S copri le idee per prenderti cura del corpo e della mente grazie al potere dei profumi

I regali per chi ama l'aromaterapia

I regali a tema aromaterapia sono sempre un successo, soprattutto se l* destinatari* è una persona molto attenta alla cura di sé e al benessere. Grazie al potere degli oli essenziali è possibile agire sul benessere del corpo. L'effetto positivo sarà duplice perché in grado di rilassare la tensione muscolare e calmare la mente abbassando i livelli di stress. Non solo, gli oli essenziali possono essere utilizzati anche per gli ambienti perché aiutano a purificare l'aria. Inoltre, grazie al profumo, in grado di agire sul cervello e sui ricordi, stimolerai il buon umore in casa e sul luogo di lavoro.

VEDI ANCHE

Lifestyle

Ecco perché i profumi e le fragranze possono farci sentire meglio

È importante ricordare che l'olio essenziale rappresenta il concentrato puro della pianta ed è ottenuto tramite spremitura a freddo oppure per estrazione in corrente di vapore. Si tratta di un prodotto 100% naturale, che della pianta utilizza fiori, foglie, radici e frutti a seconda dei casi, per questo fin dall'antichità viene utilizzato a scopo terapeutico. A differenza degli oli essenziali puri le essenze non sono completamente naturali: possono contenere petrolati, paraffina o derivati animali. Vengono utilizzate per profumare l'ambiente ma non a scopo alimentare, né sulla pelle perché non contengono le proprietà della pianta. Un'ultima cosa: fatta eccezione per la lavanda, ricorda che ogni olio essenziale non va utilizzato direttamente sull'epidermide perciò ti servirà un olio vettore di buona qualità che poi potrà essere usato per massaggiare capelli e pelle. Fatte queste doverose premesse, andiamo a scoprire un po' di idee a tema aromaterapia da regalare.

Diffusore di oli essenziali

Scegli gli oli essenziali in grado di richiamare i tuoi profumi preferiti: scoprirai come questo semplice gesto sia in grado di cambiare la qualità dell'aria. Il diffusore diffonde il buon umore (anche in ufficio!) grazie alle luci variabili e alla nebbia profumata creata dall'acqua, nella quale versare qualche goccia del proprio olio essenziale.

Oli essenziali

Tu quale preferisci? Ci sono i grandi classici dal profumo agrumato, detti note alte o di testa, di cui fanno parte Bergamotto, Mandarino, Arancio, amati anche dai più piccoli, oppure le note medie o di cuore, per esempio Gelsomino, Lavanda, Ylang Ylang, dotate di grande intensità, e, infine, le note basse o di base, rilassanti, in cui rientrano Mirra, Sandalo, Incenso. A seconda della stagione e dell'istinto vai alla scoperta dei profumi che ti attraggono: ogni olio essenziale può rispondere a un'emozione e un bisogno differenti.

Olio vettore per oli essenziali

Quale scegliere? Un olio vegetale vettore fra i più utilizzati è l'olio di mandorle, che può essere usato su tutto il corpo ed è utile anche alle neomamme, in gravidanza o sulla pelle delicata dei più piccoli. Ma in commercio ne esistono moltissimi: per la tua beauty routine puoi provare l'olio di riso, perfetto sul viso perché leggerissimo, oppure l'olio di avocado, ricco di vitamina E. Con l'olio di jojoba, macadamia e cocco potrai preparare un composto per un massaggio profumato a corpo e capelli.

Candela per massaggi

Hai mai provato una candela da massaggio? Si tratta di un'alleata di bellezza decisamente speciale. Una volta accesa diffonderà il suo dolce profumo e al tempo stesso il calore della fiamma servirà a sciogliere l'olio: spalmarlo caldo sulla pelle con un automassaggio o un massaggio di coppia è un'autentica coccola, soprattutto durante il periodo invernale. Un'idea regalo deliziosa per il bagno, anche come oggetto decorativo.

Bracciale aromaterapia

Un gioiello decisamente speciale: è il bracciale in pietre laviche e cristalli con effetto aromaterapia. Dotato di contagocce e diffusore, potrai indossarlo ogni giorno e portare con te il buon umore dei tuoi aromi preferiti. L'idea per un regalo decisamente originale.

Candele profumate

Stai pensando a un regalo per la casa? Un pensierino semplice ma d'effetto può essere la candela, un'ispirazione classica: ne esistono di ogni forma e dimensione, con tante profumazioni e differenti colori. Nel Nord Europa accendere le candele è una tradizione quotidiana, per illuminare la notte con il calore del fuoco e portare allegria fra le pareti domestiche.

Cuscino alla lavanda

Sai che la lavanda può aiutarti se soffri del classico mal di testa dovuto ai dolori della cervicale? Il potere della lavanda è incredibile e non sempre conosciuto: questo prezioso fiore viola è un miorilassante ed è in grado di agire sul rilassamento della muscolatura. Versa un paio di gocce di olio essenziale di lavanda e massaggia le tempie. Chiudi gli occhi e aspira il profumo del cuscino imbottito con fiori di lavanda: dopo un quarto d'ora circa ti accorgerai della sensazione di sollievo che inizia a diffondersi.

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.