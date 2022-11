Marionnaud profumi: al via offerte su tantissimi prodotti

S e a Natale buoi regalare profumi è il momento di approfittare delle offerte targate Marionnaud

Profumo di Natale, di saldi, di fragranze uniche? Con Marionnaud tutto questo è realtà! La nota profumeria francese ha in serbo tantissime occasioni per acquistare i migliori prodotti di beauty, cosmesi e profumeria di marchi top di gamma, a prezzi scontati.

Per tutto il mese di novembre sul sito troverai la promozione dedicata al Black Friday con uno sconto online esclusivo dal 30% al 33% su tutti i prodotti di profumeria, per il viso e per il corpo, dermocosmesi e tanto altro ancora.

E poi una ricca selezione di articoli dedicati al Natale, come cofanetti, calendari dell'avvento e tante altre sorprese da comprare per te o per i tuoi cari.

Cos'aspetti? Collegati al sito e utilizza un codice sconto Marionnaud per risparmiare ora sui tuoi prossimi regali.

Marionnaud profumeria: i must-have del Black Friday

Il Black Friday 2022 cade il 25 novembre? Quello di Marionnaud dura un mese intero! Dal 1 al 30 novembre approfitta dello sconto dal 30% fino al 33% per acquistare alcuni dei tuoi prodotti preferiti, i must-have consigliati da Marionnaud e, perché no, anticiparti sui regali natalizi.

Se stai pensando ad un profumo, ad esempio, è il momento perfetto per comprare alcune

fragranze top come:

Sauvage Elixir di Dior

My Way di Giorgio Armani

Philosophy di Pure Grace

Classique di Jean Paul Gaultier

Se punti al make-up non lasciarti sfuggire l'esclusivo cofanetto regalo di Mesauda con un kit di essentials come:

Wow!Glow, palette di illuminanti in 4 colori

mascara effetto panoramico 13,5 ml

E se le ciglia sono il punto forte del tuo make-up, scegli Lancôme Hypnose Drama: il mascara best seller del 2022!

Marionnaud shop online: profumo di Natale

Il Natale si avvicina e odi gli acquisti dell'ultimo momento nel traffico cittadino? Se hai in mente un regalo in tema beauty o di profumeria è il momento perfetto per dare un'occhiata al sito di Marionnaud.

Sulla barra di ricerca troverai l'apposita voce Natale, con tante idee per i tuoi acquisti. Se cerchi su Marionnaud cofanetti, ad esempio, potrai trovarne di diverso tipo, per il make-up, trattamenti, corpo&bagno o capelli. Oppure a tema, come quelli della bellissima collezione Natale.

Immancabile, poi, il calendario dell'avvento Marionnaud, un vero must-have natalizio pronto a stupirci, anche quest'anno, con una selezione di prodotti davvero imperdibile.

Come noi, non vedi l'ora di scoprirlo giorno per giorno? Il prezzo scontato è di 25,42 euro, ma con 14,62€ in più potrai viziarti anche dopo le feste grazie all'After Calendar con 7 prodotti altrettanto unici come:

rossetto sottile e satinato

matita kohl cremosa

palette di carnagione duo blush e illuminante

ombretto liquido

scrunchie velvet

pennello blush obliquo

braccialetto con ciondolo in oro martellato

E se davvero sei ancora a corto di idee prova con il Gift Finder: rispondendo a poche semplici domande sarà Marionnaud a guidarti nella scelta del perfetto regalo natalizio.

Contenuto sponsorizzato. Focus.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Focus.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.