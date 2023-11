Q uale libro scegliere? Ecco le ispirazioni per un dono natalizio pensato con il cuore: a ciascuno la sua lettura

Libri da regalare a Natale

Regalare libri a Natale è una bellissima idea e chi pensa che questa ispirazione sia dedicata esclusivamente ai lettori più accaniti... sbaglia! Esiste un libro adatto per ognuno di noi: la sfida è comprendere davvero l'anima di chi hai di fronte perché saranno le sue passioni e tutto ciò che la incuriosisce a permetterti di scoprire il titolo giusto per la persona a cui stai pensando.

Dall'ultimo romanzo da scegliere fra i successi del momento o un grande classico del passato fino alla manualistica, prova a esplorare fra gli autori e non dimenticare di lasciarti prendere per mano dalla curiosità. Quando si tratta di decidere l'argomento per una certa persona fatti guidare dall'intuito. Le recensioni possono essere uno strumento utili e aiutarti nella scelta. Ricorda che i libri possono essere un'ottima idea anche per fare regali ai bambini di tutte le età.

Idee regalo: libri da leggere in famiglia

I grandi classici della letteratura, una saga, le fiabe, i miti tradizionali e non solo: a seconda dei gusti fra i libri da leggere in famiglia potremmo trovare letture sul corpo umano, la geologia, gli insetti, la storia e la scienza. I bambini sono estremamente curiosi. Regalare un libro importante, da leggere in modo diverso a seconda dell'età e rileggere negli anni futuri, può essere una grande occasione di scoperta e condivisione per tutta la famiglia, senza contare la meravigliosa abitudine di leggere insieme in tanti momenti di relax. Un'abitudine che unisce e permetterà di partire per tante nuove avventure grazie all'immaginazione, tutti insieme.

Idee regalo: libri per chi ama i gialli

Uno dei libri più venduti del momento è "Soledad. Un dicembre del commissario Ricciardi" di Maurizio de Giovanni insieme a "L'educazione delle farfalle" di Donato Carrisi e "Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Sud America?" di Antonio Manzini, tutti e tre consigliati agli appassionati di gialli. Per restare incollati alla storia, pagina dopo pagina con il fiato sospeso.

Idee regalo: libri di narrativa

Fra i successi delle ultime uscite troviamo Isabel Allende con "Il vento conosce il mio nome", "Tutto è qui per te" di Fabio Volo, "Tre ciotole. Rituali per un anno di crisi" di Michela Murgia, "Giù nella valle" di Paolo Cognetti, "Come d'aria" di Ada D'Adamo, "Abel" di Alessandro Baricco, "Resisti cuore" di Alessandro D'Avenia, "La portalettere" di Francesca Giannone e "Il fuoco dentro. Janis Joplin" di Barbara Baraldi, che racconta il grande mito della musica. La narrativa offre l'occasione per sondare l'animo umano e interrogarsi sulla nostra società. Dallo scaffale degli ultimi arrivi "I fratelli che volevano cambiare il mondo" di Walter Veltroni, "Ballate. Dei tempi che corrono" di Michele Serra, "Fai bei sogni" di Massimo Gramellini. L'occasione per un regalare un libro che piacerà a chi ama

Idee regalo: libri per viaggiare

"L'America in automobile" di Georges Simenon è stato pubblicato nel 2023 e ricorda il viaggio dello scrittore, a bordo di una Chevrolet, che nel 1945 lo portò dal Maine al Golfo del Messico, osservando e descrivendo la società americana attraverso la fedele lente del vivere quotidiano. Altro libro sul viaggio dedicato agli indomiti e curiosi vagabondi è "Oro puro" di Fabio Genovesi, il romanzo che attraverso gli occhi di un sedicenne desidera raccontare l'incredibile viaggio di Cristoforo Colombo. Ma Natale può anche offrire l'idea per regalare ai viaggiatori una guida o un grande classico, da un autore come Chatwin a un volume di fotografia.

Idee regalo: libri per l'anima

Uno dei più attesi è l'ultimo di Alejandro Jodorowsky, "La via dell’immaginazione. Dalla psicomagia alla psicotrance", il cui lavoro da anni è estremamente seguito. Fra le novità di successo del 2023 troviamo anche "Ciò che non muore mai. Il cammino di un uomo" di Takashi Paolo Nagai, che narra la storia di fede di un uomo attraverso la grande Storia, Nagasaki e la ricerca di sé. Cerchi libri per riflettere? Fra gli autori amati e scelti dal pubblico troviamo scrittori che desiderano condividere la loro esperienza e alzare la consapevolezza, come Gianluca Gotto con il suo ultimo progetto: "Profondo come il mare, leggero come il cielo" o Mauro Corona. L'ultimo libro dell'autore è "Le altalene", che non parla solo di montagna, ma dal paesaggio trae lo spunto per una meditazione sul tempo e sul vivere.

Libri per chi ama conoscere e scoprire

Fra le ultime proposte troviamo "Storia del cervello in 10 cellule e mezzo" di Richard Wingate che ci racconta le cellule del nostro corpo e la storia dei pionieri nell'incredibile viaggio che ha portato alle scoperte dell'ultimo secolo. Continua a riscuotere successo anche "Dieci cose che ho imparato" di Piero Angela. Passione per la storia? Fra i più letti troviamo "Quando eravamo i padroni del mondo. Roma: l'impero infinito" di Aldo Cazzullo, "La Resistenza delle donne" di Benedetta Tobagi, "Geopolitica umana. Capire il mondo dalle civiltà antiche alle potenze odierne" di Dario Fabbri. I libri di divulgazione scientifica e i saggi possono diventare lo spunto per una lettura serale condivisa o per raccontare anche ai più piccoli, attraverso le nostre parole, ciò che viene studiato a scuola. Perché il modo migliore per accendere la passione è attraverso autori capaci di raccontare le storie in un altro modo e creare entusiasmo grazie al potere della curiosità.

Hobby: libri per imparare

Un libro può essere anche l'occasione per andare alla scoperta e saperne di più: via libera a manuali e simili, quindi, anche se a volte non sono tra i primi a venirci in mente. Invece regalare un libro su attività per cui si manifesta curiosità o sul proprio hobby preferito può costituire un'idea per un regalo di Natale a misura dei più giovani e fornire l'occasione per un dono originale, non scontato, che aiuterà ad esplorare la propria creatività e le passioni che ci rendono felici. Buone Feste!

