Come ogni anno, l'ultima settimana del mese di novembre è dedicata al Black Friday, che negli Stati Uniti cade il venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento. Questo appuntamento, ormai consueto anche in Europa, ogni anno riesce a strapparci un sorriso e stuzzicare i nostri desideri grazie a tante offerte allettanti. Non solo: il Black Friday è un'ottima occasione per iniziare a fare i regali di Natale con un pochino di anticipo, approfittando delle offerte Black Friday.

Hai già scritto la lista dei regali di Natale da fare? Dalla tecnologia alle idee regalo utili per la casa, come aspirapolvere o friggitrice ad aria, l'ispirazione per far felice tutti è a un click di distanza. Se hai ancora bisogno di farti un'idea puoi dare un'occhiata alle nostre guide sui regali di Natale per amiche, partner, bambini, per la mamma e per il papà.

Qui di seguito trovi una selezione di offerte Amazon per il Black Friday 2022 perfette per fare regali.

Samsung Galaxy A33 5G Smartphone Android

Colori vividi e massima nitidezza grazie al display Infinity-U da 6.4”¹: il Galaxy A33 5G, dotato di quadrupla fotocamera e processore da 5nm Octa-core è il regalo di Natale che piacerà anche agli adolescenti, per il partner o per te che ami fotografare e fai tutto con il tuo smartphone.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S: aspirapolvere e Lavapavimenti

Due funzioni in un solo elettrodomestico: l'alleato per le pulizie di casa che aiuta a risparmiare tempo e fatica. Dotato di un serbatoio d'acqua a controllo elettrico, il Mop 2S può essere utilizzato in 3 diverse modalità di pulizia, ovvero per aspirare, lavare e aspirare o lavare. Inoltre, può essere controllato in qualsiasi momento tramite la gestione con l'app Xiaomi Home. Il regalo di Natale giusto per mogli e mamme oppure.... per il marito, o per il figlio appena andato a vivere da solo.

Philips Airfryer XL Essential Friggitrice Senza Olio

La sorpresa per gli amanti della cucina? La friggitrice senza olio che permetterà di sperimentare tante croccanti ricette in modo più leggero. Il sistema con la circolazione dell'aria consente di friggere, arrostire, cuocere secondo la modlità al forno, grigliare e riscaldare: sono presenti 7 programmi di cottura preimpostati.

ghd Gold Styler: piastra per capelli professionale

La piastra per capelli professionale è una delle idee regalo per le amiche o la sorella che potrà piacere a chi ama avere cura dei capelli e sfoggiare un'acconciatura impeccabile in qualsiasi contesto. Grazie alla tecnologia Dual-Zone con due sensori del calore, uno in ogni lamella, la piastra consente una temperatura ottimale dalle radici fino alle punte.

ghd Nuova Original Styler: piastra lisciante per capelli

Capelli lisci e setosi, senza contare la tecnologia per il controllo del calore, utile per ridurre al minimo i danni ai capelli: la piastra si riscalda in poco tempo e ha il vantaggio di spegnersi automaticamente dopo trenta minuti di inattività. Ti permetterà di creare tante acconciature: leggera e maneggevole, può essere facilmente utilizzata per creare ricci o un look ultra liscio.

De'Longhi Perfetto Magnifica, la macchina da caffè per espresso e cappuccino

Caffè espresso, corto o lungo? De'Longhi Perfetto Magnifica macina i chicchi di caffè al momento e presenta ben 13 diversi livelli di macinatura. Grazie al Capuccino System è dotata di un montalatte con cui è possibile miscelare manualmente il vapore e il latte in modo da creare la densità preferita della schiuma: l'idea regalo che piacerà a chi ama il caffè come al bar... e va sempre di fretta! Amici, nonni e zii non potranno più farne a meno.

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook 2-in-1

Leggero, comodo da portare sempre con sé grazie alle dimensioni ridotte e senza timore di restare con la batteria scarica perché assicura fino a 10 ore di autonomia. Basterà rimuovere la tastiera plug-and-play dai magneti per passare dalla modalità notebook alla versione tablet, utile anche in viaggio. Il regalo di Natale per chi ama la tecnologia e per tutti quelli che passano molto tempo in viaggio: un pensiero perfetto per pendolari e studenti.

Candela Yankee Candle

Confezionata nella classica giara in vetro la candela Yankee Candle sarà un piccolo pensiero di Natale decisamente gradito, ideale per fare un presente a colleghi e conoscenti. Confezionata con ingredienti e cera di qualità, è inserita nel contenitore dotato di coperchio in grado di preservare la fragranza dell'aroma al meglio. Il profumo di cannella porterà fra le pareti l'essenza delle feste.

Chicco Baby Monitor Video Deluxe

Dotato di videocamera e schermo LCD a colori 4.3" ad alta risoluzione, in condizioni ottimali e in assenza di ostacoli il baby monitor è in grado di trasmettere fino a 220 metri di distanza. Inoltre, possiede un termometro, utile per tenere sotto controllo la temperatura della stanza del bambino. Nello stesso dispositivo è possibile selezionare musiche ed effetti sonori che aiuteranno a calmare il piccolo con una dolce buona notte.

Rowenta CF9540 Brush Activ Premium Care Spazzola Rotante e Asciugante

La spazzola elettrica per capelli ha setole naturali ed è dotata di un motore da 1000W, perfetto per asciugare i capelli e donare all'acconciatura un effetto volumizzante. Come dal parrucchiere: il regalo di Natale per le mamme e le amiche che vogliono la messa in piega perfetta in poco tempo, ovunque.

Smartwatch Xiaomi Smart Band 7

Alta risoluzione e schermo AMOLED da 1.62” aumentano la facilità di visualizzazione e il controllo dei comandi. Lo smartwatch è il regalo di Natale utile e adatto a tutte le età, dagli adolescenti ai nonni. Aiuterà a monitorare il livello di ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca e la qualità del sonno: un vero e proprio amico del benessere da portare sempre con sé.

Kenwood Impastatrice Planetaria

Il regalo di Natale per chi ama cimentarsi ai fornelli? L'impastatrice può essere l'idea giusta non solo per chi ama cucinare, ma anche per i meno esperti perché aiuta in cucina e consente di sperimentare tante ricette facendo meno fatica. L'ispirazione per aggiungere sapore e salute alll'anno nuovo che sta per iniziare. Auguri!

