S copri le idee per far felice chi ha la passione per il disegno, ecco qualche spunto utile

Regali per chi ama disegnare

Che cosa regalare a chi ha la passione per il disegno? Fra i regali creativi troviamo tutto l'occorrente per esprimersi con matita e colore, ma anche le soluzioni tecnologiche e i libri che possono aiutare ad approfondire le tecniche di disegno attraverso esercizi e punti di vista diversi. Per allenarsi il primo regalo utile è puntare sui set da disegno con tutto l'occorrente a livello professionale, album per gli schizzi o un oggetto come la valigetta del pittore, con cavalletto e tele.

Anche un regalo tecnologico può essere l'ispirazione giusta. Per esempio, tavoletta grafica e tavola luminosa a led saranno molto utili per chi vuole dare al proprio disegno una svolta. Perché oggi disegnare non si limita alla carta: si tratta di una passione che prende il volo grazie alla tecnologia e si trasferisce nel magico mondo della rete. Quindi, ecco alcuni regali per chi ama disegnare.

Set pennarelli professionali

Dotati di custodia, i pennarelli ad asciugatura rapida offrono tantissime sfumature differenti e ottimi risultati anche a livello professionale, dai fumetti alle illustrazioni. Un piccolo regalo utile che non verrà certo dimenticato nel cassetto.

Album da disegno e blocchi per gli schizzi: idee regalo

Carta bianca da utilizzare per schizzi e disegni per trasformare le in acquarelli coloratissimi e tavole ricche di ispirazione, ecco qualcosa di semplice ma perfetto per chi ama disegnare, ma è anche un'ottima idea per chi ama scrivere e prendere appunti. Punta su carta di buona qualità e non sbaglierai. Dai grandi blocchi ai piccoli taccuini da portare in borsa, ognuno potrà fornire l'occasione per un'esperienza di disegno differente.

Cavalletto da pittura

Un vero e proprio cavalletto, da scegliere più grande, per lo studio o un angolo di casa, per esempio con il treppiede in legno e inclinazione regolabile, oppure di dimensioni ridotte, come lo strategico cavalletto da tavolo facile da richiudere e trasportare ovunque. Un'ispirazione perfetta da abbinare con tele bianche e i colori giusti.

Idee regalo: set di pittura

Dalle tele all'occorrente per la cassetta della pittura, il kit per dipingere è l'idea giusta per ispirare anche i principianti e per chi ama disegnare ma non osa lanciarsi. Con spatole, colori e le tele per il cavalletto l'avventura è dietro l'angolo.

Tavoletta luminosa

Grazie all'interfaccia con micro USB, facile da collegare ovunque, il pulsante touch e la tecnologia di retroilluminazione LCD, la tavola luminosa permette di regolare la luminosità e lavorare sui propri disegni, migliorando dettagli e resa. Il regalo per chi ama arte, utile per lo studio e la progettazione, dai disegni per la scuola ai tatuaggi o l'architettura, ma anche per divertirsi a esplorare e giocare con la creatività.

Matite da disegno e set per disegnare

Fra gli essenziali di cui non può fare a meno chi ama l'arte troviamo matite, colori e set per disegnare. Per chi disegna una matita non è mai solo una semplice matita. Punta sui set professionali: troverai interessanti custodie con tanti strumenti, dalle matite per il disegno morbide e dure, a gomme, taglierini e matite carboncino. Un dono che scalderà il cuore... e la creatività!

Tavoletta grafica

Lavorare su supporti diversi può essere l'inizio di una straordinaria avventura. La tavoletta grafica è la soluzione per trasferire le proprie idee dalla carta al mondo digitale. Utile anche a scuola, aiuterà a prendere appunti e scrivere contenuti interattivi annotando direttamente nel file e condividendo il contenuto tramite tavoletta.

Libri per disegnare

Infine, ecco un'altra ispirazione utile dedicata a chi ama disegnare e cerca sempre di migliorare il suo lavoro. Hai pensato a un libro? Dai fumetti alle opere d'arte, anche lo studio della storia della pittura e delle tecniche pittoriche può diventare lo spunto per un regalo creativo apprezzato.

