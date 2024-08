S tai cercando il titolo da portare con te in valigia? Dieci libri e spunti di lettura per le ferie

Hai già scelto che libro leggere in vacanza? Che sia sotto l'ombrellone o dopo un trekking in vetta, un libro è il compagno di viaggio che non può mancare in valigia e se credi di non avere la passione per la lettura... è tempo di ricredersi! Esiste il libro giusto per ognuno di noi: i preferiti, fra l'altro, possono cambiare nel corso dei mesi e degli anni, perché si modificano i gusti, i momenti dell'esistenza e le necessità. Che cosa ti interessa veramente? Ricorda che la curiosità è il motore da cui inizia ogni esplorazione: è la curiosità che ci fa restare incollati alla pagina e con il fiato sospeso, senza fare caso a tutto ciò che ci circonda.

I migliori libri da leggere in vacanza, quali scegliere

L'importante, nella scelta di un libro da legggere in vacanza (ma questo vale in generale!), è fare attenzione verso ciò che è capace di smuovere le nostre passioni e l'entusiasmo nel profondo. Quale sarà il titolo giusto da portare in valigia? A trionfare, nell'estate 2024, sono le emozioni, insieme alla consapevolezza di aver bisogno di affrontare temi come la malattia, la morte e la sofferenza: un viaggio esistenziale che forse proprio nel riposo delle meritatissime ferie trae la sua forza. Quando ci fermiamo, ecco che ci affrontiamo e andiamo nel profondo, ritrovando il battito di un cuore che a volte smettiamo di ascoltare per la fretta imperante. Buona lettura!

"Un gatto per i giorni difficili" di Ishida Syou

Ci si perde nel centro di Kyoto, fra i dedali delle strade nascoste e l'ombra anonima dei palazzi tutti uguali, eppure ci sono anime capaci di guidarti nel caos delle giornate: sono gli amici felini. Loro, gli umani, non sanno quanto la loro vita sarà sconvolta dalla semplice presenza di un gatto. L'autore racconta con gentilezza l'incredibile relazione che ci lega agli animali. Il libro per viaggiare attraverso mondi lontani e sentimenti.

"Come l'arancio amaro" di Milena Palminteri

«Carlotta mia, io dell’arancio amaro conosco solo le spine e ormai non mi fanno più male. Ma il profumo del suo fiore bianco è il tuo, è quello della libertà»: tre donne, un segreto e una storia che si dipana fra gli anni Venti e Sessanti del Novecento. "Come l'arancio amaro" è stato definito il caso editoriale dell'estate 2024. L'autrice è originaria di Palermo e risiede a Salerno dopo aver vissuto in diverse città italiane a causa del lavoro negli archivi notarili: trae da una storia vera lo spunto per raccontare questa trama travolgente. Una storia che scava nel profondo e riesce a far vivere i personaggi, commuovere ed emozionare. Un libro da leggere in vacanza!

"Catherine, principessa di Galles" di Robert Jobson

La biografia di Kate Middleton che cerca di ricostruire la ragazza dietro la principessa del Galles: gli anni dell'università, l'incontro con William e la storia d'amore, attraverso i pettegolezzi e le difficoltà, fino alla rivelazione della malattia. Si tratta di uno dei libri più venduti del momento, consigliato agli amanti delle biografie e dei Windsor (anche se c'è chi si sarebbe aspettato più dettagli e aneddoti).

"Domani, domani" di Francesca Giannone

Di Francesca Giannone è celebre "La portalettere", pubblicato nel 2023 e ancora nelle classifiche fra i libri più amati. "Domani, domani", uscito lo scorso giugno 2024, è ambientato in Salento nel 1959. Parla del crollo di un'impresa familiare, il saponificio creato dal nonno, e la vita al bivio di due fratelli, Lorenzo e Agnese, ma è anche il racconto di un'Italia che si riscopre dopo la guerra e così facendo trova nuove dirompenti passioni, la forza del cambiamento e dell'impazienza.

"Il canto dei cuori ribelli" di Thrity Umrigar

La nuova opera della giornalista e scrittrice Thrity Umrigar prende spunto da una storia vera per descrivere l'India, con i suoi contrasti, le classi sociali e la dura realtà di una lotta quotidiana che pervade tutto, dai matrimoni alla vita culturale. Dedicato a chi vuole comprendere il mondo e cerca il cambiamento nelle azioni di tutti i giorni, a chi crede nella resilienza e nella forza dell'umanità.

"Tutta la vita che resta" di Roberta Recchia

Edito all'inizio della primavera 2024, è il romanzo d'esordio di Roberta Recchia, debutto di grande successo che oggi sta per essere tradotto in 14 lingue. I personaggi sono vividi e veri; la storia è come un volo capace di planare in una moltitudine di luoghi, dalle borgate di Roma al mare, osservando e intrecciando fili diversi. Un romanzo sul dolore, il lutto, la bellezza: per ritrovare la connessione con il proprio sentire.

"Quando muori resta a me" di Zerocalcare

Il racconto del viaggio in compagnia del padre verso il paesino delle origini, l'incapacità del dialogo fra generazioni ma anche, fra le righe, l'Italia. La memoria della Grande Guerra e il Novecento tra rimpianti, non detti e le pagine di una Storia in cui, alla fine, si attraversa la nostra di storia, con tutto ciò che ne comporta. Dedicato a chi ama il genere graphic novel e a chi ancora non lo conosce. Un libro da leggere in vacanza!

"La neve in fondo al mare" di Matteo Bussola

Gli adolescenti di oggi e gli adolescenti che siamo stati; le dinamiche sociali, i cambiamenti, le fragilità e la speranza: il nuovo libro di Matteo Bussola può essere la lettura per genitori in cerca di consapevolezza, ma anche per tutti noi che desideriamo fare un salto indietro nel tempo e tornare a capire dinamiche che, nell'impeto della difficilissima epoca dell'adolescenza, ci eravamo fatti sfuggire.

"Tra il silenzio e il tuono" di Roberto Vecchioni

Arriva un momento della vita in cui non c'è altro modo per conoscersi, e ritrovarsi, se non la coraggiosa prospettiva di chi osa fermarsi e dare uno sguardo indietro, là dove passo dopo passo, abbiamo più o meno (in)consapevolmente disegnato la rotta del nostro viaggio in questa vita. Il libro di Roberto Vecchioni, pubblicato lo scorso febbraio 2024, è un'intima meditazione sull'esistenza, dall'infanzia al dolore per la perdita di un figlio.

"Ikigai e filosofia giapponese" di Tetsugaku Group

Fra le tendenze di viaggio che hanno segnato un trend in crescita c'è il Giappone, destinazione fra le più ambite, capace di esercitare un fascino magnetico per la cultura millenarie e le abitudini, così distanti dal mondo a cui siamo abituati. Questo piccolo manuale sulla filosofia giapponese sarà un approfondimento all'insegna della semplicità su Ikigai, Kaizen e Shinrin-Yoku: un modo per riflettere sul senso della vita grazie a brevi spunti e pensieri da masticare durante la giornata. Per chi vuole cambiare vita e desidera viaggiare con la mente.

