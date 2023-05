E cco la gift guide perfetta per chi deve fare un regalo a una lei, che si tratti di amiche o partner: qui trovate i regali perfetti per ragazze di tutte le età

Regali per ragazza

Che cosa regalare alla "lei" del nostro cuore? Che sia una ragazza di 13 o 90 anni, le ispirazioni potrebbero essere tantissime e non così distanti! I regali per ragazze (che si tratti di amiche o di partner) possono spaziare davvero in tanti ambiti diversi.

La prima regola? Largo alle passioni e a ciò che ci fa sentire vive, piene di entusiasmo e voglia di fare. Che che cosa regare all'amica del cuore, la fidanzata o la nipote? Osserva chi hai davanti e usa il cuore: non mentirà. A volte l'idea giusta è qualcosa di incredibilmente piccolo e potente a cui non avevamo ancora pensato. Ecco le ispirazioni per un regalo originale dedicato a lei.

Regali per le beauty addicted

Beauty addicted e... non solo! Di che cosa abbiamo tutte bisogno? Un tonico fatto con materie prime di qualità, essenze che ci sappiamo accompagnare con un aroma inconfondibile anche per quelle fra noi che non utilizzano profumi, e, naturalmente, il necessario per una (dolcissima) detersione. Make up viso, creme rassodanti per il corpo, prodotti cruelty free per il trucco, saponi a prova di ipersensibilità per pelle e capelli, quante sono le ispirazioni capaci di risolvere la vita!

Idee regalo per TikToker

Lei passa un sacco di tempo su TikTok? Fra i regali per l'amica TikToker potrebbero rivelarsi utili cuffie, microfono e tutto l'occorrente tecnologico in grado di migliorare le riprese video, ma anche un set trucco per un make up a prova di video.

Che cosa regalare a una ragazza che ha già tutto?

Scegliere un regalo per una persona che ha già tutto non è certamente facile, tuttavia ci sono alcune idee intramontabili che decisamente hanno tutte le carte per fare breccia nel cuore. Su che cosa puntare? Per esempio, un piccolo gioiello: non si tratta solo del valore materiale, bensì del simbolo al di là dell'oggetto, specialmente se si tratta di un dono personalizzato con una scritta. Fra le ispirazioni più belle quelle che riguardano le idee apparentemente superflue ma capaci di portare un sorriso nella nostra vita quotidiana.

Per chi ama scrivere e leggere

Hai un'amica o una nipote che ama scrivere e leggere? Le idee regalo per le lettrici sono infinite, dalle penne e i colori, o tutti i minuscoli accessori che fanno vivere la nostra immaginazione, fino ai libri (ovviamente!) e i dispositivi capaci di migliorare la vita quotidiana. Per esempio, studentesse e neo mamme potrebbero scoprire nuovi spunti per la creatività in un semplice taccuino, cartaceo o digitale, dove prendere appunti di vita, senza contare oggetti come tablet, er-reader e portatili leggerissimi da infilare nello zaino e portare con sé ovunque.

Regali classici per lei

Il profumo preferito, una nuova essenza da scoprire, oppure la borsa, un grande classico, senza contare il capo d'abbigliamento tanto desiderato, dalla felpa del brand amato al cappotto per l'inverno o il costume con infradito e telo da spiaggia per la prossima stagione. Le ispirazioni sono tantissime, lasciati guidare dal cuore e non dimenticare una punta di creatività per sorridere insieme.

Regali per chi ama la casa

Che sia l'ingresso in una nuova casa o il nido di sempre, amiamo gli accessori per la casa perché ci aiutano a trasformare le pareti domestiche in un rifugio comfort dove riposare, trovare ispirazione e ricaricare le batterie. Gli oggetti parlano di noi e delle nostre passioni, trova quelli che fanno per te: guarda anche la nostra guida ai regali per la casa.

Idee regalo per chi ama cucinare

Cosa ne dici del fornetto per la pizza e il pane fatto in casa? Dal frullatore o l'essiccatore, fra le idee regalo ideali per chi ama la montagna e la raccolta dei funghi, ai set per la preparazione di chiffon cake e pasticceria, gli utensili utili in cucina possono essere tantissimi.

Regali personalizzati per lei

L'ispirazione smart? Una dedica speciale in un regalo personalizzato: bastano poche parole per trasmettere il valore di un'amicizia per la vita. Scegli una semplice t-shirt, il plaid, la tazza da portare in ufficio o la lampada da lettura per la cameretta con la canzone preferita: un dono unico, semplice e inconfondibile.

Contenuto sponsorizzato: Thewom.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Thewom.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.