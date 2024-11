Libri per la crescita personale: quelli da leggere per forza

S copri i consigli di lettura dal web se cerchi nuove consapevolezze e vuoi migliorare la tua vita sviluppando resilienza e forza interiore

10 libri da leggere per la crescita personale

Quali sono i libri di crescita personale da leggere assolutamente, che ti hanno coinvolto e trascinato di più? Fra i libri che un tempo dovevano ispirare le giovani menti ci sono i romanzi di formazione, genere particolarmente popolare fra il Settecento e l'Ottocento, in cui ritroviamo grandi classici, come "Piccole donne" di Louisa May Alcott, "L’educazione sentimentale" di Gustave Flaubert, o un autore come Oscar Wilde, con "Il ritratto di Dorian Gray". Fino a qualche decina di anni fa alcuni costituivano letture ovvie, diffusissime, tra la fine dell'infanzia e durante l'adolescenza, presenti anche nel contesto scolastico: molti oggi sono soppiantati da altri titoli, eppure potrebbero ancora regalarci momenti di lettura e riflessioni preziose.

E nel Novecento? "Siddharta" di Hermann Hesse, o "Narciso e Boccadoro", sono stati un manifesto per moltissimi adolescenti nel momento, così vulnerabile e prezioso, in cui si vuole riflettere sulla vita e sulla libertà. Generazioni di ragazze e ragazzi hanno sognato e immaginato un nuovo mondo insieme a Jack Kerouac e la visione del movimento beat. Negli anni Novanta ci siamo innamorati del Giappone con Haruki Murakami; abbiamo letto José Saramago, Nick Hornby, Irvine Welsh, l'opera di Luis Sepúlveda con piccole storie brevi e preziose come perle, i romanzi introspettivi di Paulo Coelho.

In tempi più recenti quali sono le letture in grado di sollecitare l'attenzione e stimolare il nostro processo di crescita? ll romanzo può offrire una chiave importante per accedere alle emozioni e sviluppare empatia attraverso le storie degli altri. Un altro strumento per l'analisi di sé, l'introspezione e il cambiamento è rappresentato dal self-help book. Incredibilmente diffusa negli Stati Uniti, la cultura di autoaiuto insieme alla manualistica ha visto un successo straordinario negli ultimi anni. Cerchiamo la chiave per permettere alle nostre vite di evolvere: farlo attraverso un libro rende ciò che stiamo leggendo un modo per allenare la mente attuando piccoli cambiamenti pratici, nel quotidiano.

Leggere un libro apre una finestra nel futuro e piano piano ci insegna a ricucire gli strappi del passato. Questo è uno dei motivi per cui chi ama leggere non sa farne a meno: ogni libro cambia, impercettibilmente, la nostra vita. Leggere ci permette di incontrare l'umanità e insieme ad essa ci affacciamo a noi stess*, con i nostri lati oscuri, le speranze e tutto ciò che ancora di noi non sappiamo ma vogliamo conoscere. Ogni libro è un'avventura nell'introspezione di sé. Ecco dieci ispiraizioni per la lettura orientata alla scoperta di sé.

Se vivessimo la vita con occhi nuovi, ogni giorno

Tra i libri per la crescita personale, l'ultimo di Daniel Lumera è "Come se tutto fosse un miracolo. Un cammino per riconquistare leggerezza, felicità e meraviglia": un titolo che sa prenderci subito al cuore. Cosa significa vivere nel miracolo? Nel suo ultimo lavoro l'autore esplora gli stati superiori di coscienza. Meditazione e ricerca della qualità benessere autentico vengono affrontate alla luce di una consapevolezza che riguarda i tempi in cui viviamo, dominati dall'ansia e - troppo spesso - dall'ansia: allenarsi alla gratitudine, imparare ad apprezzare il presente, rallentare sono solo alcuni aspetti che potrebbero portarci a una piccola fondamentale rivoluzione. Per iniziare a far (ri)entrare la magia nella nostra vita, ecco il vero cambiamento.

Diario zen

Tre minuti al giorno solo per noi, per iniziare a praticare la meditazione con un'azione concreta. Perché si sa, la parte più difficile è portare il cambiamento nella routine di sempre, nella vita quotidiana. Diario zen ci segue per tutto un anno e diventa uno strumento di riflessione per andare nel profondo.

