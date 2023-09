S copri le ispirazioni più belle e i regali classici per festeggiare gli sposi con un dono capace di emozionare

Regali per il matrimonio

I regali per matrimonio sono quasi sempre una missione impegnativa, economicamente e non solo. Trovare l'idea giusta in realtà diventa sempre meno una necessità, questo grazie alle liste nozze, ma anche alla consuetudine ormai sempre più diffusa di chiedere come regalo una certa somma da versare sul conto corrente (può non piacere ma semplifica molto la vita).

In alcuni casi però, ci tocca ancora spremere le meningi. Può succedere quando gli sposi non fanno lista nozze e non indicano la preferenza di ricevere un regalo in denaro. Ma anche quando non riceviamo un vero e proprio invito al classico ricevimento, ma abbiamo comunque piacere a fare un regalo - seppur piccolo - agli sposi. Può capitare quando a sposarsi è un collega, o un semplice conoscente, o un vicino di casa. O ancora quando non riusciamo a partecipare al matrimonio ma vogliamo comunque fare un regalo seppur più contenuto.

Insomma, come trovare un'idea magari piccola ma originale e d'effetto per fare un regalo per un matrimonio? Una buona regola per orientarsi nella scelta del regalo per il matrimonio è... informarsi prima! A seconda dei desideri della coppia poi ci si potrà orientare meglio. Ecco alcune ispirazioni per festeggiare il matrimonio con un'idea regalo capace di emozionare.

Regalo simbolico per il matrimonio

Se c'è la disponibilità di uno spazio verde adeguato, regalare un albero da piantare in esterno può essere una meravigliosa ispirazione, in grado di comunicare un amore capace di attraversare gli anni e le tempeste della vita. Molto importante è chiedere con attenzione le preferenze circa la tipologia di pianta e considerare lo sviluppo futuro dell'albero. Potreste orientarvi su un albero da frutto come il ciliegio, un pesco o il melograno, oppure un bonsai, perfetto anche in appartamento.

Un weekend per due

Al di là del viaggio di nozze che, fra l'altro, non sempre si fa, una fuga per due anche brevissima è sempre una bella esperienza da regalare, soprattutto quando si ha la possibilità di scegliere modalità e tempistiche divertendosi a selezionare fra centinaia di località e proposte. Un piccolo regalo per ricordarsi che il tempo passato insieme è il dono più prezioso. Potrebbe essere lo spunto giusto anche per un regalo di gruppo perché a seconda del budget potrete scegliere pacchetti estremamente differenti.

Niente è più romantico di un elettrodomestico nuovo in grado di migliorare la vita domestica rendendo più facili e veloci le pulizie di casa. Informati prima: fra gli elettrodomestici più desiderati troviamo lavastoviglie, robot aspirapolvere, forno a microonde o elettrico, lavatrice di nuova generazione con asciugatrice, climatizzatore e televisore.

Album fotografico per gli sposi

Uno degli oggetti immancabili nel matrimonio è l'album fotografico, un'idea regalo che potrà essere utilizzata anche nel periodo successivo, come una sorta di diario fotografico dove lasciare pensieri e scatti del nuovo capitolo di vita. Un'ispirazione originale? Un album fotografico da comporre con fotografie della coppia dall'epoca dei primi appuntamenti fino al matrimonio corredando ogni pagina con frasi e ricordi di amici e parenti, da consegnare nel grande giorno: sarà una sorpresa emozionante.

Regali per il viaggio di nozze

La guida di viaggio, il set con la valigia giusta o lo zaino trekking per chi ama le vacanze in movimento, senza contare le piccole e grandi idee utili per viaggiare, dallo shampoo eco ai prodotti selfcare: il viaggio di nozze può trasformarsi nello spunto per realizzare un regalo in grado di intercettare i desideri della coppia.

Regali per la cucina

La cucina è spesso il cuore della casa: in questa stanza ci si scambia il buon giorno e ci si ritrova a fine giornata, ecco perché gli spunti per renderla un luogo speciale sono tantissimi (e non solo per chi ama cucinare!). Dalla macchina per fare il caffè come al bar o l'impastatrice (utilissima!) fino al set per cucinare sushi, per i regali per la cucina punta su un'ispirazione utile e originale.

Cosa ne dici di una piccola idea per dimostrare tutto il vostro affetto? Basta una dedica e l'idea regalo si trasformerà in un dono unico capace di celebrare la coppia augurando un meraviglioso inizio per la nuova vita scelta insieme. Che sia il grembiule personalizzato, dedicato agli appassionati di cucina, i bicchieri da incidere o persino un originale zerbino per la porta di casa, il regalo diventerà un bellissimo portafortuna da custodire negli anni.

