T rova l'idea giusta per l'estate e festeggia l'arrivo della bella stagione con le ispirazioni che ci rendono felici

Regali estivi

Su quali regali puntare per l'arrivo l'estate? La bella stagione è ormai qui: n un attimo torneranno le lunghe serate con gli aperitivi all'aperto, le gite al mare e in montagna, senza contare la splendida bellezza della città deserta, da riscoprire trasformandosi in turisti anche nel proprio quartiere. E' il momento di adeguare anche le idee per gli amici che festeggiano il compleanno nei mesi più caldi e pensare a regali estivi in tutto e per tutto.

Durante l'estate ci sentiamo vitali ed entusiasti, pronti a fare tardi e innamorarci, con la voglia di cose belle, magia e sorprese. Si tratta di una stagione molto amata e che può ispirarci idee regalo davvero belle.

Fra le ispirazioni da cogliere come idea regalo un grande classico estivo: i regali per gli amanti del mare come i materassini , i prodotti beauty care per la protezione di pelle e capelli, costumi e accessori moda. Ma potrebbe fare centro anche un oggetto vintage come il cesto o la coperta da picnic, tornati di moda da qualche anno, libri e giochi da portare in vacanza, oppure la piscina gonfiabile, che farà la felicità di piccoli e grandi.

Idee regalo per il mare

Un'idea regalo per chi andrà al mare? Ovviamente il materassino gonfiabile, che diverte i bambini, ma piace anche a mamme e papà, perfetto per rilassarsi e prendere il sole galleggiando sull'acqua. Ottima ispirazione anche il telo da mare per la nuova stagione estiva, i racchettoni o un completo da spiaggia.

Accessori moda estivi: idee regalo

Per gli appassionati si tratta di un accessorio irrinunciabile: le infradito, simbolo dell'estate e della vita libera. In alternativa, i sandali, ma fra le idee regalo per la moda estiva perfetti anche gli occhiali da sole, borse e borsoni di tela, cappellini per proteggersi dal sole.

La piscina gonfiabile

C'è uno spazio disponibile all'aperto? La piscina gonfiabile potrebbe essere lo spunto per un regalo capace di divertire proprio tutti. Per i bambini più piccoli esistono modelli coloratissimi dotati di piccoli getti, giochi d'acqua e scivolo gonfiabile, mentre nel caso di ragazzi e adulti, se lo spazio lo consente, si può optare per strutture più ampie e profonde, dotate di pompe di filtraggio e scaletta metallica.

Lampade per casa e giardino: idee per l'estate

Esiste qualcosa di più magico dei giochi di luce nel giardino? Durante la bella stagione passiamo più tempo all'aperto: balcone e giardino possono essere trasformati in un angolo romantico grazie all'illuminazione giusta. Punta sulle luci solari, da appendere o posizionare nei posti strategici. Vasetti, lanterne e sfere di luci galleggianti renderanno indimenticabili le sere d'estate.

La macchina per il gelato

Un'idea regalo per casa da scegliere fra gli elettrodomestici potrebbe essere la macchina per il gelato, perfetta per rallegrare merende e dopocena sperimentando tante ricette deliziose. Il vantaggio dei modelli autorefrigeranti? Sono più costosi, ma sono più veloci. La differenza fondamentale di cui tener conto è che in questi ultimi le vaschette non vanno refrigerate nelle ore precedenti, una soluzione ottima per chi non ha mai spazio in freezer e per gustarsi gelato anche all'ultimo minuto senza doverci pensare prima.

Libri per l'estate da regalare

Libri da leggere e non solo: l'idea giusta potrebbe essere un libro da colorare (sì, anche per gli adulti!), con rebus e rompicampo, o per imparare a disegnare. Imparare una nuova abilità potrebbe stuzzicare l'entusiasmo di grandi e piccoli, quindi via libera a pennarelli, colori, acquarelli e tutto l'occorrente per stimolare la propria creatività. Potrebbe essere l'occasione per creare un diario dell'estate coloratissimo, con tante annotazioni e schizzi, ricordi e dediche. A proposito di mappe e guide di viaggio, perché non regalare quella della propria città o regione? Sarà un modo per tirare fuori l'esploratore e l'esploratrice che è in noi andando alla scoperta di luoghi vicini ma che non abbiamo mai visto.

Idee regalo per gite fuoriporta

Il cesto da picnic (vintage e romanticissimo!), ma anche la coperta impermeabile o la borraccia, un piccolo oggetto sempre utile: fra i regali da viaggio per le gite fuoriporta e i pomeriggi all'aperto troviamo zainetto, cuffie, mini cassa portatile per ascoltare musica ovunque e ovviamente... cuffia e costume nuovo, da tenere sempre in borsa!

