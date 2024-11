I libri di Michela Murgia da leggere: tra femminismo, storie di vita e riflessioni senza tempo

C he cosa leggere per andare alla scoperta della celebre scrittrice? Ecco alcuni consigli di lettura, perché i libri di Michela Murgia sono un viaggio tra femminismo, storie di vita vissuta e riflessioni

Nell'articolo:

Michela Murgia è scomparsa nell'agosto 2023: scrittrice e opinionista, conduttrice televisiva, drammaturga, nei suoi libri ha affrontato temi di attualità e riflessione sulle dinamiche della società in cui viviamo. Dalle difficoltà nella secolare lotta contro il patriarcato al femminismo, la sua voce stata un grido di denuncia e ha permesso a moltissime persone, di ogni generazione, di identificarsi e ribellarsi al sistema, al pregiudizio che a volte inconsapevolmente abita la nostra mente e permea i nostri modi di fare. Pensare il cambiamento attraverso la lettura è la nostra arma: un'arma che, invece di diffondere guerra, crea pace attraverso l'unione delle nostre coscienze e delle nostre voci.

Libri da leggere di Michela Murgia

“Il tentativo di trasformare le persone in vittime permanenti a prescindere dalle circostanze costringe la vittima al ruolo di vittimizzata, che è un’altra forma di violenza, piú sottile e pervasiva, perché impone una condizione di passività che preclude la facoltà di riscattarsi", ha scritto Michela Murgia. I suoi libri, che oggi possiamo considerare un'eredità, diventano occasione di riscatto, trasformazione personale, strada alla ricerca di sé. Ecco alcuni libri di Michela Murgia da leggere subito se ti interessa saperne di più su questa autrice.

LEGGI ANCHE - 10 libri da leggere adesso sulla crescita personale

"Viaggio in Sardegna"

Nata a Cabras il 3 giugno 1972, Michela Murgia inizia a scrivere partendo proprio dalla sua meravigliosa terra: la penisola del Sinis, la Sardegna. Ispirata da questi temi appariranno prima il blog "Il mio Sinis", poi il libro "Viaggio in Sardegna", una guida alla scoperta dell'isola in undici percorsi per viaggiare attraverso una Sardegna insolita, meno conosciuta.

LEGGI ANCHE - Frasi di Michela Murgia: le più significative

"Accabadora": il successo letterario

Nel 2009 viene pubblicato "Accabadora": il libro di Michela Murgia riceve numerosi riconoscimenti e da questa storia, ambientata nella Sardegna degli anni Cinquanta, trae ispirazione anche il gruppo punk rock Punkreas per il testo Santa Madonna, scritto per Fedez, che si trova all'interno dell'album Mr. Brainwash del 2013. A essere narrata attraverso le vicende del romanzo è l'antica tradizione sarda dell'accabadora, donna avvolta nel mistero che un tempo accompagnava verso la morte i casi considerati gravissimi.

"L'ho uccisa perché l'amavo: falso!" di Loredana Lipperini e Michela Murgia

Ancora - purtroppo - tristemente attuale, il pamphlet scritto a quattro mani insieme a Loredana Lipperini "L'ho uccisa perché l'amavo: falso!" costituisce un motivo di riflessione che ci impegna fino ad oggi. Perché, come spiegano le autrici, di femminicidio bisogna iniziare a parlare. E trovare le parole per farlo.

"Istruzioni per diventare fascisti" il libro di Michela Murgia

Tradotto in cinque lingue e pubblicato nel 2018, nel libro "Istruzioni per diventare fascisti" Michela Murgia mette il lettore di fronte a uno specchio. Attraverso la sua ironia e l'estrema capacità critica entriamo nell'Italia di oggi e ci facciamo domande: la democrazia, la politica, il peso della storia si trasformano in un'eredità da ripensare, su cui diventare più consapevoli. Un libro da leggere anche a scuola.

"Noi siamo tempesta"

Ecco un libro a misura di tutti, anche per i più piccoli, da leggere con i ragazzi e ai bambini. Fra le pagine di "Noi siamo tempesta" Michela Murgia tesse il filo di sedici storie in cui un eroe... non c'é. Si tratta di sedici racconti di avventure collettive in cui a essere protagonista è la capacità di fare gruppo. Perché se una cosa nella storia ci ha salvato è proprio questo: la capacità di collaborazione.

"Morgana, storie di ragazze che tua madre non approverebbe" di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri

Dieci donne e una madrina decisamente speciale, contraddistinta da una forza magnetica e travolgente: Morgana. L'idea dietro a queste storie? Nel libro, scritto da Michela Murgia in collaborazione con Chiara Tagliaferri, si nasconde una profonda meditazione sull'ombra; il lato oscuro che è presente in ogni uomo quando in ogni donna. Ritrovare la connessione con questa dimensione caotica ci insegna a ripensare alla nostra libertà, che non è perfezione, bensì, al contrario, libertà anche di sbagliare, perdere la strada, ritrovarci, riprovarci.

LEGGI ANCHE - Libri femministi da regalare e leggere... adesso!

"Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più"

La parola? È ancora considerata l'azione più sovversiva per una donna: parlare. Dai piccoli e grandi esempi tratti dalla vita quotidiana ai dilemmi che riguardano la lingustica e i ruoli, un libro per pensare. Un libro con un'ambizione importante, bellissima: come spiega l'autrice, che tra dieci anni una ragazza o un ragazzo, trovandolo su una bancarella, possa pensare sorridendo che per fortuna queste frasi non le dice più nessuno.

"Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi"

Il libro "Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi" è il suo ultimo pubblicato in vita: è il 2023, Michela Murgia ha annunciato di avere un adenocarcinoma renale al quarto stadio. Nel frattempo scrive questo romanzo che è fatto di storie quotidiane, le cui pagine sono legate insieme dal filo della semplicità dei giorni, ma con un punto fondamentale: a incrinare la superficie del tempo è lo strappo, improvviso e totale, che in un attimo può cambiare la nostra esistenza di sempre creando un prima e un dopo. Attraversare la crisi è la risposta che si propone questa intensa meditazione sulle cose, pagina dopo pagina.

"Dare la vita": libro postumo di Michela Murgia

Uscito postumo, "Dare la vita" di Michela Murgia è stato pubblicato nel gennaio 2024. Si tratta di un libro che desidera riflettere sulla famiglia, i vincoli di sangue e quelli che ci uniscono al di là del Dna: in questo pamphlet sono riuniti i pensieri che l'autrice ha diffuso, come semi, dai suoi libri al web. Per riflettere, per conoscere e cambiare.

L'ultima estate di Michela Murgia e le registrazioni di una settimana di conversazioni fra lei e Beppe Cottafavi, suo editor e amico: una sorta di autobiografia, insieme ad alcuni racconti inediti dell'autrice. "Ricordatemi come vi pare. In memoria di me" di Michela Murgia è il libro giusto da regalare a un'amica, alla nipote o il nipote che diventano adolescenti, ma anche a noi stesse. Perché in fondo più di una persona potrà riconoscersi nel ritratto di una ragazza di provincia, "addestrata a leggere il Vangelo e ad accontentarsi", una ragazza che non si arrende e osa cambiare il mondo, pretende la sua fetta di felicità e crea rivoluzione.

Riproduzione riservata

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.