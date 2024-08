C he cosa fare insieme ai più piccoli? Soprattutto in viaggio così come in certi pomeriggi di brutto tempo, la nostra fantasia potrebbe essere messa a dura prova. Eppure, basta un pizzico di immaginazione per trovare tante attività e spunti da sperimentare insieme: esiste l'idea giusta per ogni età, tutto sta nel trovare l'ispirazione ideale per il momento in cui ci troviamo.

I migliori passatempi con i bambini

Quali erano i tuoi passatempi preferiti durante l'infanzia? Passare tempo con i più piccoli è uno splendido modo per ritrovare i vecchi giochi che ci hanno fatto battere il cuore, ma anche trovare nuovi spunti... e tornare un po' bambini. Sì, perché torniamo tutti un po' bambini quando si tratta di mettere in moto la fantasia e, in realtà, giocare non ha età. Anzi, è un modo per allenare la creatività ed è fondamentale per ogni momento della nostra vita perché educa la mente alla flessibilità permettendoci persino di trovare nuove risposte e risorse.

A volte le idee giuste sono quelle smart, semplicissime e facili da portare in tasca, ma capaci di cambiare la situazione e trasformare l'atmosfera. Un esempio? I palloncini, da portare in borsa e gonfiarne uno quando serve (rispetto ai palloni sono leggeri e non si corre il rischio di fare danni), o le bolle di sapone: a chi non piacciono? Conquisteranno i piccoli e non solo.

Costruzioni magnetiche

Sono perfette anche in viaggio perché non si perdono e sono facili da usare. Conosci le costruzioni magnetiche? Insieme, potrete dare vita a tante forme e geometrie.

Lavagna e gessetti

Si tratta di uno dei passatempi più amanti di sempre: la vecchia lavagna con i gessetti, che un tempo veniva utilizzato come supporto per l'apprendimento della scrittura anche a scuola, oggi si trasforma i un gioco creativo in grado di allenare la manualità e perché no, anche i numeri e le lettere. Poi, con un colpo di spugna... si ricomincia!

Passatempi per leggere, scrivere e disegnare

Alzi la mano chi ha odiato i terribili libri delle vacanze, così chiacchierati e discussi! Eppure, in commercio esistono meravigliosi libri di passatempi per la mente molto creativi e interessanti, in grado di allenare senso della logica, matematica e favorire l'abilità grafica. Terranno compagnia durante i viaggi... e anche a casa, o in tutti i posti in cui ci fermiamo, dalla cosa in posta alla cena fuori. Consigliati da tenere sempre in borsa.

Rompicapi

Esistono in ogni cultura del mondo, da tempi antichissimi: sono i rompicapo. Fagioli magici a incastro, magic snake e tetris (ma non in versione videogioco, bensì in legno): oggi si trasformano in piccoli giochi da fare insieme a tutta la famiglia che impegnano con un sorriso, facili da portare con sè ovunque.

Occorrente per disegnare e colorare

Album, pennarelli, acquarelli e tempere, pastelli: piacciono ai bambini, ma anche agli adulti. Colorare ha un effetto antistress, lo sapevi? Inoltre, imparare a fermarsi e fare un disegno può favorire la calma nei momenti in cui abbiamo tutti bisogno di rilassarci: l'idea per casa e non solo. Portare con sé un astuccio con qualche colore e un album è uno spunto intelligente (a ogni età!).

Gessetti

I gessetti costituiscono un'idea evergreen, anche senza lavagna. Sono l'idea da portare in viaggio perché ovunque una strada o un piccolo angolo possono trasformarsi nell'ispirazione per un "art attack": basterà un po' di acqua per cancellare.

Carte da gioco

Rubamazzo (un grande classico!), lettere, figure... quante sono le idee per le carte! Il passatempo che non può mancare da portare in vacanza.

Giochi di equilibrio e bilanciamento

Le sedie in miniatura da impilare, tetris tower, blocchetti con cui costruire torri (traballanti!): se non li hai ancora utilizzati, gli impilabili saranno una piacevole scoperta. L'idea che coinvolgerà proprio tutti per divertirsi anche seduti a tavola durante una cena.

Giochi di società vintage

Ricordi "L'allegro chirurgo", "Indovina chi" o l'intramontabile "Forza Quattro 4"? Offrono un gioco più rapido rispetto alle partite dei giochi di società più complessi e per questo sono adatti anche ai più piccoli. Ma possono diventare anche l'idea per una collezione vintage dedicata agli adulti per viaggiare nel tempo.

Lavoretti creativi

I bambini adorano ritagliare: un ottimo motivo per regalare un paio di forbici adeguate ed esercitare la manualità con un set di lavoretti creativi. Collage, piume e fili, barattoli, carta e stoffa: l'emozione di realizzare un manufatto con le proprie mani è unica.

Labirinti e puzzle

Il puzzle è uno dei giochi da tavolo più amati e a seconda della complessità può adattarsi a tutte le esigenze. Una versione interessante può essere quella del puzzle-labirinto, con cui divertirsi a costruire sfide e percorsi.

Giochi per imparare

C'è un'età, in genere verso i 4 anni, in cui bambini e bambine sperimentano una naturale curiosità verso i numeri e le lettere. "Cosa c'è scritto lì?" diventa la domanda ricorrente. Secondo un vecchio orientamento non dovremmo imparare a leggere e scrivere prima della scuola onde evitare il rischio di noia, ma nella vita c'è così tanto da imparare che in futuro non mancheranno certamente gli spunti. Gli studi sul cervello confermano: verso i tre anni siamo come spugne; apprendere è più facile e veloce. Unica regola? Imparare deve essere un gioco. Quando accade con queste modalità ci coinvolge attraverso l'emozione ed è questo il segreto per trasformare l'apprendimento in un'avventura entusiasmante, a ogni età.

Leggere insieme ai più piccoli

Cambieranno gli autori e i libri preferiti, le modalità e i temi, ma una cosa è certa: leggere è un'avventura e farlo insieme a tutta la famiglia, fin da piccoli, segna un'abitudine che ci porteremo dietro per tutta la vita, capace di catapultarci in mille mondi e idee, in grado di farci viaggiare nel tempo e nello spazio. Leggere un libro insieme ai più piccoli è uno dei doni migliori che possiamo fare a loro... e a noi.