Qual è l'immagine che dai (e hai!) di te

La nostra immagine? Non solo è una questione di personalità, ma è in grado di trasformarsi in uno strumento per la comunicazione: lavorare sull'immagine di sé diventa un modo per sviluppare autostima e persino comprendere chi siamo, valorizzando la nostra unicità. Attraverso analisi multidisciplinari e storie capaci di ispirare, Sonia Chirico, consulente d’immagine e opinionista di stile, con il suo primo libro "Crea la tua immagine: Tutto passa attraverso il modo in cui ti vedi" ci accompagna in un viaggio in cui riflettere su questo tema così importante, in grado di influenzare in tanti modi la società in cui viviamo così come, a livello personale, la nostra psicologia.

Per mettere ordine nella vita

Qual è il nostro ordine di priorità? Spesso siamo convinti di saperlo, eppure non è così semplice trovare i valori su cui fondiamo la nostra esistenza: attraverso esempi ed esercizi pratici da fare, il libro di Hiroki Yoshimura "Ikigai zen: trova il senso della vita e diventa ciò che sei" ci aiuta a vedere i nostri talenti e coltivare ciò che amiamo, traendo spunto dall'antica filosofia giapponese. Un ottimo libro di crescita personale.

Per te che pensi troppo

Bestseller da cinque milioni di copie vendute, "Donne che amano troppo", uscito nel 2013, Robin Norwood analizzava le casistiche delle donne che si innamorano degli uomini sbagliati: il libro ha ispirato milioni di donne in ogni parte del mondo al cambiamento. Dieci anni dopo, nel 2023, appare "Donne che pensano troppo" di Susan Nolen-Hoeksema, docente nel dipartimento di Psicologia a Yale. Un libro per riflettere e per allenarsi a... zittire il cervello, almeno per un attimo.

Meditazione sulla felicità

Lui è uno dei più letti del momento: il titolo del suo ultimo libro? "Quando inizia la felicità. Di domande, nascite e rinascite". In queste pagine Gianluca Gotto, viaggiatore a tempo indeterminato e autore, condivide le domande che hanno fatto parte del suo percorso di crescita personale, fra approccio al buddhismo, l'esperienza di coppia e della paternità, gli incontri illuminanti.

Affrontare i traumi e fare pace con il passato

"Il metodo Hoffman. Il percorso di crescita personale che ti libera dai condizionamenti del passato e ti insegna ad amare e lasciarti amare": di che cosa si tratta? Ciò che desidera raggiungere Daniela Uslenghi, psicoterapeuta e direttrice scientifica dell’Istituto Hoffman Italia, è la connessione che esiste fra adulto e bambino interiore. Ri-trovare il bambino che siamo stati aprirà lo spazio per il cambiamento e trasformare le nostre ferite in risorse, punti di forza che ci rendono unici.

Un libro sull'amore

Perché tutte le nostre storie finiscono nello stesso modo? Il libro di Maria Beatrice Alonzi, "Perché finisce. Impara ad amare e a lasciarti amare", intende spiegare una delle domande più frequenti nei rapporti d'amore. La sfida sarà superare le idee che abbiamo sull'amore romantico e ripartire dalla fiducia verso noi stessi.

Trasformare la nostra vita, giorno per giorno

Conosciuta da molti, la rivista web di psicologia e crescita personale Psicoadvisor è stata fondata da un gruppo di psicologi e psicoterapeuti. Il libro "Riscrivi le pagine della tua vita. Tutti gli strumenti per scoprirti, capirti e volerti bene", di Anna De Simone e Ana Maria Sepe, desidera cogliere le dinamiche nascoste nella storia personale. Come possiamo liberarci da automatismi e blocchi? I bisogni insoddisfatti di cui non siamo consapevoli potrebbe essere un buon punto da cui ripartire.

Più ricchi e più felici

Abbiamo sempre un certo timore reverenziale di fronte alla parola "ricchezza". Proprio su questo tema Napoleon Hill, scrittore e saggista statunitense, conduce un'indagine che renderà celebre il suo lavoro fino ai nostri giorni. Il suo libro "Pensa e arricchisci te stesso" è ancora oggi fra i più letti del settore: dentro ritroviamo la storia di molti uomini celebri, che l'autore incontra fra anni Trenta e Quaranta, allo scopo di trovare la formula del successo. Personaggio controverso, le sue ricerche si fondano sulla questione, intricata quanto affascinante, che "i pensieri sono cose": da questo concetto nasce una grande meditazione sulla ricchezza e sui blocchi che abbiamo bisogno di superare per chiamare l'abbondanza nella nostra vita.

