevole idea regalo. Se la persona a cui stai pensando ama dipingere perché non cogliere l'occasione per regalare una tela bianca? Sarà lo spunto per tirar fuori tutta la creatività.

Poster con paesaggi

Qual è il viaggio sognato da sempre? Un poster da appendere può essere l'occasione per viaggiare con la mente regalando un paesaggio incantato oppure la prospettiva inedita di una città amata o sognata. L'ispirazione dedicata a tutti i viaggiatori e ai sognatori.

Idee regalo: locandine film

Dai poster su Fellini e Totò alle locandine dei film americani, gli attori e i registi preferiti ci danno ispirazione: è la macchina dei sogni del cinema che fa amare, innamorare, odiare, fare pace. In un'unica parola: emozionare. Un'ottima ragione per regalare una locandina o un poster da appendere. L'idea regalo per gli appassionati di cinema e non solo.

Mappa da appendere: idee regalo

Naturalmente fra le idee da appendere non può mancare la mappa. Una delle versioni più amate è il planisfero (anche in legno!), da appendere in cameretta o in cucina, per immaginare e sognare nuovi viaggi, per studiare e conoscere il mondo trasformando la geografia in occasione di discussione. I viaggiatori seriali potrebbero innamorarsi della mappa da grattare, per andare alla conquista di nuovi Paesi e posti (non ancora) visitati.

Poster da appendere con frasi motivazionali

Cosa ne dici di un poster da appendere con una frase capace di incoraggiare e creare motivazione? Un'ispirazione che darà una dose quotidiana di buon umore, per emozionare e far sorridere. L'idea perfetta per chi vuole arredare uno studio o l'ufficio.

Pittura a olio: idee regalo quadri

I colori morbidi della pittura a olio e le forme capaci di evocare paesaggi, sensazioni, emozioni. Un quadro può essere lo spunto per regalare un dipinto: lasciati guidare dal tuo istinto e dalle percezioni che provi. I colori portano fra le pareti domestiche sensazioni ed emozioni differenti, ognuno con una vibrazione diversa capace di interagire e modificare l'umore di chi lo vivrà ogni giorno.

