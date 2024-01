G randi classici e chicche da scoprire: tante idee di libri di avventura da regalare alle persone che ami

Libri di avventura da regalare

Stai cercando un libro da regalare? I libri di avventura da regalare possono trasformarsi in un'a lettura'idea davvero sorprendente e non solo per gli appassionati. Dagli atlanti illustrati, alcuni con illustrazioni così belle da renderli oggetti capaci di occupare un posto speciale fra le pareti di casa, a titoli classici, i libri di avventure ci prendono per mano e ci trascinano nella storia umana.

Fra le storie di esploratori e sognatori ritroviamo le grandi vicende geografiche e politiche, le scoperte scientifiche ma anche la storia di tutti, quella che a volte purtroppo non si studia a scuola. Il libro giusto potrà trasformarsi in un regalo per tutti e una lettura condivisa insieme a figli e nipoti, una bellissima abitudine capace di alimentare la nostra fantasia e aiutarci a sognare in grande. Perché i grandi libri questo in fondo fanno: ci ricordano che sognare è ancora possibile, la vera avventura parte da qui.

I libri di Emilio Salgari

Emilio Salgari in tutta la sua esistenza non viaggiò mai, lo sapevi? Nato a Verona, studia a Venezia al Regio Istituto Tecnico e Nautico “Paolo Sarpi”, ma non diventerà capitano di marina: giornalista e lettore appassionato, riuscirà a dare vita a incredibili personaggi grazie all'infinita fantasia e un approfondito studio di atlanti e mappe. Un grande classico per ragazzi e adulti dedicato a chi ama i romanzi d'avventura.

Libri sui viaggi al Polo Sud

I viaggi alla scoperta del Polo Sud rappresentano una delle avventure più incredibili della storia. Non viene studiata a scuola, eppure l'esplorazione antartica, difficilissima, all'inizio del Novecento è uno dei capitoli appassionanti della storia del mondo che tutti dovremmo leggere: fra le pagine dei diari di viaggio dell'epoca ritroviamo l'entusiasmo, il coraggio, la tenacia. Un'avventura da leggere tutta d'un fiato.

Sud. L'ultima spedizione di Shackleton 1914-1917

Fra i libri d'avventura imperdibili sull'esplorazione del Polo Sud il resoconto di Sir Ernest Shackleton sulla spedizione intrapresa nel 1914: un diario di viaggio che trova la sua importanza nella realtà che descrive e vive.

"Endurance. L'incredibile viaggio di Shackleton al Polo Sud"

I grandi classici dell'avventura

Mark Twain con i suoi personaggi, Tom Sawyer e Huckleberry Finn, "Zanna Bianca" e "Il richiamo della foresta" di Jack London, Joseph Conrad e "Cuore di tenebra", Jules Verne con "Ventimila leghe sotto i mari" e "Viaggio al centro della Terra" o "Il giro del mondo in ottanta giorni", Rudyard Kipling e "Il libro della giungla", Daniel Defoe con "Robinson Crusoe": un tempo questi titoli costituivano le letture classiche di ogni adolescente. L'idea regalo per un giovanissimo e non solo: sarà un modo per recuperare titoli bellissimi e frammenti di storia da scoprire e (ri)leggere insieme... anche in lingua originale!

La conquista dello spazio: i libri più belli

Altra grande avventura della storia umana è l'esplorazione dello spazio, un sogno antico. Tra i libri da leggere sullo spazio troviamo approfondimenti sulla tecnologia utilizzata, per gli appassionati di tecnica e di astronomia, i concetti su cui si fondano le basi spaziali e l'idea della possibilità di una vita altrove, fino alle biografie e le storie di chi ha reso possibile questo sogno, anno dopo anno.

"La conquista dello spazio. L'entusiasmante avventura dell'uomo"

Il libro di Alessandro Mortarino si avvale di avvincenti illustrazioni e fotografie che illustrano la storia umana dell'esplorazione spaziale attraverso i suoi protagonisti e tante informazioni, a livello storico e politico.

"La grande avventura" di Robert Westall

Un romanzo per ragazzi, una fiaba avvincente e drammatica sulla libertà e la crescita: un libro per tutti che farà scendere una lacrima di commozione. Da tenere sullo scaffale per figli e nipoti. Per parlare della guerra, che nel libro è la seconda guerra mondiale, ma che è anche un modo per affrontare un discorso sulla vita, la famiglia e i nostri sogni.

"Overland. La vita è un'avventura"

Il libro di Beppe Tenti, "Overland. La vita è un'avventura", narra la spedizione del progetto Overland, Roma-New York via terra attraverso lo stretto di Bering con quattro camion arancioni Iveco. L'edizione illustrata, pubblicata lo scorso settembre 2023, sarà un modo per partire insieme a Beppe Tenti, esploratore e sognatore instancabile, ideatore e realizzatore del documentario di viaggio Overland e fondatore del Tour Operator d'avventura oggi chiamato Adventure Overland.

Libri sulle avventure per mare

Fra i libri più belli che narrano le avventure di chi ha viaggiato alla scoperta dei segreti del mare troviamo le storie non solo dei protagonisti che hanno messo al centro della loro vita il blu degli oceani, ma anche i luoghi, i paesaggi e gli animali del mondo marino. Un vero e proprio tuffo nell'affascinante mistero degli abissi.

"Navigatori e stelle. I grandi viaggi della storia e l'orientamento con gli astri"

Il libro di Loris Lazzati "Navigatori e stelle. I grandi viaggi della storia e l'orientamento con gli astri" sarà una lettura appassionante sui viaggi per mare, ricca di aneddoti e curiosità. Per anni la navigazione si è affidata alle stelle: la conquista della longitudine rappresenta un'altra delle incredibili avventure dell'ingegno umano.

Mappe e atlanti per viaggiare con la mente

Fin dall'inizio dei tempi attraverso le mappe l'essere umano ha raccontato storie e avventure, scoperte ed esplorazioni che lo hanno portato fuori dal noto verso i magici territori dell'ignoto. Ci sono atlanti arricchiti da avvincenti narrazioni e illustrazioni capaci di destare autentica meraviglia: da leggere avidamente o lasciare aperti sul tavolino del salotto, regaleranno piccole chicche di curiosità e pura avventura. Dedicato a tutti gli esploratori e le esploratrici, di ogni età, e a chi non ha mai smesso di sognare.

