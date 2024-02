S copri i libri più belli da regalare a chi ama le atmosfere thriller e il crime

Libri gialli da regalare

Che il true crime sia ormai un trend è innegabile, e se anche tu hai l'amica fissata con i celeberrimi podcast del genere, è sicuramente la persona giusta a cui regalare un libro a tema. Thriller, gialli, crime fiction e chi più ne ha più ne metta. Dai grandi classici ai successi più recenti, la scelta è davvero vasta. Quindi, da dove cominciare per scovare i giusti libri gialli da regalare?

Se desideri regalare un giallo fra i successi del momento ti segnaliamo "Soledad" scritto da Maurizio de Giovanni, "L'educazione delle farfalle" di Donato Carrisi, "Madre d'ossa" di Ilaria Tuti, Sara Vallefuoco con "Chimere". Nel 2023 ha fatto la sua comparsa anche "Holly" del grande maestro Stephen King. Fra gli autori stranieri più amati troviamo Michael Connelly con "Il giorno dell'innocenza", John Grisham con "Lo scambio" e "Il figlio sbagliato" di Camilla Läckberg. A gennaio 2024 sono usciti "Tutti i particolari in cronaca" di Antonio Manzini e per il 16 gennaio 2024 l'ultimo lavoro di Patricia Cornwell, "Cause innaturali".

Vuoi un'edizione speciale? Potresti puntare su un libro come "Il grande libro dei gialli di Natale", una lettura appassionante per gli appassionati di gialli. Se vuoi regalare un classico puoi partire dall'immortale Agatha Christie o dai misteri indagati da Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle. Ecco alcuni spunti per tutti gli amanti dei gialli.

"Soledad" di Maurizio de Giovanni

Il commissario Ricciardi e il brigadiere Maione alle prese con un altro caso e con la solitudine: una storia che parla all'anima, ambientata durante il periodo di dicembre e delle feste. Atteso dai lettori, "Soledad: Un dicembre del commissario Ricciardi" di Maurizio de Giovanni è stato pubblicato lo scorso novembre 2023 ed è già fra i libri più letti.

"L'educazione delle farfalle" di Donato Carrisi

Fluido, coinvolgente e capace di entrare nel profondo delle dinamiche emozionali: l'ultimo libro di Donato Carrisi, "L'educazione delle farfalle", pubblicato nel novembre 2023, è un'ennesima conferma dello stile di uno degli autori italiani di thriller più noti, che nel mondo ha venduto milioni di copie ed è stato tradotto in trenta lingue.

"Madre d'ossa" di Ilaria Tuti

Un thriller che racconta la vita e la morte attraverso un'atmosfera ricca di colpi di scena, da divorare pagina dopo pagina: "Madre d'ossa" di Ilaria Tuti, pubblicato nel giugno 2023, segue le indagini del commissario Teresa Battaglia in una drammatica storia noir raccontata da una penna da oltre un milione di copie.

"Holly" di Stephen King

Ritorna il personaggio di Holly per il nuovo lavoro di Stephen King fra thriller e poliziesco. Uscito lo scorso settembre 2023, "Holly" potrebbe essere il regalo giusto per tutti gli appassionati del grande scrittore, ma anche l'idea per un adolescente amante dei thriller e curioso.

"Chimere" di Sara Vallefuoco

Ambientato durante l'ultima notte dell'Ottocento l'ultimo libro di Sara Vallefuoco, "Chimere", segue le indagini del vicebrigadiere Ghibaudo e le sue vicende personali dopo il trasferimento a Roma. La scrittura dell'autrice cattura e circonda di un'atmosfera intensa che non sarà facile dimenticare: dedicato a chi ama i grandi gialli e cerca nuove ispirazioni.

"Tutti i particolari in cronaca" di Antonio Manzini: prenotalo subito!

Il nuovo, attesissimo, libro di Antonio Manzini è "Tutti i particolari in cronaca" dal creatore del vicequestore Schiavone.

"Il giorno dell'innocenza" di Michael Connelly

Dopo quattordici anni di carcere per un crimine che non ha commesso, la storia di Jorge Ochoa, di nuovo libero grazie all'avvocato più celebre di Los Angeles, Mickey Haller. Un thriller per viaggiare al di là dell'oceano nel mondo americano grazie all'inesauribile vena creativa di uno dei suoi autori più noti: "Il giorno dell'innocenza" di Michael Connelly sarà apprezzato dai suoi lettori di sempre, ma potrebbe rappresentare un'interessante scoperta anche per gli appassionati della serie TV "Bosch", tratta dai libri dello scrittore.

"Il figlio sbagliato" di Camilla Läckberg

Nata a Fjällbacka, Camilla Läckberg vive a Stoccolma con il marito e i quattro figli. Nel suo ultimo libro, "Il figlio sbagliato", la celebre autrice ci lascia entrare nelle fosche atmosfere autunnali di Fjällbacka per una nuova avvincente storia di crimini da leggere con il fiato sospeso. Dedicato agli appassionati di gialli e a chi ama le atmosfere nordiche.

"Cause innaturali" di Patricia D. Cornwell

Altr uscita recente,"Cause innaturali" di Patricia D. Cornwell è già in testa alle classifiche. Il nuovo libro di una delle autrici più amate dagli appassionati di atmosfere thriller è ambientato in Virginia e vedrà Kay Scarpetta alle prese con una nuova misteriosa scena del crimine.

"Il grande libro dei gialli di Natale"

I giallisti più amati e tante storie da brivido declinate con il tema natalizio: "Il grande libro dei gialli di Natale" è un'occasione perfetta per un regalo di Natale speciale (esiste anche il volume 2!). A dirla tutta è bellissimo da leggere davvero tutto l'anno.

